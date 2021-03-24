Türkiye’de bir şeyler oluyor

Bütün düğmelere aynı anda basıldı.

*HDP’nin kapatılması için dava açılması…

*HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi…

*Faizlerin yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarılması…

*Sabaha karşı (saat 04.20) çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması.

*”Andımız” kaldırıldı.

* İstanbul Gezi Parkı’na el konuldu.

*Yine sabahın köründe çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “İstanbul Sözleşmesi”nden çıkılması…

Türkiye, yangın yerine döndü.

Piyasalar allak bullak, döviz fırladı, borsa çöktü.

Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi” kararına tepki için sokağa döküldü.

Gerici çevreler, dediklerini yaptırdıkları için zil çalıp oynuyor.

Moraller dipte.

Herkes tedirgin.

Tam “cinnet” halini yaşıyoruz.

Daha ötesi olamaz.

Hani kurgu filmlerinde devletin tıkır tıkır işleyen düzenine dışarıdan gizli bir el müdahale eder bütün sistemi bozar ya, inanın yaşadıklarımız kurgu filmlerinde gördüklerimizden farksız.

Devleti devlet yapan ne kadar “kural” ve “kurum” varsa, hepsini yok ettiler.

Türkiye, artık “hukuk” devleti değil, “şahsın” devleti.

Tek kişinin söz ve kararlarıyla yönetilen bir devlet…

Görmüyor musunuz, TBMM tarafından 10 yıl önce onaylanan uluslararası “İstanbul Sözleşmesi”ni bir kararnameyle ortadan kaldırıyor.

Yani kendini “Yasama” yerine de koyuyor.

Yasama, O…

Yürütme, O…

Yargının nasıl işlediği de herkesçe malum.

Böyle devlet yönetimi olur mu?

Eğer bir cumhurbaşkanı, anayasaya aykırı olduğunu bile bile kararname çıkarmaya cüret edebiliyorsa, işin sonu gelmiş demektir.

AKP’nin cilası artık döküldü

AKP’nin kurulduğu günleri hatırlayın.

Kökleri neydi?

“Milli Görüş”…

Ne demişlerdi?

“Biz “Milli Görüş” gömleğini çıkarıyoruz…”

Aslında çıkarmamışlardı, giymeye devam ediyorlardı, zihniyetleri ve yaşam felsefeleri aynıydı.

Ancak kendilerini gizlemek için o “Milli Görüş gömleği”nin üstünü cilaladılar.

“Avrupa Birliği” cilası sürdüler…

“Bütün yaşamlara hoşgörülü olacağız” cilası sürdüler…

“İstanbul Sözleşmesi” cilası sürdüler…

“Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele” cilası sürdüler…

“İleri demokrasi” cilası sürdüler…

“Fikir özgürlüğü” cilası sürdüler…

“Etnik sorunları çözme” cilası sürdüler…

Sürdüler de sürdüler…

Kendilerini “bambaşka” gösterdiler.

Başarılı da oldular.

Hemen hemen her kesimden, “oltaya takılan” çok oldu.

“Yetmez, ama evetçiler”…

Anlı şanlı köşe yazarları…

Sözde aydınlar…

Köşe dönmek için aportta bekleyen işadamları…

“Siyasi ikbal” peşinde koşanlar…

“Din ticareti” yapanlar…

Cumhuriyet ve Atatürk ile hesabı olanlar…

Başından itibaren iktidarın yanlışlarına hep alkış tuttular.

AKP’nin üstündeki “cila”yı göremediler.

“Milli Görüş gömleği”ni gerçekten çıkardı sandılar.

Ama işte görüyorsunuz, “cila” iyice döküldü, AKP’nin gerçek yüzü bütün çıplaklığıyla göründü.

Son günlerde yaşadığımız olay bu.

Şoklara alıştırma dönemi

Türkiye, artık “şoklara alıştırma dönemi”ne sokuldu.

Her gün şok!

Her gün şok!

Ne yapıyoruz, “Bu kadar da olmaz” deyip geçiyoruz.

“Şoklara” alışıyoruz.

Zamanla şoklar “şok” etkisi yaratmaz olacak, sıradanlaşacak.

Böylece halkın tepkisi her geçen gün azalacak, sıfırlanacak.

Türkiye, işte böyle bir sürece sokuldu.

“Şokları sıradanlaştırma” sürecine…

Sonunda ne olacak biliyor musunuz?

Bir sabah “bambaşka bir Türkiye’ye” uyanacağız.

Sistemi, düzeni, yaşam tarzı değişmiş bir Türkiye’ye…

Benim gözlemim böyle.

55 yıllık gazetecilik deneyimimle ben olayları böyle okuyorum.

Türkiye, yönünü ve yolunu değiştirdi, rotasını “karanlığa” doğru çevirdi.

İnşallah yanılıyorumdur.