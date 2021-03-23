Bundan sonrası…

Bizim nesil, ve özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar, Türkiye'nin ilk yalnız yaşlıları olacağız. Kimimizin hiç çocuğu yok; olanların da çocukları hayatını başka şehirlerde hatta başka memleketlerde sürdürüyor olacak. Aynı yerde olsalar bile artık kimsenin çocuğu bizim gibi kendisini anne-babasına karşı sorumlu hissetmeyecek.

Hani eskiden yaşlılarla ilgili yurt dışı efsaneleri duyardık ya; "Yalnızlıktan parklarda kendi kendilerine konuşuyorlar", " hepsinin köpeği varmış" diye... İşte biz de onlardan olacağız.

İşte tam da bu nedenle şimdiden yaşlılık planları yapmakta yarar var.

Evet belki henüz orada değiliz ama aşağıdaki yazıyı mümkünse her fırsatta yeniden okuyalım. Hatta aklımıza geldikçe kendi deneyimlerinizden eklemelerinizi de yapalım...

YAŞLANINCA YAPILMAYACAKLAR LISTESI:

- Konuşmalarımın, örneklerimin her öznesi "Ben" olmayacak. "Ben böyle yaptım", "Ben var yaaa...", "Ben meslekteyken" demeyeceğim.

Her muhabbete atlayıp durmadan anılarımı anlatmayacağım.

- Açılan her konuyu kendi anılarıma dayandırmayacağım, Anıları da abartmayacağım.

- Unutup aynı anıları tekrar tekrar anlatmamak için çevremdekilerden yardım isteyeceğim.

- Kibarca, "evet, daha önce anlatmıştınız" diyenleri duymazdan gelmeyeceğim.

- Restoranda, yolda gürültü yapan gençlere, çocuklara bakıp "cık cık cık" yapmayacağım, asabi asabi kafa sallamayacağım.

- Kimseye "gençliğinizin kıymetini bilin" demeyeceğim. zaten bilmeyeceklerini unutmayacağım.

- Genç kızlara, "Saçınızı boyatmayın, makyaj yapmayın; gerek yok. Zaten ileride mecbur kalacaksınız" demeyeceğim. Çünkü asıl o zaman yapılmayacağını bileceğim.

- Bir olayı anlatmam 2 saat sürmeyecek. Kısa giriş, mümkünse az gerekçe ve hemen sonuç...

- Erkeksem önleri artık olmayan saçlarımı uzatıp, ense kökünden at kuyruğu yapıp, çapkınlığa çıkıp "kart zampara" olmayacağım.

- Kadınsam estetiği dozunda bırakacağım. 70'lik bedene çekik ve şiş, 30'luk surat yaptırmayacağım.

- Frapan ve göz alıcı renkli kıyafetlerden uzak duracağım.

- Her konunun en doğrusunu bildiğimi sanmayacak, daha da önemlisi bunda diretmeyeceğim.

- Sinirli olmayacağım.

- Kendimi sevimli sanmayacağım.

- Karşı fikirlerle karşılaştığımda hırçınlaşmayacağım.

- Saçımı; kadınsam platin sarısına, erkeksem kızıl kahveye boyatmayacağım.

- Yanılıp bıyıkları da boyayıp, iki gün sonra sarı kara bıyıklarla gezip çoluk çocuğun maskarası olmayacağım.

- Kadınsam dar paça dar jean, erkeksem Hawaii gömlekler giymeyeceğim.

- Şapkayı aksesuar olarak değil de ihtiyaca göre kullanacağım.

- Ayrıldığım iş yerine ziyarete gitmeyeceğim. - Hadi dayanamadım gittim, genç meslektaşlara "Ben senin patronun iyi tanırım. Bizim stajyerimizdi, çömezimizdi " demeyeceğim.

- Gaza gelip "Dur bir arayayım keratayı" gibi girişimlerde bulunup kendimi rezil etmeyeceğim.

- Başka tanıdıkların iş yerlerine de gitmeyeceğim. Gidersem de 10 dakikadan fazla kalmayacağım.

- Hele hele, "siz işinizi yapın ben çayımı içerim" deyip saatlerce oturmayacağım.

- Telefon açmadan emrivaki yapıp kapılarına dayanmayacağım.

- Çok konuşmayacağım, çok konuşmayacağım, çok konuşmayacağım. ..

- Biraz da arabeskleşip "öldürmeyen düşman beni kuvvetlendirir" girdabına düşmeyeceğim.

- Hayatı kendi yaşadıklarımdan ve duyduklarımdan ibaret sanmayacağım.

- Herkesi kendim gibi emekli sanmayacağım.

- Telefon edip direk konuya dalmayacağım, "Müsait misin?" diye soracağım.

- Telefonlarıma cevap verilmediğinde, ısrarla aramaya devam etmeyeceğim. Müsait olmadığını düşünüp, hemen alınmayacağım.

- Gençken kariyer ve para peşinde koşmaktan, birtakım hobiler edinmeyip, şimdi yapacak bir şey bulamayıp sudan çıkmış balığa dönmüşsem, artık zor da olsa bunları yapmaktan vazgeçmeyeceğim.

- Gençken para, kariyer ve karı kız peşinde koşacağım diye hısım akrabayı, arkadaşlarımı ihmal edip, görmezden gelmişsem, çevremi dağıtıp, şimdi maymun gibi ortada tek başıma kalmışsam, bu saatten sonra yalnız kalmama uğruna kurulacak arkadaşlıklara çok dikkat edeceğim.

- Acımasız olmayacağım, "Ben nasıl yaptım, onlar da yapsın efendim!" demeyeceğim.

- İnsanın kırk yaşına kadar geçen yıllarının bir kitap, geriye kalan yıllarının da o kitabın eleştirisi olduğunu savunmayacağım. Ama hem savunmayıp hem de uygulamayacağım.

- "Eğlence gençlikte günah, yaşlılıkta çılgınlıktır" felsefesini ilke edineceğim.

- Sakin bir sahil kasabasına yerleşip iyice bunalıma girmeyeceğim.

- O sessizlikte denize bakıp geçmişimle hesaplaşıp, gelecek göremeyip kendimi iyice yaşlanmaya bırakmayacağım.

- Mümkünse yaşadığım şehrin en kalabalık merkezine yerleşeceğim. Onunla bununla dalaşmayıp yakınlarımı rahat bırakacağım...

- Bu listeyi de saklayıp her sene yeni maddeler ekleyeceğim.

- Gençlerle konuşurken "ben sizin yaşındayken" diye söze başlamayacağım.

- Sırf yaşımdan dolayı saygı görmeyi beklemeyeceğim.

- Kimseye "içimdeki çocuk"tan bahsetmeyeceğim.

- Âşık olan gençlere "Ben de âşıktım ama geçiyor, aşk geçicidir" demeyeceğim.

- Gençlerin heyecanlarını hafife almayacağım. Onlara sürekli sabretmelerini söylemeyeceğim.

- Çocuk büyütmek üzerine akıl vermeyeceğim.

- Herkesin kocasının(karısınınn) benim kocamla(karımla) aynı karakterde olduğunu farz edip onlara bu doğrultuda akıl vermeyeceğim.

Benim hoşuma gitti, bir de siz okuyun bakalım ne diyeceksiniz?

HEPİMIZE İYİ YAŞLANMALAR…