Prim kehaneti yine mi tuttu ?..

90’lı yıllarda, özellikle Güvenç Kurtar başta olmak üzere, bazı teknik aramlar, primlerin ödendiği gün takımın sahada ayaklarının titrediğini ve maçı kazanamadığını iddia ederdi.

Acaba dünkü maçta da bunu mu yaşadık?..

Ne diyelim ?..

***

Takım maç öncesinde primlerini almış…

Moraller süper, ama akıllarda akşam yapılacak programlarda olur…

Para var huzur var hesabı…

Hep öyle olur…

Ya d a topçunun borcu vardır, onu ödeyecek olmanın sevincini yaşar, maçı unutur…

Motivasyonu bozulur…

90’lı yıllarda, bu konuda bazı yöneticiler, o zamanın başkanı Sefa Sirmen’e öneride bile bulunur ve maçları prim sonrasına ertelemesini isterdi…

Dünkü maçtaki o ruhsuz oyunun başka izahı yok…

Diyarbakır’ın Çorum yenilgisinden ötürü yaralı aslan olduğunu ve o yörelerde, iç sahada yenilginin öyle kolay kabul edilemeyeceğini maç öncesindeki yazımda hatırlatmıştım…

Nitekim öyle ahım şahım oynamayan Amed, dün sırf bu arzu ve isteğiyle, daha çok da bizim defansın inanılmaz hatalarıyla 2 gol buldu, 3 puanı aldı gitti…

***

Takım yorgun gözüktü bana…

Art arda gelen 3’lük galibiyetler mi yordu desem, mümkün değil…

Ama bir bahar yorgunluğu hakimdi…

Bu da Reşit Akçay’ın takımına yakışmadı…

***

Neyse bunu bir iş kazası olarak sayalım…

Hafif maddi hasarlı kaza olsun…

Yaralı bereli yok…

Ama kredimizi de hızla tükettiğimiz bilinsin…

Bu pilav daha çok su kaldırır…

Şimdi hemen Kahramanmaraş maçına dönmeliyiz…

Bu sezonun en zor deplasman maçlarından birini oynayacağız…

Buna göre, dünkü maçtan ders çıkarıp, kendimize gelmeliyiz…

‘Nasılsa şampiyon olamayacağız, Play-Off için de ha 2, ha 5’nci sıra fark etmez deme lüksümüz yok…

Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp, kongre sonrasında da yeni bir sayfa açmak için Kahramanmaraş’ı yenmeliyiz…

Gölcükspor, Erok’u ye-ne-ceeek…

Bir bildiğim var ki yazıyorum…

Eser Kardeşler yönetimindeki Gölcükspor, bugün İstanbul deplasmanında ligin flaş takımı Erok’u mağlup edecek…

Erok fazla iyi gitti…

Fazla tıraş cildi bozar…

Yeter ki baskılı oynayalım ve motivasyonumuzu bozmayalım…

Rakibin durumuna değil, kendi durumumuza bakalım…

35 yıldır profesyonel liglerden düşmeyen Şimşekler’e yakışır bir galibiyet alalım…

Kocaelispor üzdü…

Derince güldürdü…

Siçz de güldürün…

Haydi Gölcük’üm…

Haydi Darıca’m…

Gün bizim günümüz olsun…