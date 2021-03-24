KANAL İSTANBUL KİMİN İÇİN?

“Çılgın bir projem var” dedi Erdoğan.

Trakya topraklarından açılacak bir kanalla Karadeniz’e yeni bir yol açılacaktı.

Öncelikli soru şuydu;

“Bu proje bu ülkeye ne kazandıracak?”

Sonra, başka sorular sıralandı;

Bu proje için yapılan bilimsel çalışma kim tarafından yapıldı?

Bilim ve teknik alanında uzmanlar ne diyor?

Bu proje uluslar arası ilişkiler açısından ne getirir ne götürür_

Bu projenin ÇEVRE etkileri nelerdir? Doğal dengeye etkileri nelerdir? Örneğin; su kaynaklarına zarar verir mi? Marmara’yı kirletir mi?

Projenin kamuoyuna yansımasından sonra bu alandaki topraklar nasıl el değiştirdi? Kimler aldı? Katar Şeyhi’nin annesi buradan hangi amaçla arazi aldı? Ziraat mi yapacak?

Uzun yıllardır bu alanda yaşayan, besicilik ve tarımla geçimini sağlayan insanlar ne olacak?

BU PROJE İÇİN DEVLET BÜTÇESİNDE KAYNAK AYRILDI MI?

Yoksa bu projede “Yap-İşlet-Devret” yöntemiyle, uzun vadeli işletme hakkı ile bir “yerli-yabancı ortaklığına” mı yaptırılacak?

Son bir yıldır yaşadığımız salgın hastalık derdine düşmüş bir toplumun büyük bir çoğunluğu bu soruların hiç birini düşünmüyordur! Kalanlar da kimin umurunda?

Buna rağmen, bu konu üzerine Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi sosyal medya üzerinden bir UYARI İLETİSİ yayımladı.

Bildiri özetle şöyle;

Trakya’nın altı petrol ve doğalgaz kaynıyor!

Yap İşler Devlet modeli ile projeyi üstlenecek firma tüm Trakya’ya hakim olacak. Herkes topraklarını satacak.

Aynı oyun Güneydoğu’da mayınlı arazide yapılmak istendi, kamuoyu baskısı ile önlendi.

İş, 49 yıllığına verilecek. Kıbrıs da 49 yıllığına verilmişti!

ETİBANK da özelleştirilecek ve Bor madenleri 40 milyon dolara satılacak. Oysa gerçek değeri 9 trilyon dolar! Bor’la çalışan otomobiller üretildi. Türkiye kıskaçta.

İmza, TMMOB-Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi.

Bu iletinin “Bor” madeni ile ilgili kısmını daha önceleri de yine sosyal medya üzerinden yayınlanmıştı.

Şimdi şu sorular aklıma geliyor;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi de bu iletileri izliyor ve biliyor olmalı. NEDEN, kamuoyunu bilgilendirecek bir resmi açıklama yapılmıyor? Ya da yapılacak mı?

Kanal İstanbul Projesi hangi kaynakla, nasıl yapılacak? Ülkeye kısa, orta ve uzun vadede katkıları ne olacak? Yoksa, “Kamu-Özel İşbirliği” ile yapılan Otoyollar, Köprüler, Tüneller, Havaalanları ve Şehir Hastaneleri gibi, bu proje de torunlarımıza kadar miras kalacak büyük borçlar arasında mı yer alacak?

BOR madenlerinin dünya ve ülkemiz ekonomisi için öneminin büyük olduğunu biliyoruz. Yıllardır, konunun uzmanları bu konuda yazıyor ve anlatıyorlar. Biz ülke olarak, “yerli otomobil, yerli uçak yapma ve hatta uzaya-aya çıkma” hedefleri belirlerken, BOR madenlerini işleyerek ENERJİ alanındaki dışa bağımlılığımızdan kurtulamayacak mıyız?

Bilim insanlarımız, hukukçularımız, uluslar arası ilişkiler ve askeri uzmanlarımız bu proje üzerinde net açıklamalar yapmayacaklar mı? Eğrisiyle, doğrusuyla “tek karar verici” Cumhurbaşkanı Erdoğan mı olacak?

Yakın bir zamanda yaşanması beklenen “BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ” nin büyük can ve mal kaybına neden olacağı ve ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir sorun olacağı belirtilirken, depreme karşı gerekli önlemleri almak Kanal İstanbul’a göre daha mı önemsizdir?

Son söz; ülkesini ve gelecek kuşakların insanca ve özgür yaşamasını isteyen her vatandaş bu konuyu düşünmeli, merak etmeli ve sorgulamalıdır.