Yine erkekler kazandı

Her zaman olduğu gibi…

Ülkemizde kadınlarla ilgili bir konuya, yine erkekler karar verdi.

Hem de tek imzayla…

Tek bir erkeğin imzasıyla.

Türkiye, kadını şiddetten korumaya yönelik uluslararası “ İstanbul Sözleşmesi”nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla çekildi.

Kadına sormadılar…

Kadını “insan” yerine koymadılar…

Kadına şiddeti “ilkesel” olarak serbest bıraktılar.

Öyle bir olay ki, “özü” ve “biçimselliği” yönünden elle tutulacak, savunulacak tek bir noktası yok.

“Kadın hakları” da ayaklar altına alındı.

“Hukuk” da ayaklar altına alındı.

“Uluslararası ilişkiler” de ayaklar altına alındı.

Sözleşmenin tam adı şöyle:

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”.

Dikkat edin, “Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, öyle zımbırtı bir sözleşme değil.

Sözleşme İstanbul’da imzalandığı için tüm dünyada “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılıyor.

Böylesine bir önemi de var.

Ama şimdi “Türkiyesiz” bir “İstanbul Sözleşmesi” var artık ortada.

Tamam, sözleşmenin önemi “simgesel”di.

35 ülke “sözleşmenin kurallarına uyacağız” diye imza atmıştı.

Şimdi sen bütün dünyaya dönüp diyorsun ki, “Ben kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bunlarla mücadele konusunda verdiğim sözü tutmuyorum…”

Dünyada yarattığımız şu “ilkellik algısı”na bakar mısınız?

Sözleşmeden çekilmekle, Türkiye’nin imajına verilen zarar çok büyük.

Sonra…

Yapılan, bir darbe!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılan bir darbe…

Sözleşme; 2011’de TBMM’de görüşülmüş AKP, CHP, MHP ve BDP’nin oylarıyla kabul edilmiş.

Uluslararası bir sözleşme bu.

Sen tek cümleyle kaldırıyorsun.

Yapılanın, “anayasaya aykırılığı” açık.

Bu nasıl bir cüret?

Ben yaptım, oldu…

İyi de nereye kadar?

Kadını, yok sayıyorsun…

Hukuku, yok sayıyorsun…

Uluslararası sözleşmeyi, yok sayıyorsun…

“Dediğim dedik çaldığım düdük” hesabı noktayı koyuyorsun.

Artık tartışılır tarafı kalmadı…

Bütün bu yaşadıklarımız, “yeni bir rejim”in kaldırım taşları.

Bakalım daha neler göreceğiz?

Tahterevalli düzeni

“İyice görüyorum artık düzeni. Orada bir avuç insan oturuyor yukarıda, aşağıda birçok kişi… Ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya, “Çıkın yukarı gelin ki, hepimiz olalım yukarıda.”

Ama iyice gözlediğinde görüyorsun, neyin saklı olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında.

Bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta, yol değil bir tahta bu. Ve şimdi görüyorsun açıkça, bu bir tahterevalli tahtası. Bütün düzen bir tahterevalli aslında. İki ucu birbirine bağımlı.

Yukarıdakiler durabiliyor orada, sırf ötekiler oturduğundan aşağıda. Ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece kalabilecekler orada. Yukarıda olamazlar, ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı.

Bu yüzden isterler ki, aşağıdakiler sonsuza dek hep orada kalsınlar. Çıkmasınlar yukarı… Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı yukarıdakilerden. Yoksa durmaz tahterevalli.

Tahterevalli… Evet, bütün düzen bir tahterevalli.”

Bu sözler Alman şair, tiyatro yazarı ve yönetmen Bertolt Brecht’e (1898-1956) ait.

Dün durup dururken aklıma geldi, sizlerle paylaşmak istedim.

Bu soruları aklımızdan çıkarmayalım

*Silah satan, “barış” ister mi?

*İlaç satan, “sağlık” ister mi?

*Din satan, “ilim” ister mi?

*Hırsız olan, “hukuk” ister mi?

*Bütün sorun bu!

2013’te aramızdan ayrılan İzmitli sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı, senarist Tuncel KURTİZ’in bu sorularını aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım.

At izi it izi…

Damat Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de bakanlıktan istifa mesajında “At izi it izine karıştı… Hak ile batılı ayırt etmek zorlaştı… Allah sonumuzu hayretsin” ifadelerini kullanmıştı.

Aradan 4 aydan fazla zaman geçti.

Değişen bir şey var mı?

Kimin ne yaptığı belli mi?