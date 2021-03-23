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Makale Yazısı-23 Mar 2021 - 20:00

Bundan sonrası…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bizim nesil, ve özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar, Türkiye'nin ilk yalnız yaşlıları olacağız. Kimimizin hiç çocuğu yok; olanların da çocukları hayatını başka şehirlerde hatta  başka  memleketlerde sürdürüyor olacak. Aynı yerde olsalar bile artık kimsenin çocuğu bizim gibi kendisini anne-babasına karşı  sorumlu hissetmeyecek.

Hani eskiden yaşlılarla ilgili yurt dışı  efsaneleri duyardık ya; "Yalnızlıktan parklarda kendi kendilerine  konuşuyorlar", " hepsinin köpeği varmış" diye... İşte biz de onlardan  olacağız.

İşte tam da bu nedenle  şimdiden yaşlılık planları  yapmakta yarar var.

Evet belki henüz orada değiliz ama aşağıdaki   yazıyı mümkünse her fırsatta yeniden  okuyalım.  Hatta aklımıza geldikçe kendi deneyimlerinizden  eklemelerinizi   de yapalım...

YAŞLANINCA YAPILMAYACAKLAR LISTESI:

 - Konuşmalarımın, örneklerimin her öznesi  "Ben" olmayacak. "Ben böyle yaptım", "Ben var yaaa...", "Ben  meslekteyken" demeyeceğim.

Her muhabbete atlayıp durmadan  anılarımı anlatmayacağım.

- Açılan her konuyu kendi anılarıma  dayandırmayacağım, Anıları da abartmayacağım.

- Unutup aynı  anıları tekrar tekrar anlatmamak için çevremdekilerden yardım  isteyeceğim.

- Kibarca, "evet, daha önce anlatmıştınız"  diyenleri duymazdan gelmeyeceğim.

- Restoranda, yolda  gürültü yapan gençlere, çocuklara bakıp "cık cık cık" yapmayacağım,  asabi asabi kafa sallamayacağım.

- Kimseye "gençliğinizin kıymetini  bilin" demeyeceğim. zaten bilmeyeceklerini unutmayacağım.

- Genç  kızlara, "Saçınızı boyatmayın, makyaj yapmayın; gerek yok. Zaten  ileride mecbur kalacaksınız" demeyeceğim.  Çünkü asıl o zaman  yapılmayacağını bileceğim.

- Bir olayı anlatmam 2 saat sürmeyecek.  Kısa giriş, mümkünse az gerekçe ve hemen sonuç...

- Erkeksem  önleri artık olmayan saçlarımı uzatıp, ense kökünden at kuyruğu  yapıp, çapkınlığa çıkıp "kart zampara" olmayacağım.

- Kadınsam  estetiği dozunda bırakacağım. 70'lik bedene çekik ve şiş, 30'luk  surat yaptırmayacağım.

- Frapan   ve  göz alıcı renkli  kıyafetlerden uzak duracağım.

- Her konunun en doğrusunu bildiğimi  sanmayacak, daha da önemlisi bunda diretmeyeceğim.

- Sinirli  olmayacağım.

- Kendimi sevimli sanmayacağım.

- Karşı fikirlerle  karşılaştığımda hırçınlaşmayacağım.

- Saçımı; kadınsam   platin sarısına, erkeksem kızıl kahveye boyatmayacağım.

-  Yanılıp bıyıkları da boyayıp, iki gün sonra sarı kara bıyıklarla gezip  çoluk çocuğun maskarası olmayacağım.

- Kadınsam dar paça dar  jean, erkeksem Hawaii gömlekler giymeyeceğim.

- Şapkayı  aksesuar olarak  değil de ihtiyaca  göre  kullanacağım.

- Ayrıldığım iş yerine ziyarete gitmeyeceğim. - Hadi dayanamadım  gittim, genç meslektaşlara "Ben senin patronun iyi tanırım. Bizim  stajyerimizdi, çömezimizdi " demeyeceğim.

- Gaza gelip "Dur bir arayayım keratayı"  gibi girişimlerde bulunup kendimi rezil etmeyeceğim.

- Başka  tanıdıkların iş yerlerine de gitmeyeceğim. Gidersem de 10  dakikadan fazla kalmayacağım.

- Hele hele, "siz işinizi yapın ben  çayımı içerim" deyip saatlerce oturmayacağım.

- Telefon açmadan  emrivaki yapıp kapılarına dayanmayacağım.

- Çok konuşmayacağım, çok  konuşmayacağım, çok konuşmayacağım. ..

- Biraz da arabeskleşip "öldürmeyen düşman  beni kuvvetlendirir" girdabına düşmeyeceğim.

- Hayatı kendi  yaşadıklarımdan ve duyduklarımdan ibaret sanmayacağım.

- Herkesi  kendim gibi emekli sanmayacağım.

- Telefon edip direk konuya  dalmayacağım, "Müsait misin?" diye soracağım.

- Telefonlarıma cevap  verilmediğinde, ısrarla aramaya devam etmeyeceğim. Müsait olmadığını  düşünüp, hemen alınmayacağım.

- Gençken kariyer ve para peşinde  koşmaktan, birtakım hobiler edinmeyip, şimdi yapacak bir şey  bulamayıp sudan çıkmış balığa dönmüşsem,  artık zor da olsa  bunları yapmaktan vazgeçmeyeceğim.

- Gençken para, kariyer ve karı  kız peşinde koşacağım diye hısım akrabayı, arkadaşlarımı ihmal edip,  görmezden gelmişsem, çevremi dağıtıp, şimdi maymun gibi ortada tek  başıma kalmışsam, bu saatten sonra yalnız kalmama uğruna kurulacak  arkadaşlıklara çok dikkat edeceğim.

- Acımasız olmayacağım,   "Ben nasıl yaptım, onlar da yapsın efendim!" demeyeceğim.

- İnsanın  kırk yaşına kadar geçen yıllarının bir kitap, geriye kalan  yıllarının da o kitabın eleştirisi olduğunu savunmayacağım. Ama  hem savunmayıp hem de uygulamayacağım.

- "Eğlence gençlikte günah,  yaşlılıkta çılgınlıktır" felsefesini ilke edineceğim.

- Sakin  bir sahil kasabasına yerleşip iyice bunalıma girmeyeceğim.

- O  sessizlikte denize bakıp geçmişimle hesaplaşıp, gelecek göremeyip  kendimi iyice yaşlanmaya bırakmayacağım.

- Mümkünse yaşadığım  şehrin en kalabalık merkezine yerleşeceğim. Onunla bununla dalaşmayıp  yakınlarımı rahat bırakacağım...

- Bu listeyi de saklayıp her sene  yeni maddeler ekleyeceğim.

- Gençlerle konuşurken "ben sizin  yaşındayken" diye söze başlamayacağım.

- Sırf yaşımdan dolayı saygı  görmeyi beklemeyeceğim.

- Kimseye "içimdeki çocuk"tan bahsetmeyeceğim.

-  Âşık olan gençlere "Ben de âşıktım ama geçiyor, aşk geçicidir"  demeyeceğim.

- Gençlerin heyecanlarını hafife almayacağım.  Onlara sürekli sabretmelerini söylemeyeceğim.

- Çocuk büyütmek üzerine akıl vermeyeceğim.

-  Herkesin kocasının(karısınınn) benim kocamla(karımla) aynı karakterde  olduğunu farz edip onlara bu doğrultuda akıl vermeyeceğim.

Benim  hoşuma  gitti, bir de siz okuyun bakalım ne  diyeceksiniz?

HEPİMIZE İYİ YAŞLANMALAR…

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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