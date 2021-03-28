Ucuz can pazarında avukatlık zor zenaat!..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir “Hukuk Devleti” dir!

Anayasa’da böyle yazıyor.

Yazıyor da, okuma-yazma-algılama gücü olmayan, hukuka ve adalete saygısız birine “Hukuk Devleti” değerlerini anlatabilmek kolay mı?

Silahlanmanın hızla arttığı, şiddet ve cinayet başta olmak üzere suç patlamasının yaşandığı, cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu ve siyasal iktidarın yeni ve daha büyük cezaevleri açmakla övündüğü bir ülkede yaşıyoruz!

Daha da vahim olanı, “Yargı kararlarının tartışıldığı”, siyasi iktidarın işine gelmediği zaman Anayasa Mahkemesi ve Anayasal hükmü olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını bile tanımadığı bir ülkede yaşıyoruz!

Siyasi iktidarla değerleri örtüşmeyen aydınların ve muhalif gazetecilerin sık sık yargı önüne çıkarıldığı, uzun tutukluluk uygulamaları ile ünlenen bir ülkede ömür tüketiyoruz!

YARGI’nın en önemli parçası olan SAVUNMA görevini yapan avukatların itilip kakıldığı, gözdağı verildiği, BARO’larının ufalanıp parçalanmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz!

Her şey bir yana, avukatların “tehditler ve canlarıyla” terbiye edildiği ağır ve çağdışı koşullar altındayız!

Oysa, “Adil yargılanma” nın bir tarafı Savcılık, diğer yanı da Savunma makamıdır. Savunma hakkı şu ya da bu nedenlerle engelleniyorsa, o ülkede gerçek anlamıyla bir “Hukuk Devleti” varlığı iddia edilemez!

Ve hemen altını çizelim ki;

Bir ülkede yaşanan adli olayların temel nedeni, o ülkedeki EKONOMİK, KÜLTÜREL, SİYASAL ve TOPLUMSAL adaletsizliklerdir!

Buradan, son yaşadığımız acı bir olaya gelelim;

İcra takibi yapan bir avukat, görevi gereği gittiği evde, icra yoluyla eşyaları haczedilecek bir vatandaş tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir insanın canına kıymak insanlık dışı bir olaydır.

Henüz 27 yaşında, yaşamının ve mesleğinin baharında bir genç avukatın böyle bir cinayetle yaşamını yitirmesi çok acıdır, haksızdır…

Avukatlık mesleği, bir yönüyle “düşman kazanma” mesleğidir! Çünkü bir avukat suçluyu, suç nedenini, suçu işleyenin kimliğini sorgulamadan savunma yapmakla ödevlidir.

Elbette savunmayı reddetme hakkı da vardır. Ancak, her koşulda her avukatın “yaşama hakkı” tartışılamaz.

Avukatın can güvenliğini koruma görevi kimindir?

Devlet’in güvenlik gücünün!

İnsanların işsizlik ve yoksullukla cinnet ortamında yaşadığı bir dönemde bir aileye borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak büyük bir risk değil mi? Avukatı ve icra görevlilerini korumak için yanlarına bir güvenlik görevlisi vermek gerekmez mi?

Bu konudaki yasal mevzuatı bilmiyorum, ancak bir şeylerin eksik ya da yanlış olduğu açıktır.

Baroların bu konuda gerekli yasal mücadeleyi verdiklerine ve vereceklerine inanıyorum. Bir de “sağır sultanlar” duyabilse!

Madalyonun tersinden de bakalım;

Ülkemizdeki İŞSİZLİK, işini yitirme, asgari ücretin altında sefalet ücretleriyle yaşamak zorunda kalmak gibi temel ekonomik ve toplumsal sorunlar yaşanıyor.

Özellikle son bir yıl içinde bu sorunlar daha da katlandı.

On binlerce aile elektrik, doğalgaz faturasını ödeyemiyor. Esnaf, yaşama umudunu yitirmiş. Gazeteler sayfalar dolusu “İCRA” ilanları yayınlıyor. Toplumun büyük kesimi büyük bir BUNALIM içinde. Bu koşullarda, insan davranış ve tepkileri de normal akıl ve mantık ölçülerinin dışına çıkıyor.

Kimileri kendi yaşamına son veriyor, kimi eşine çocuklarına şiddet uyguluyor, kimileri de yaşadığı maddi ve manevi çöküşün ölçüsüz tepkisiyle bir başka insanın canına kıyıyor!

Son söz;

Avukat camiasının acısını içtenlikle paylaşırken, ülkemizde yaşanan insan onuruna aykırı üretim, paylaşım ve sefalet sorunlarını da gündemlerinin önüne almalarını ve asıl “FAİLLERİN” üzerine gitmelerini diliyorum.