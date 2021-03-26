Korona vaka sayısı artınca sağlıkçıların yüreği hopluyor!

Pandemi sürecinin üzeninden 1 yıl geçti…

30 milyona yakın test yapıldı…

30 bine yakın kişi öldü…

Pandemi süreci hala devam ediyor…

Yoğun bakım üniteleri azaldığında, sağlıkçılar seviniyor, “oh be” diyor…

Ama yoğun bakım üniteleri dolunca, “eyvah” diyorlar…

1 Mart öncesinde durumlar iyiye gidiyordu, ama 1 Mart sonrasında işyerleri açılınca, hayat kısmen normale dönünce, vaka sayılarında yine artışlar oldu…

**

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, zaman zaman sosyal medya hesabından uyarılarda ve sitemlerde bulunuyor…

Prof. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs vaka sayılarının gün geçtikçe artması üzerine sosyal medya hesabında yine paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Güneş koronavirüsle mücadelenin kahramanlarının yorulduğunu belirtti.

**

Prof. Dr. Güneş vaka sayılarının artmaya başladığını ifade ederek, şu paylaşımda bulundu:

"Artık vicdani sorumluluk vakti.

Koronavirüs sayıları yine artmaya başladı.

Ölümler tırmanışta.

Yakınlarınızı, sevdiklerimizi kaybetmeye devam ediyoruz.

Yatan hasta sayısı artıyor.

Resmen kızarıyoruz, keşke morarabilsek.

Artık buradan klasik uyarı yapmanın bir anlamı yok galiba, sosyal medya, TV kanalları, her platformda ve duyarlı her kesim, kişi ve kurumlar tarafından gerekli uyarılar fazlasıyla yapılıyor.

Denetimler yapılıyor.

1 yıldır maske, mesafe, hijyen deniliyor.

Uyarılar dikkate alınıyor mu veya etkili oluyor mu?

Hayır!

Sebebini bilmem ama galiba iyi bir empati yapmak gerekiyor.

Çünkü sağlık çalışanları, diğer bir ifadeyle koronavirüs savaşçıları yoruldu.

Zihnen, bedenen, psikolojik olarak. Bu savaşçılar biraz empati ve vicdani muhasebe rica ediyorlar.

Dışarı çıkarken, kafelerde zaman geçirirken, caddelerde yürürken, alışveriş yaparken, eğlenirken mücadelenin kahramanlarını hatırlayın.

Maske demiyorum artık, sosyal mesafe demiyoruz artık, hijyen demiyorlar artık.

Empati yapın diyorlar, vicdani muhasebe yapın diyoruz, artık biraz insaf diyorum.

Çünkü yorulduk, yorulduk yorulduk."

**

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, yerden göğe kadar haklı…

Ama sadece vatandaşlar değil, Türkiye’yi yönetenler de kurallara uymalı…

Çarşamba günü AKP’nin Ankara’da büyük kurultayı yapıldı…

Hem salonun içi, hem de salonun dışı tıka basa doldu…

Sosyal mesafe hiçe sayıldı…

Kurallar hiçe sayıldı…

Yani, bütün emekler heba edildi…

Xxxxxxxxxxx

Otellerde ‘turuncu

bayrak’ dönemi

Sahillerde ‘mavi bayrak’ olurda, otellerde ‘turuncu bayrak’ olmaz mı? Gıda Dostu Derneği tarafından geliştirilen proje, başta turizm tesisleri olmak üzere gıdanın kullanıldığı tüm kurum ve işletmelerde ‘Turuncu Bayrak' yöntemiyle israfın önlenmesini öngörüyor. Otellerde denizin temiz olduğunu simgeleyen ‘mavi bayrak' uygulaması gibi ‘turuncu bayrak' da otel ve tesislerde israfın olmadığını simgeliyor. Turuncu Bayraklı otellerde gıda israfını önlemek için tabaklar küçülecek, süslemeler kalkacak, meyve ve simitler bölünerek ikram edilecek. İlk kez Türkiye'de kullanılmaya başlanan turuncu bayrak uygulamasının dünyaya ihraç edilmesi için de çalışma yapılıyor.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Kocaeli’de araç

sayısı daha da arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye Genelinde Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,3'ünü otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,5'ini motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kocaeli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 424 499 olmuştur. Kocaeli ilinde Araç türlerine bakıldığında ise 252 885 otomobil, 9 464 Minibüs, 7 060 Otobüs, 78 332 Kamyonet, 23 641 Kamyon,33 361 Motosiklet, 18 431 Traktör, 1 325 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

XXXXXXXXXXXXXXX

65 yaş ve üstü

teknolojiyi sevdi

Pandemi 65 yaş üstünün teknoloji kullanımını yüzde 25 oranında artırdı. Yaşlılar Haftası dolayısıyla yapılan araştırmada, 65 yaş üstünün teknoloji kullanım alışkanlıkları ortaya çıktı. 65 + Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur, pandemi öncesinde yaşlanmakta olanların teknoloji dünyasına küçük adımlar attığını belirterek, “Pandemi sürecinde evlerde kalınması bu süreci hızlandırdı. Alışverişten sosyalleşmeye kadar pek çok alanda 65 yaş üstünün teknoloji kullanımı arttı. Yaşlılar da hızlandırılmış şekilde dijitalleşmeye dahil oldu. Akıllı telefonu olanlar, bilgisayar kullananlar bunu ilerletti. Bilmeyenler de öğrendi. Bu süreçte teknoloji kullanımları yüzde 25 oranında arttı” dedi. Pandemi süreci, gerçekten de insanları yeni alışkanlıklara itti. İtmeye de devam edecek.

Xxxxxxxx

Emlak vergisinde

cep yakacak öneri

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, 1999’dan önce eski yönetmeliğe göre yapılmış ve deprem riski taşıyan binalardan daha fazla emlak vergisi alınmasını önerdi. Toplanacak fazla verginin kentsel dönüşümde kullanılması istendi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu bu öneriye karşı çıkarak, “Zaten çok çarpık bir emlak vergisi düzenlemesi var. Aynı sokağın iki tarafı farklı, vatandaş sıkıntıda. Vergiyi artırmak vatandaşı isyan ettirir” diye konuştu. Nuhoğlu haklı, böyle bir öneri mi olur?

Xxxxxxxxxxxx

Garanti dörde katlandı

süre 4 yıl uzadı

AKP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlere yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı. Bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü ilimizden de geçiyor.

Xxxxxxxx

Ağbal’ın faturası 7

tünel, 2 baraj oldu

'Dövizdeki her 10 kuruşluk artış bir Avrasya Tüneli' diyen MHP eski Milletvekili ve TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan, Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin, Türkiye’ye 2 günlük maliyetinin 2 Atatürk Barajı, 7 Avrasya Tüneli, 1.800 kilometre hızlı tren hattı olduğunu söyledi. Dolar kuru 7.2 idi… Bir gecede 8.2 oldu… Yani yine birileri vurgunu vurdu.

Xxxxxxxxxxx

Mülakata demek

TORPİL DEMEK!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, önceki gün bir açıklama yaptı… “Mülakat kul hakkı yemektir” dedi… Kahveci, “90 puan alan insana 10 puan vererek sözlü sınavda eliyorsunuz. Bunu hangi vicdan kabul eder. Mülakata cepheden karşıyız” ifadelerini kullandı. Yani toplumun her kesimi, mülakata güvenmiyor…

Xxxxxxxxxxxxx

Döviz uçuyor

mutfak yanıyor

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, “halkın enflasyonu” araştırmasına memur ve emekliye ilk 6 ay için verilen yüzde 3 zam buhar olduğu gibi, dar gelirlinin gıda mallarını alım gücü yılbaşına göre 6.2 puan eksiye düştü. Yılbaşında işçi ve memur emeklisine az miktarda zam yapıldı… Ama, yılbaşından bu yana da her şeye zam geldi… Yani kaşıkla verdiler, kepçeyle geri aldılar.