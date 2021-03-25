'Telefon cinayetine müebbet hapis istemi’ haberine açıklama geldi

Sevgili okurlar… 11 Mart 2021 tarihinde İHA, bir haber servis etti… Biz de bu servis edilen haberi kullandık… Bahattin Ö.’nün ailesi birçok kez aradı, avukatı aracılığıyla yazı gönderdi. Haberin doğru olmadığını, yanlış aktarıldığını ifade ettiler. Ben de “konuyla ilgili açıklama gönderin yayınlayalım ”dedim.

Açıklamalarını gönderdiler. Bu açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum.

“Merhabalar, aşağıda belirtmiş olduğum düzeltme yazı mevcuttur. 11.03.2021 tarihinde İHA tarafından Fehime Kartal imzalı olarak basına servis edilen ve çok fazla sayıda basın yayın organında aynen yayımlanan, ‘’Telefon cinayetine müebbet hapis istemi” başlıklı Haber-Yazı’da gerçeklere ve hukuka gerçeklere aykırı ve yanlış bir haber yapılmış ve basına servis edilerek kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir.

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Hem kardeşim Bahattin Ö.’ın ve hem de ailemizin itibarı zedelenmiş, yanlış haberle basın ve kamuoyu yanıltılmış ve haberde bahsi geçen yanlış isnatlarla ilgili, ailesi, akrabaları ve sevdikleri adına abisi olarak vicdani bir açıklama yapma ve kamuoyunu doğru bilgilendirme mecburiyetimiz doğmuştur. Olayın hukuki boyutunu ve yapılması gerekenleri Bahattin Ö.’ın avukatı takip etmektedir.

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Açıklamamız ve haberdeki yanlışların doğrusu şu şekildedir:

1.) İHA tarafından basına servis edilen ve gazetenizde de matbu olarak yer alan haber-yazısında, öncelikle, maktul Davut M.’nin ‘’ Kocaeli'de üniversite hastanesinin otoparkında seyyar satıcının telefonunu çalarak’’ şeklinde bir cümle kullanılmış ancak Bahattin Ö. aleyhine haberde bahsi geçen telefon çalınmasına ilişkin ne bir soruşturma ne bir yargılama ne de bir iddianame ve hatta şikayet dahi mevcut değildir. Olay, iyi niyetle bir bayana yardım etmekle başlayıp yolda kimin olduğu bilinmeyen kırık bir cep telefonunun kaybolması ve sonrasında bulunup sahibine aynen teslim edilmesine kadar varan ve kimsenin zarar görmediği basit bir hadisedir. Çalma veya hırsızlık gibi bir olay değildir. Kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirilmemesi ve hakikatin ne olduğuna dair doğru bilgilendirilmesi açısından, kamera kayıtlarından da çok açık bir biçimde anlaşılacağı üzere, kardeşim Bahattin Ö., daha önce hiç tanımadığı ve Umuttepe hastanesinin kent ormanı yönündeki girişindeki yolun kaldırımında, kendi ballarının satışını yaptığı yerin yakınına sebze-meyve satışı yapmak için gelen bir bayana, insani terbiye ve saygısından dolayı kendi oturduğu taburesini vermek ve iyi niyetle yardımcı olmak istemiştir. Bu amaçla yolun karşısındaki hastane otoparkında bulunan aracına gidip yedek taburesini alıp dönmek istemiştir. Her şeyden habersiz bir şekilde aracına doğru giderken tam da aynı yol üzerinde yere düşmüş kırık bir cep telefonunu fark etmiş ve alıp açık otoparktaki aracının kaputunun üzerine sesini de kısmadan koymuştur. Taburesini alıp tekrar yolun karşısındaki hastane girişindeki satış yaptığı yere dönmüş ve işiyle meşgul olmuştur. Taburesini verdiği bayanın telaşlı bir şekilde etrafta dolaşıp telefonla konuştuğunu fark etmişse de, henüz o bayanın telefon kaybetmiş olduğuna dair hiçbir bilgisi yoktur. Bir süre sonra bir anormalliğin olduğunu fark etmiş ve bir ara, şüphelenip bulduğu telefonun bu bayana ait olup olmadığı konusunda tereddüt yaşamış ve fakat o ortamda sağlıklı bir değerlendirme yapamadığından, kendisinin bir telefon bulduğunu o bayana söylememiş ve pasif bir şekilde olayın dışında kalarak kendi işiyle meşgul olmuştur. Bayanın eşi olan maktul de olay yerine gelip bir süre Bahattin Ö.’dan bağımsız kendi aralarında etrafta telefon araması yaparken, bayanın telefonunun sesi kardeşim Bahattin Ö.’ın hastanenin açık otoparkında ve yolun hemen karşısındaki aracından gelmesi üzerine maktul eşini arabanın yanına çağırmış, olayı gören kardeşim de kendi aracının yanına gidip durumu öğrenmiş ve yanlış anlamamaları için telefonu bulduğu yolu göstermiş kötü bir niyeti olmadığını ve sesini kapatmadan arabanın kaputunun üzerine koyduğunu, yanlış anlaşılmaması için izahatlarda bulunduktan sonra, yolda bulduğu ve kime ait olduğunu bilmediği kırık bir telefonu, sahibi belli olduktan sonra, aynen sahibine vermiştir. Telefon üzerinden haberde bahsi geçen ve gerçeklerle hiçbir ilgisi olmadan tamamen kurgudan ibaret hadisenin gerçeği bundan ibarettir.

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2.) Haber-Yazıda ‘’Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve Bahattin Ö. arasında yeniden kavga çıktı. ‘’ denilmektedir. Oysa ki, olay günü değil, olaydan bir gün sonra ve maktulün bir karşılaşma sonucu değil ve fakat kamera kayıtlarında da görüleceği üzere, tek taraflı olarak kardeşim Bahattin Ö.’a yönelik, ağır ve şiddeti artan bir oranda peşpeşe dehşetli bir saldırısı söz konusudur. Kardeşimin söz konusu fiil öncesi, kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere defalarca gördüğü darp, şiddet, tehdit, hakaret ve küfürlere maruz bırakıldığı ve her seferinde – kendisine bir bela ve musibetin isabet ettiğini çok net olarak anladığından- büyük bir sabır göstererek beladan uzaklaşmak ve elim hadiselere yol açmamak için çok büyük gayret sarf ettiği açıktır.

Haber- Yazıda kardeşim Bahattin Ö.’ın, kamera kayıtlarından da anlaşılacağı üzere, çok net bir biçimde kendisine yönelen ağır tehditi ve içine düştüğü can tehlikesini savuşturmaya yönelik savunma nitelikli eylemlerinden ise hiç bahsedilmemiştir.

Bahattin Ö. haberde verildiği gibi birisinin telefonunu çalıp sonra da gidip insan öldüren bir cani değildir.

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Son olarak kardeşim Bahattin Ö.’ın istemeden de olsa kendisini içinde bulunduğu bu müessif olay nedeniyle, maktulün yakınları ile olayın sıcaklığı ve henüz tam olarak neler yaşandığının nihai anlamda net bir şekilde açıklığa kavuşmamış olması nedeniyle bir temasımız olmadı. Fakat, her ne sebeple olursa olsun, acılarını paylaşıyor, maktule rahmet diliyor, hiçbir şeyin gizlenmeden, ve yine her ne sebeple olursa olsun, gerçeklere aykırı olmayan bir şekilde, lehimize ya da aleyhimize neler yaşanmışsa hepsinin ortaya çıkması konusunda ve kimseye bir haksızlık yapmamak için elimizden gelen çabayı gösterdiğimizin bilinmesini istiyoruz. Ne merhum maktulü tanırız ne de ailesini tanırız. Kimseyle bir düşmanlığımız ve alıp veremediğimiz de yoktur. Kardeşim Bahattin Ö.’ın avukatına söylediğim söz şudur: ‘Kardeşimin haksız olduğu hiçbir şeyi savunma. Varsa cezası çekmeye razıyız. Fakat kardeşimizin masum olduğuna inandığımız için, hakkımız olan hiçbir şeyin savunmasını da eksik yapma. Karşı tarafa da adil olalım kendimize de.’

Haksız olduğumuz hiçbir konuda ısrar etmeyiz. Hakkımız olan hiçbir konuda da taviz vermeden sonuna kadar hakkımızı arar, elimizden ne gelirse yaparız. Yeter ki, tam ve eksiksiz bir şekilde adalet yerini bulsun.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederim. Dr. İzzet ÖNAL”

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Dr. İzzet Önal’ın Bahattin Ö. ile ilgili açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım.

Gazete olarak görevimiz doğruları vermek.

Biz ajanstan aldığımız bir haberi yayınladık, Dr. İzzet Önal da konuyla ilgili cevap hakkını kullandı.