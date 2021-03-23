AKP-MHP ortaklığının temelinde ne yatıyor?

AKP-MHP ortaklığı…

“Cumhur İttifakı”…

Adına ne derseniz deyin, Türk siyaseti çok ilginç bir süreçten geçiyor.

Bu ortaklık, bu ittifak; “ideolojik temelli” olabilir mi?

Olamaz…

Çünkü AKP’nin yolu ayrı, MHP’nin yolu ayrı.

İşte “Andımız” olayında gördük.

İki partinin “ortak bir andı” yok.

Bir “ülkü” etrafında birleşemiyorlar.

AKP, 80 yıldır okullarda her sabah okutulan “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diye başlayan “Andımızı” kaldırıyor…

MHP karşı çıkıyor, “Türküm deriz, andımızdan vazgeçmeyiz” açıklaması yapıyor.

Tabii tepkisi “laf”ta kalıyor.

Sadece “görüntü” veriyor.

“İcraat” yok!

AKP; Türkçülüğü “ırkçılık”, laikliği ise “dinsizlik” denklemine oturtuyor, bu yöntemle Türkiye’nin “demokratik, laik, sosyal, üniter, hukuk devleti” yapısının temellerine dinamit koyuyor.

Ancak MHP, sesini çıkarmıyor.

Bu “kötü gidişin ortağı” olduğu halde tepki vermiyor.

Susmak, konuşmamak, tepki vermemek veya gereğini yapmamak; “yapılanları kabullenmek” anlamını taşır.

Tamam da, MHP’nin bilinen o ideolojilerine ne oldu?

Nerede kaldı milliyetçiliği?

Nerede kaldı Türkçülüğü?

Nerede kaldı “demokratik, laik, hukuk devleti” talepleri?

Demek MHP, “ideolojik” çıkarlarını ön planda tutmuyor.

Varsa yoksa “siyasi” çıkarları.

Nedir bu siyasi çıkarlar?

Kabul edelim ki, Devlet Bahçeli, iktidarın baskısı sayesinde MHP Genel Başkanlığı’nı Meral Akşener’e kaptırmadı.

Normal bir hukuk düzeninde, Bahçeli, daha fazla o koltukta oturamazdı.

İşte iktidar sayesinde koltuğunu kaptırmadı, şimdi de bunun diyetini ödüyor.

Temelde ideolojisine aykırı olmasına rağmen, AKP’nin “Türklük” konusundaki tutumuna sesini çıkarmıyor.

Tabii, MHP’nin bu sessizliğinde, günlük çıkarlarının da payı var.

Ankara’da konuşuluyor…

MHP, son birkaç yılda devlete 30 bin kadar “bekçi-polis-güvenlik görevlisi” yerleştirmiş.

Bir de MHP taşra yöneticilerinin; oğlunu, kızını, akrabalarını öncelikle işe yerleştirmeleri var.

Bunları da ekleyin, sayı ikiye katlanır.

Özellikle 15 Temmuz’dan sonra, iktidar, FETÖ’den boşalan kadrolara MHP’lileri yerleştirdi.

Benim gördüğüm bu.

Sayılar biraz iner biraz çıkar o kadar önemli değil, ama sonuçta MHP’nin bu ortaklıktan “partililere iş bulma çıkarı” var.

Özetlersek:

“Genel başkanlık koltuğunda oturmaya devam etme” çıkarı…

“Partililere iş bulma” çıkarı…

Az şey mi bunlar?

Bu nedenle Devlet Bahçeli “partisinin ideolojik çıkarlarını” hep ikinci planda tutuyor.

“Laf” düzeyinde…

Yani sadece “karşı çıkıyormuş gibi” yapıyor.

Bakalım seçmen MHP’nin bu tutumunu seçimlerde nasıl tartacak?

Bu “demokrasi notu” ile bir yere gidemeyiz

Malum çevreler “takmayız” havasını sürdürseler de, ülkelerin uluslararası arenada aldıkları notlar çok önemli.

“Basın özgürlüğü” notu…

“Fikir özgürlüğü” notu…

“Mutluluk” notu…

“Ekonomi” notu…

“Hukuk devleti” notu…

“Demokrasi” notu…

En nihayet devletlerarası ilişkiler, devlet-yatırımcı ilişkileri, finans temin ilişkileri, hep bu notlara bakarak yürütülüyor.

Notun iyi ise sorun yok.

Notun kötüyse, vay haline!

İşte daha yeni “2021 Demokrasi Raporu” açıklandı.

İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü’nün raporuna göre, Türkiye 179 ülke arasında 149’uncu oldu.

Dahası, Türkiye son 10 yılda en fazla otoriterleşen ülkeler arasında Polonya ve Macaristan’dan sonra üçüncü sırada.

Demokrasi sıralamasında Türkiye’yi geride bırakan ülkeler ve sıraları şöyle:

Trinidad Tobago (43), Vanuatu (45), Gana (48), Surinam (49), Sao Tome (50), Senegal (51), Namibya (55), Burkina Faso (57), Lesotho (61), Botswana (66), Liberya (67), Gambiya (81), Kenya (90), Nijerya (91), Guinea-Bissau (93), Papua Yeni Gine (98), Mali (100), Fiji (109), Zambiya (111), Mozambik (114), Uganda (123), Afganistan (129), Etiyopya (136), Libya (138), Mısır (146), Kongo (148).

Halimizi görüyorsunuz değil mi?

Türkiye, bu “demokrasi notu” ile nereye gidebilir?