Karamürsel’de heyelan değil, korku-ölüm kol geziyor (!)

Haber “ 21 villanın bulunduğu yerde istinat duvarı çöktü, bina sakinleri korku içinde”… İstinat duvarı neden çöker? Bu da soru mu, diyeceksiniz… Düzce-Zonguldak yolu çökmüş (!) Karamürsel’deki istinat duvarının lafı mı olur… Olur, olur.. Bal gibi olur, bu bir değil istinat duvarı çökmesi Karamürsel’de çoooook istinat duvarı çökmesi oldu! İstinat duvarı çökmelerinde suç duvarda değil, istinat duvarını yapanlarda değil, istinat duvarı özelliklerini yerine getirmeyen yetkililerde!

Bina sahipleri, hatırlı kişilerin ve Müteahhitlerin isteklerine göre “OLUR” verenlerde!

Yaya bile yürümeye cesaret edemediğiniz araziye İNŞAAT ruhsatı verenlerde! seneler öncesini bırakın, şimdilerde yapılan binalara bakın;

Beş-altı katlı binaların altlarında otopark (garaj) olarak ayrılmış bölümleri görün.

Hatta, binanın garaj girişi tel örgülerle kapatılmış!

Yani, garaj olarak ayrılan yereler müteahhit tarafından daha sonra daire yapılmak üzere rezerv edilmiş!

Binanın alt taraflarında projeye göre ayrılmış; Odunluk, kömürlük, sığınak ve garaj gibi yerler bir zaman sonra daire oluyor!

Altından su çıkan, alt taraf komşu binalarla arasında 10 metre mesafe ve 15 metre meyilli yükseklik olan yere, 7 katlı bina için ruhsat verenler, bu binaların 65 metre uzunluğunda bahçe istinat duvarının temelsiz, toprak üstüne perde betondan yapıldığını görmezse,

bu bahçe duvarı yıkıldığında buna da heyelan mı yıktı -diyecekler?

Karamürsel’de bir zamanlar devlet yolu üzerinde Misli Çeşme mevkiinde merdiven sistemi “hayalet” binalar yapılıyordu. Uzun yıllar yapımı çeşitli nedenlerle gecikti sonra Belediye “heyelan” tehlikesi gerekçesiyle natamam binaları yıktı.

Şimdi ise; ilçenin içinde, merkezinde heyelandan değil ama, sebebi bilinmeyen nedenlerden yeni yapılan binaların istinat duvarları sahiplerine Karamürsel’de ÖLÜM korkusu, FELAKET saçıyor!

BİRİLERİNİN inşaat ruhsatı verirken sadece, alınacak harçları değil, biraz da o binaların içinde yaşayacak insanların hayatlarını düşünmesi gerek,

BİRİLERİNİN, yapımına izin verdikleri binaların yapıldıktan sonra, o binaların projeye uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerek,

BİRİLERİNİN projeye göre bina altlarında belirtilen garajların yapılıp yapılmadığını, sonradan bu yerlerin daireye çevrilip çevrilmediğini denetlemesi gerek,

BİRİLERİNİN, istinat duvarlarının temelsiz toprak üstüne, taş duvar yerine (65 metre uzunluk 4 metre yükseklikteki yerde ) ince perde betondan yapıldığını görmesi ve yasalara göre izin vermemesi gerek!