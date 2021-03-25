Yine fahiş fiyatlı iğne…

Konu yine bir iğine ve yazıma konu olan hastane maalesef yine aynı hastane. İlimizde faaliyet gösteren dev sağlık kuruluşu, 10 gün içerisinde ikinci defa fahiş fiyat şikayetiyle gazetemize bildirildi. Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar’ın şikayetine yer vermiştik. Bu hafta ise başka bir vatandaşımız benzer bir konuyla şikayette bulundu. Bir başka hastanede 92 TL’ye yapılan kan iğnesinin, bu hastanede 400TL’ye yapıldığını öğrenen yaşlı teyzemiz, isyan ederek yaşadıklarını anlattı.

İşte vatandaşımızın ihbar hattına bildi girdiği not;

“Emekliyim VPMedikal Park Kocaeli isme bakıldığında muhteşem bir hastane düşünüyorsunuz! Ama hiç de öyle değil. Oğlum, 70 yaşındaki, bastonla yürüyen annesini kan iğnesini yaptırmak için acil servise götürüyor. Bu iğne damardan bir buçuk saatte alınıyor. Medikalpark doktoru tarafın dan reçete edilmediği için geri çevriliyor. İlacın reçetesi Anadolu Sağlık Merkezi’nden alınmıştı. Daha önce defalarca aynı reçete ile başka hastanelerde ilaç uygulanmış ve sorun olmamıştı. VP MEDİKAL PARK utanmadan başka hastanenin 92 TL ye yaptığı işlem için, 400 TL istiyor. Yazık, çok yazık...”

Otogar derneğinde kongre 1 Nisan’da

İzmit Otogar Derneği olağan genel kurulunu nisan başında gerçekleştirecek. Derneği 32 yıldır başkanlığını yürüten Halil Baylam, bu dönem yeniden güven tazelemek için üyelerin karşısına çıkacak. 39 üyesi bulunan derneğin kongresi, 1 Nisan Perşembe günü saat 14.30’da, otogarda bulunan dernek merkezide yapılacak.

Muhtar Özkar, şehitlik anıtını çok beğenmiş

Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Mehmetağa Mahalle Muhtarı olan İsmail Özkar, Başiskele Belediyesi tarafından, Kullar Meydanında yapılan Deprem Şehitliği Anıtı’nı ziyaret etmiş ve çok beğenmiş. Deprem şehitlerinin isimlerinin de yazılı olduğu anıtı, Kullar’a kavuşturan Başkan Yasin Özlü ve ekibine teşekkür eden Özkar, hizmetin detaylarda gizli olduğunu söylüyor.

Muhtar Çiçek'e azalarından sürpriz kutlama

İzmit'in en genç muhtarı seçilen Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek'e, seçimin ikinci yılında azaları sürpriz kutlama yaptı. Sosyal medya da paylaşım yapan Çiçek, "Azalarımız sürpriz yapmış. Sizleri muhtarlık makamı olarak temsil noktasında 2.yıla giriyoruz. Allah her daim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmetlerimizde en iyi şekilde icra etmeyi nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Çiçek, "Herkes herkesi aynı sevemez azizim. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. Ben mahallemi, sizleri ömrüm yetene kadar sevmeye, önemsemeye söz verdim. Sözüm baki" paylaşımında bulundu.

Sokak hayvanlarını koruma derneği kuruldu

Körfez ilçesinde bir grup gönüllü tarafından geçtiğimiz ay kurulan Doğa ve Hayvanları Koruma, Yaşatma Derneği (Pati Körfez), sokak hayvanlarının korunması ve refahının artırılması için projeler geliştiriyor. Tarık Solmaz öncülüğünde kurulan bu derneğin yönetiminde Tayfun Arkun, Gülşah Solmaz, Gamze Arkun, Savaş Eminoğlu, Hilal Mengi, Özlem Kamışoğlu bulunuyor. Kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen Körfez’de aktif bir şekilde çalışan dernek, birçok sokak hayvanını tedavi ettirdi, beslenmesini sağlayarak barınma ihtiyacını giderdi. Tamamen gönüllülük üzerine kurulan dernek adını duyurdukça üye sayısını arttırmaya başladı. Her yeni üye de sokakta çaresiz olan bir canlının yaşamını kolaylaştırdı. Bu derneği kuranları tebrik etmek istedim.

Yeşil Sokak’ta tüm araçlara park cezası



İzmit Yenişehir Mahallesi Yeşil Sokak sakinleri çok dertli. Trafik soru nünün yaşanmadığı sokakta araçlarına sürekli park cezası kesilen sokak sakinleri yaşanan bu sorunun. Çözülmesini istiyor. Mahalle sakinleri “Bizim sokağımız geniş bir sokak ve evimizin önüne park ettiğimiz araçlara, park cezası kesiliyor. Ne yan sokakta ne alt sokakta ne de başka bir sokakta uygulanmayan ceza işlemi sadece Yeşil Sokak’ta uygulanıyor. Durumu muhtarlığa, kaymakamlığa hatta adliyeye bile bildirdik. Cezayı, fahri trafik müfettişi kestiği için mahkeme yolu da kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık” diyor.