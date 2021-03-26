Azerbaycan'dan Kocaeli'ye teşekkür için geliyorlar

Değerli okurlarımız kardeş Azerbaycan'dan Kocaeli'mize bir heyet teşekkür ziyareti için geliyorlar.

Azerbaycan Ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanan 44 süren savaşı boyunca Kocaeli bütün kurum ve kuruluşları ile Sekapark’ta Haydar Aliyev Kültür Evini gruplar halinde ziyaret ederek koşulsuz ve tam destek vermişlerdi.

Bu desteklerin tamamı Kültür Evi vasıtası ile Azerbaycan'a iletilmekteydi.

Bu nedenle Azerbaycan İçtimai-Siyasi Prosesler Milletlerarası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgözel Bey ile Dış İlişkiler Sorumlusu Şahin Hesenov ile birlikte üç günü kapsayacak bir teşekkür ziyareti gerçekleştirecekler. Samir Bey aynı zamanda Böyük Millet Gazetesinin Baş Direktörüdür. Kendisi sayıca çok ekibi ile Azad edilen yerleri karış karış gezerek inceleme yaparak bilgileri kamuoyu ile paylaşmıştır.

Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Merkezi ile Milletlerarası Araştırmalar Merkezi arasında işbirliğini geliştirmek amacı ile iki yıl önce imzaladığımız protokol var. Bugüne kadar başarı ile yürütüldüğü gibi iletişim işbirliği sayesinde her türlü bilgi anında paylaşıldı.

Bu gelişinde işbirliğini her alana yaymak için Türkiye İnternet Gazetecileri Birliği ile İletişim ve Turizm alanında Kocaeli Temsilcisi Soner Kılıç ile kurumlar arası bir protokol yapmaları bekleniyor.

İSBAM Genel Başkanı Kocaeli'ye üçüncü kez ziyaret etmektedir.

Mümkün olduğu kadar destek veren kurum ve kuruluşların hepsine teşekkür ziyareti planlanmaktadır.

Temsilci olarak gelen heyete nazik düşünceleri için buradan teşekkür ediyor, şimdiden hoşgeldiniz diyoruz.

DESTEK VEREN KURULUŞLAR

Bizzat destek vermek amaçlı kurum, kuruluş ve kişileri saymaya yerimiz kafi gelmez. Bazılarını dile getirirsek;

--AK PARTİ İl ve İlçe teşkilatı

--MHP İl ve İlçe teşkilatı

--CHP İl ve İlçe teşkilatı

-- İYİ PARTİ İl ve İlçe teşkilatı

--DEVA İl ve İlçe teşkilatı.

-- Vatan Partisi İl ve İlçe teşkilatı

-- Kocaeli Ülkü Ocakları

-- MARİMDER Genel Başkanı ve Yönetimi

--Erzurum Dernekler Federasyonu

-- Gebze Belediye Başkanı ve ekibi.

-- Körfez Belediye Başkanı ve ekibi

-- İzmit Belediye Başkanı ve ekibi

-- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına başkanvekili ve ekibi

--Milletvekilleri: İlyas Şeker, Tahsin Tarhan, Cemil Yaman ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşları.

Unutmuş olanların affına sığınarak her bir destek verenlere ayrı ayrı tekrar çok teşekkür ediyoruz.

İLİŞKİLERDE KOCAELİ

HEP ÖNDE OLDU

Evet Kocaeli Türkiye -Azerbaycan İlişkilerinde hep önde ve öncü durumunda olduğu temenni değil, hakikattır.

Kartepe, Derince, Ķörfez de Azerbaycan adına park.

İzmit Belediyesi şehitler anıtı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı adına hatıra ormanı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark’ta Haydar Aliyev Kültür Evini muhteşem bir törenle 2012 yılında açılışı yapılarak verdi. İçinde Türkiye de ilk ve tek Soykırım Müzesi var. Burasını 40 civarında yerli ve yabancı televizyon çekim yaparak tanıttı.

İzmit Belediyesi Bakü Nesimi Belediyesi ile ve

Körfez Belediyesi Göyçay Belediyesi ile kardeş belediyeleri olmalarını sağladık. Daha ilave edilecek birçok yapılanlar da ilave edilirse Kocaeli neden bir ilk olduğu ortaya çıkar.

Kocaeli bu faaliyetler nedeni ile 2019 yılı sonlarına kadar ikiyüzelliden çok Azerbaycan medyasında habere konu oldu.

Bütün kıskançlıklara, yalan dolan ve ön kesme dedikodularına rağmen, dış destekli iç ihanetlere rağmen yorulmadan, bıkmadan büyük bir azimle hizmetlerimize devam ediyoruz.

Bu çalışmalarımızı tarihe karşı bir borcumuz olarak görüyoruz.

Büyükşehir Belediyemizin Azerini getirerek zafer sevincini taçlandırmak adına Kardeşlik Konseri verdirmemiz Azerbaycan da büyük bir memnuniyet yaratmıştır.

Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür ve takdir yazıları gönderdiler.

Ahde vefa duygusunu yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz.

Başarı ve başarılar birlikteliğimizdedir.