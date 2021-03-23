Bir “Ulus Devlet’in” vatandaşı olmak…

Kimileri pek farkında olmasa da dünya ve insanlık “sürekli bir değişim” içindedir.

Bilimsel, teknolojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik koşullar değişip geliştikçe, DEVLET yapıları da değişime uğruyor.

Kralların, Şahların, Padişahların egemenliğinde sürdürülen ve büyük ölçüde belirli bir ırk ve inanç temeline dayalı devlet biçimleri, 19. Yüzyıl başlarından itibaren, “ULUSAL BİRLİK” uzlaşmasıyla “ULUS DEVLETLER” biçimine dönüştü.

Ulus Devlet; “farklı etnik, dinsel ve mezhepsel” kimliklere sahip olsalar da, aynı topraklarda “ortak bir tarih ve kültür birliği” içinde yaşayan, o toprakları “VATAN” olarak bilen insan toplulukların oluşturdukları devlet biçimidir.

Ulus Devlet’te “ırk ya da inanç egemenliği” yoktur.

Farklı ırklara ve inançlara karşılıklı saygı ve hoşgörü vardır.

Ulus Devlet’te “ortak ve barış içinde, birlikte yaşamanın” temel kuralı; “Hukuk Devleti” ilkelerinin eksiksiz yaşanabilmesi ve “EŞİT YURTTAŞLIK” değerinin varlığıdır.

Tarihsel geçmişimizde yer alan Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sonrası fiilen tarih sahnesinden silinmesi ve kalan topraklarının işgali üzerine, Mustafa Kemal’in öncülüğünde Anadolu halkı ile verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı kazanılarak, “Ulus Devlet” kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesine çıkmıştır.

Cumhuriyet bir “Ulusal Devrim” örneğidir!

Her devrim, bir şekilde “Karşı Devrimci” gücü de üretir!

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne, özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün bedensel olarak aramızdan ayrılmasından sonra, başta ABD emperyalizmi olmak üzere diğer “eski sömürgeci/eşkıya devletler” karşı devrimci işbirlikçileriyle bu ülkeye büyük zararlar vermişlerdir!

Anıları ve unutulmaz sözleriyle, Mustafa Kemal Atatürk, dünden bugüne yaşayacağımız süreci görmüş ve uyarmıştır!

Bu öngörüsü nedeniyledir ki; bu ülke insanlarına “ULUS BİLİNCİ” verebilmek için, okullarda “Ulusal Ant/ ANDIMIZ” konmuştur.

Ne var ki, son yıllarda “Türk Kimliği”, Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen “T.C.” nin resmi kurumlardan silinmesi, Ulusal Bayramların kutlamasına halkın katılımını engelleme ve “Andımız” ın okullarda okutulmasına karşı bir eylem süreci başlatılmıştır!

“İdari Yargı” mercii olan Danıştay, siyasi iktidarın istemine rağmen Andımız’ın kaldırılması konusunda “hayır” demiş aynı Danıştay iki yıl sonra, “yenilenen kadrosuyla” bu kez siyasi iktidarın tercihi yönünde karar vererek “Andımız” ın okullarda okunmasını sakıncalı bulmuştur!

İlginç olan şudur;

2008 yılında ABD kökenli bir vakıf, (*)Türkiye’deki etnik kökenler üzerine bir araştırma yapıyor! O günkü nüfusa göre; Türkler 52 milyon 826 bin, Kürtler 15 milyon 426 bin, Araplar 1 milyon 426 bin, diye sıralanıyor ve sonra nüfus sayılarına göre bu ülkede “Vatandaş” kimliği ile yaşayan diğer etnik gruplar (Çerkezler, Farslar, Azeriler, Gagavuzlar, Pomaklar, Bulgarlar, Lazlar, Gürcüler, Tatarlar, Boşnaklar, Ermeniler, Romanlar, Süryaniler, Rumlar, Museviler) sıralanıyor!

NEDEN?

ABD emperyalizmi kendi çıkarlarına göre bu dağılımı kullanmanın ince hesaplarını yapıyor! “Büyük Ortadoğu Projesi” için bu bilgileri değerlendiriyor!..

Oysa, bu ülkede, bu devlet çatısı altında yaşayan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı” olarak birlikte yaşama iradesini göstermiş ve büyük ölçüde AKRABA olmuş insanlarız. Ortak çatımız, Devletimiz ise TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

ABD başta olmak üzere birçok devlette Andımız benzeri “Devletine bağlılık yeminleri” yapılıyor. ABD’de dünyanın dört bucağından gelip “ABD vatandaşı” olmuş insan toplulukları bu yemini ediyor ve Devlet’i “ırkçılıkla” suçlamıyor. ABD “Vatandaşlık Yemini” de bir başka örnektir!

Sonuç; Andımız, ırkçı bir koşullandırma olarak görülemez. Temel eksiğimiz; “Demokrasi ve HUKUK DEVLETİ” niteliklerini ve “EŞİT YURTTAŞ” kimliğini gerçekleştirememektir!

Bunun günahı da gelmiş geçmiş siyasi iktidarlara aittir!

(*) United States Center for World Mission)