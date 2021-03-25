“El-Ezher kafalı adam”…

Kimin için söylüyorum bunu?

Ayasofya Başimamı Prof.Dr. Mehmet Boynukalın için.

Ne için böyle dediğimi daha sonra anlatacağım, önce “başimam” veya “fetvacıbaşı” Mehmet Boynukalın’ın kim olduğuna ve neler söylediğine bakalım.

Mehmet Boynukalın, 24 Temmuz 2020’de “başimam” olmuş.

Maşallah bilmediği, burnunu sokmadığı bir şey yok.

Her şeyi biliyor, her şeye maydanoz oluyor.

Anayasa mı tartışılıyor…

Kadın cinayetleri mi gündemde…

“ İstanbul Sözleşmesi”nin kaldırılmasına mı tepki var…

Veya faiz artırımı mı konuşuluyor…

Başimam, hemen “fetva” veriyor.

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Mehmet Boynukalın, bir devlet memuru.

Görevi, Ayasofya’daki ibadetleri düzenlemek, belki hatırı sayılır protokole namaz kıldırmak.

Ama bizimki; siyasete de, ekonomiye de, sosyal hayata da “ayar” verme çabasında.

Bunu kendince yaptığını sanmıyorum.

Belli ki, bu “fetva verme” işini yukarılardan birinin görevlendirmesiyle yapıyor.

Eğer “özel görevli” olmasaydı, “kes sesini” zılgıtını çoktan yerdi.

Yazımın tam bu kısmında, “beklediğim bilgi” geldi.

Mehmet Boynukalın, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrolu imamı değilmiş.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken, cumhurbaşkanlığı tarafından “Ayasofya Başimamı” olarak görevlendirilmiş.

Ayasofya da “özerk”miş, bir kurul tarafından yönetiliyormuş.

Başimamın statüsü böyle.

Demek “her şeye burnunu sokması” boşuna değil!

Başimam Boynukalın’ın fetvalarını hatırlayalım

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

“1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.”

KADIN CİNAYETLERİ

“Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin. İlkemiz: “Sizin için kısasta hayat vardır” ilahi düsturudur. Sürekli “kadın cinayetleri” vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ”

“İstanbul Sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye.”

KADIN CİNAYETLERİ VE “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ”

"İstanbul sözleşmesinden sonra bir kesimin ifadesiyle "kadın cinayetleri" katbekat arttıysa bunun üzerine düşünmek gerekir. Demek ki dışarıdan alınan kanunlar bizim toplumumuzun bünyesine uymuyor… Bugün maalesef timsah gözyaşı dökülerek kadın ve "kadın cinayeti" kavramları istismar ediliyor. Bu konu bahane edilerek aile düzenimiz yok edilmek isteniyor. Erkek ve kadın birbirine düşman haline getirilerek evlilik kötüleniyor."

TERÖR VE EKONOMİK KRİZ

“Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir.”

FAİZ ARTIRIMI

“Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam’ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam’ın bir emridir.”

El-Ezher Üniversitesi mezunu

Mehmet Boynukalın’ın özgeçmişini inceledim.

Mısır El-Ezher Üniversitesi’ni bitirmiş.

Üniversite adını okuyunca, açıkladığı görüşlerine şaşırmadım.

Tamam, El-Ezher çok eski bir üniversite.

970 yılında, yani İslam’ın doğuşundan 350 yıl sonra kurulmuş.

Sünni İslam’ın en prestijli üniversitesi.

Osmanlı Devleti’nin yönetici ve memur sınıfını da bu üniversite yetiştirirmiş.

Ama kabul edelim ki, El-Ezher dünya şeriat eğitiminin merkezidir.

Öğrenciler, “Araplık bilinci” ve “Arap formasyonu” ile eğitilir.

Arap’ı “Arap milliyetçisi” haline getiren ne varsa her şey öğrencilerin kafasına dogmatik (inanca dayalı) bilgiler halinde sokulur.

Bunlar 1400 yıldır değişmemiş ve “değişmeyeceği kabul edilen” bilgilerdir.

Bu eğitim sistemi, dünyada şeriat eğitimi yapan her yerde geçerlidir.

Mehmet Boynukalın da böyle bir eğitim almış.

Tabii “El-Ezher Üniversitesi” deyince şunu da vurgulamak gerekir.

YÖK, şeriat eğitimi veren bu üniversiteye 2013 yılına kadar “denklik” tanımıyordu.

2013 yılında, diğer bazı İslam üniversiteleri ile birlikte El-Ezher’e de “denklik” verildi.

Bugün devletin pek çok kurumunda El-Ezher mezunu yüzlerce kişi var.

Yine yeri gelmişken belirteyim, El-Ezher, Nisan 2020’de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarına “okunmaya değer” onayı veren bir üniversite.

Sadece El-Ezher’i daha yakından tanımanız için yazdım bunları.

Eee, Ayasofya Başimamı da böyle bir üniversite mezunu.

Yaşama tamamen “Arap penceresi”nden bakıyor.

Zaten o üniversitede okuyup da “Araplaşmayan”, “Arap gözlüğü takmayan” pek az kimse vardır.

Mehmet Boynukalın da “Arap gözlüğü” takarak Türkiye’ye dönmüş ve bu gözlüğü “başimamlığında” da taşımaya devam ediyor.

“El-Ezher kafalı adam”…

Bu, Mısır aydınlarının sıkça kullandığı bir deyimdir.

Gerici, ilkel kafalı ve dar görüşlü kimselere “El-Ezher kafalı adam” derler.

Bence bu deyim Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın’a da tam uyuyor.

Türkiye’nin halini görüyorsunuz…

“El-Ezher kafalı adamlar”, bize “ayar” vermeye çalışıyor.