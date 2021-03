Beratını sağ eline alanlardan eyle bizi

Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece Berat Gecesidir. Bu sene 27 Mart Cumartesi gününü 28 Mart Pazar gününe bağlayan geceye tesadüf etmektedir. Berat gecesi, milletçe büyük bir coşku ve sevinç içinde kutladığımız mübarek kandil gecelerimizden birisidir. Sevgili peygamberimiz bu gece ile ilgili olarak; "Şaban ayının yarı gecesi (Berat Gecesi) oldu mu onu ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Zira Allah Teala, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetle tecelli eder ve kullarına şöyle hitap eder:

- Yok mu benden af dileyen, onun günahlarını bağışlayayım?

- Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim?

- Yok mu bir derde düşen, ona afiyet bahşedeyim?

- Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diyerek tan yeri ağarıncaya kadar devam eder." Hz. Peygamber (a.s.), bu gecede tövbe edip bağışlanma dileyen müminlerin sayısının çokluğunu bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:

“Allah Teala Şaban ayının yarısı gecesinde dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesi’nin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar.”

Bu sıkıntılı günlerde her birimizin yüce Rabbimizden isteyeceğimiz çok şey var elbette. En başta üzerimize kâbus gibi çöken salgın hastalıktan bir an önce kurtulmamıza vesile olacak işler yapmayı nasip eyle ya Rabbi! Can taşıyan her varlığa sonsuz rahmeti ile muamele eden yüce Rabbimiz, bizlere bu gece hürmetine merhametin ile muamele ederek umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva nasip eyle ya Rabbi! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, salgın hastalık karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi!

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Bu geceye mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Cenab-ı Hakk’ın affedeceği Peygamberimiz tarafından bildirilmiştir.

Berat gecesine kavuşacak olan bizlere “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” (Zümer Suresi, 39/53) müjdesinin ruhunu anlamayı, sevgili Peygamberimizin (s.a.s.); “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” şeklindeki yönelişi ile sana yönelmeyi, ümitlerimizi her zaman canlı tutabilmeyi nasip eyle ya Rabbi!

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine kavuşma amacı vardır. Berat’ın yegâne sahibi Yüce Rabbimizdir. Bununla birlikte her insanın beratı kendi elindedir. Zira bu dünyada ektiklerimizi öbür dünyada biçeceğiz. Unutmayalım ki bizler Cenab-ı Hakk’a bir adım yaklaşırsak O bizlere bin adım yaklaşır. Hata ve günahlarımızdan nasuh bir tövbe ile uzaklaşırsak Allah’ın mağfireti bizleri kuşatır.

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.

Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş, dünyevileşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruh sağlığımızı olumsuz etkilemiştir. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate alarak insanın daima Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasını istemiştir.

Ömür çok kısa. Göz açıp kapanıncaya kadar geçip gidiyor. Hayat her an sona erebilmektedir. Geçen sene beraber olduğumuz nice insanlar aramızdan ayrıldı. Bizlerde bir gün sevdiklerimizden ayrılıp gideceğiz. Hiçbir insan dünyada baki değildir. Ölümle bitecek olan bu kısa dünya hayatında yapmış olduğumuz ameller ahiret yaşantımızı şekillendirecektir. İmkân ve fırsatımız varken baki âlemimizi kazanmaya çalışalım.

Bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandilinizi tebrik eder, Kandilin ilimize, ülkemize ve Alem-i İslam’a hayırlar getirmesini, insanlığın barış ve huzuruna, bütün Müminlerin tövbelerinin ve dualarının kabul edilerek arınma ve af edilmelerine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.