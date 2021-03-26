Ya şimdi konuşun, ya da bir dahaki kongreye kadar susun !..

Türk futbolunun en büyük derdi, sorunların kamuoyu önünde konuşulmaması ve daha sonra da, asıl konuşulacak önemli konuların, iğrenç bir kulis faaliyeti, daha net deyişle dedikodu geleneğiyle maşalar kullanılarak, tetikçilere postalanarak yayılmasıdır…

Kötü bir alışkanlık, hatta baş belasıdır...

Fare gibi, yılan gibi hayvanların sinsiliği nasıl tiksindiriyorsa, kulüplerin çevresinde oluşmuş kirli, paslı, mikrobik katmanlar, camiaları ve dolayısıyla da Türk futbolunu bakteriye, virüse bulaştırıyor.

Bu hastalıklı yapılar, kulüplerin rantını yiyor, teknik adam futbolcu getirip gönderiyor, hatta başkan, yönetici değiştirtiyor, asalak olarak yaşıyor.

Kocaelispor da işte bu asalakların yüzünden, bugünlere kadar getirildi, getiriliyor. Ne zamanki transfer kalktı ve yeni bir rant kapısı açıldı, asalaklar yeniden kulübe pelesenk oldu.

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Kocaelispor, bugün kongreye gidiyor. Yeni bir dönem, yeni bir sayfa yepyeni umutlarla bir döneme daha adım atıyor. Nasut Kayalı’nın dediği gibi ‘Belediye, Kocaelispor’un koltuk değneğidir’ sözü hâlâ geçerli…

Kocaelispor Büyükşehirsiz olamıyor…

Ayakta duramıyor…

Herkes kulübün sözde sahibi, ama özde çevresinde kimse yok. İki Türkiye Kupası kazandıran, Süper Lig’de efsane olan, birçok Anadolu kulübünün ilham kaynağı ve öncüsü olan Kocaelispor, kaderine terk edilmiş durumda bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmasa, durum vahim…

Korkarız birkaç yıla kadar, kulüp yine sahipsiz kalacak ve yine kayyımlara devrolunma onursuzluğunu yaşayacak…

Çünkü, yarın başkanlığa seçilmesi beklenen tek aday Engin Koyun’un gelecek yıl, takım yükselirse yer alacağı 1.Lig’deki bütçesini oluşturması imkânsız gözüküyor. 5+5 yabancı alınacak, yerli transferi yapılacak ve takım zirveye oynayarak, hemen Süper Lig’e yükselme hedefi koyacak…

Koyun için çok zor…

…

Koyun için zor da, Büyükakın için sanki kolay…

Tabii ki, onun için de çok zor…

Zirâ Büyükakın başkan, geçen yıl, takım 3.Lig’de şampiyon olurken yaptığı açıklamalarda “Benim 1. Lig, Süper Lig bütçesini karşılayacak bir param yok” diye açık açık konuşup, şimdiden kapıyı kapadı…

…

2.Lig bütçesi 30 milyon…

1.Lig bütçesi en az 60 milyon…

Süper Lig bütçesi ise sıradan bir takım için 100 milyon lira…

Kocaeli belediye yönetimlerinin dünya karteli haline gelen Ford gibi, Brisa gibi, Pirelli gibi, Tüpraş gibi devlere yaptırım gücü de yok…

Bu durumda da, gelecek için kara kara düşünmek düşüyor hepimize…

Kısa sürede Süper Lig’e yükselip yine rezil rüsva olup, ardından da kulübe kilit vurulması mı ?..

Yoksa, 5-10 yıllık sağlam bir proje yapıp (Altınordu gibi) geleceğe umutla bakmak mı ?..

Siyaset, seçim zamanı Süper Lig’de olmamızı ister…

Gerçek Kocaelisporlular ise, biraz daha sabredip, paraları alt yapıya yatırarak, projeleri hayata geçirmek, torunlarına güzel bir kulüp bırakmak ister…

Yönetimler de, siz ne isterseniz onu yapmak ister…

…

İşte bunları biz köşelerimizde yıllardır yazıp duruyoruz, herkes onaylıyor, ama sıra sesli konuşmaya gelince hepsi kaçıyor…

Dedikodu yapıyor, kendileri korktuğu için bizi maşa yapmak, tetikçi yapmak istiyor, sonra da ortadan yok oluyorlar…

…

Engin Koyun farklı olsun istiyoruz…

Yönetim farklı olsun istiyoruz…

Sağlanan kaynaklar iyi kullanılsın istiyoruz…

Paralar artık hebâ edilmesin istiyoruz…

Bilinçli, kaynak yaratabilen, elini cebine atabilen, çağdaş isimler istiyoruz…

Engin Koyun ile gerçekten farklı bir sayfa açılsın istiyoruz…

Siyasi olarak anılmak isteyen Engin bey, bakalım ne kadar direnebilecek ?..

Bize düşen, ona bu noktada destekçi olmaktır…

…

Bunun için yineliyoruz:

Ya yarın kongrede konuşun, ya da bir dahaki kongreye kadar susun…

Kocaelispor sevgisi budur…