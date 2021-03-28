Pandemi süreci tüketicinin alışveriş profilini değiştirdi!

Ticaret Bakanlığı’nın araştırması, Türkiye’deki tüketicilerin profilini çıkardı. Milliyet Gazetesi’nden Mithat Yurdakul / Ankara, güzel bir haber yaptı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan araştırmayla, Türk tüketicisinin eğilimleri detaylarıyla ortaya kondu. Değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

TV’DEN ETKİLENİYORLAR

Araştırmaya göre, televizyondan seyredilen programlardan en fazla etkilenilerek satın alınan ürünler, yüzde 37 ile gıda ürünleri olurken, dayanıklı tüketim malları, temizlik maddeleri ve giyim eşyası televizyon programları nedeniyle alınan diğer ürünler oldu. Tüketicilerin yüzde 34.7’si internet yayın platformuna üye olduğunu belirtti. Tüketiciler, yüzde 55.8 ile aylık harcamalarının en büyük bölümünü konut-kira ve ısınmaya ayırırken, gıda ve giyim bu harcamaları bunları izledi. Aylık 2 bin 22 TL ila 4 bin lira geliri olanların 100 lirasının 28 lirası gıdaya harcandı. Giyime en çok para harcayan kesimi ise aylık 4 bin - 6 bin lira arası kazananlar oluşturdu.

KARTTAN ALIŞVERİŞ YÜKSEK

Tüketicilerin gerek mağaza, pazar, dükkan alışverişlerinde gerekse internetten alışverişlerinde kredi kartı ve banka kartı öne çıktı. Mağaza ve pazar alışverişinde yüzde 51.4 oranında, internet alışverişinde yüzde 46 oranında kredi kartı kullanıldı. Bu alışverişlerde sırasıyla yüzde 35.3 ve yüzde 20.8 oranında da banka kartı tercih edildi. İnternet ve diğer uzaktan satışta kapıda ödeme yüzde 15, sanal kart yüzde 10, banka havalesi yüzde 7 oranında tercih edildi. Kredi kartı kullanımında erkek, kapıda ödemede kadınlar öne çıktı. Çalışmaya katılan tüketicilerin yüzde 75.1’i kredi kartı kullandığını söyledi. Kredi kartı kullanım nedenlerinde taksit imkanı sağlaması (yüzde 31.7), nakit sıkıntısını gidermesi (yüzde 22.2) ödemede kolaylık sağlaması (yüzde 13.8) öne çıktı. Kredi kartı kullanım oranı, aylık 2 bin 22 TL - 4 bin TL kazanan kesimde yoğunlaştı.

ÖNCE KALİTE SONRA FİYAT

Tüm bilinç düzeylerinde, gıda ürünlerinde aranılan özellik olarak ilk sırada ürünün kaliteli olması gelirken, ikinci sırada fiyat yer aldı. Tüketicinin bilinci arttıkça, gıdada tat ve lezzet yerine son kullanma tarihinin önemi arttı. Tüketiciler gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerini alırken en çok aile tavsiyesiyle hareket etti. Giyim, kişisel bakım ve teknolojik ürünlerde ise geçmiş tecrübeler öne çıktı. Temizlik ürün tercihlerinde ise televizyon programları ve uzman tavsiyeleri belirleyici oldu. Tüketiciler, yüzde 71.9 oranında yerli ürünleri tercih ettiğini ifade ederken, en fazla yabancı ürün tercihi ise teknolojide oldu.

EN SORUNLU ALIŞVERİŞLER

Alışverişte en çok sorun yaşanan ürün grupları giyim (yüzde 36.4), elektronik ürünler (yüzde 21.3), iletişim abonelikleri (yüzde 9.7) ve dayanıklı tüketim malları (yüzde 9.4) oldu. Erkek tüketicilerde yüzde 43.1 ile ön ödemeli konut satışları, kadınlarda ise yüzde 30 ile giyim eşyaları en çok sorun yaşanan ürün grupları olarak öne çıktı.

KADINLAR GİYİM ERKEKLER BİLET ALDI

İnternetten alışveriş yapanların oranı 3 yıl içinde yüzde 21 oranında artarken, internetten alışveriş yapmayanlar azınlıkta kaldı. Ürün bilgisi ve yorumlara hızlı ulaşım, ödeme kolaylığı, zaman tasarrufu, seçenek çeşitliliği, tüketiciyi internete çekti. İnternet ve tele alışverişte gençler ile kadınların oransal yüksekliği dikkat çekerken, tüketicilerin yüzde 41.6’sı ayda bir internetten veya başka bir mesafeli satış kanalından alışveriş yaptığını söyledi. İnternet ve diğer mesafeli satış kanallarından kadınlar en çok giyim (yüzde 38.1), ulaşım (uçak, otobüs bileti) (yüzde 33.6), kitap/CD/DVD (yüzde 12.6) için harcama yaparken, erkek tüketiciler en çok ulaşım (yüzde 30.7), giyim (yüzde 30.3), kitap/CD/DVD (yüzde 12.9), teknolojik ürün (yüzde 9.7) satın aldı.

ERKEKLER DAHA ÇOK DOLANDIRILDI

Telefon, internet ya da sosyal medya üzerinden dolandırıcılık teşebbüsü ile karşılaştığını ancak dolandırılmadığını belirten kadınların oranı (yüzde 83.5) erkeklerden (yüzde 77.4) yüksek çıkarken, dolandırıldığını belirten erkeklerin oranı ise (yüzde 7.7) kadınları (yüzde 6) geçti. Bu kanallardan en çok yaşlılar dolandırıcılık mağduru oldu.

KADINLAR DAHA ÇOK ‘YASTIK ALTI’ YAPTI

Araştırmaya katılanlardan aylık 4 bir TL ve altı gelire sahip olanların yüzde 45’i tasarruf yapamadığını belirtti. Çocuk sahibi olan tüketiciler tasarrufa daha fazla eğilimli olurken, tüm tüketicilerin yüzde 36.5’inin tasarruflarını altın ve yastık altı TL/döviz olarak değerlendirdiği tespit edildi. Kadınların yüzde 41 ile erkeklere (yüzde 33) oranla altın ve yastık altı birikimlerinin daha yüksek oranda olduğu görüldü. Tüketicilerin yaklaşık yarısı (yüzde 49.6) ihtiyaç kredisi kullandığını belirtirken, konut kredisi kullananların oranı yüzde 18.7, taşıt kredisi kullananların oranı yüzde 16 oldu. Geçmiş dönemlere göre taşıt ve konut kredisi kullanımında düşüş görüldü.

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Yukarıdaki haberin özeti şu; Dükkan-pazar alışverişinin yarıdan fazlasını kredi kartıyla yapan tüketiciler, kartta taksitin cazibesine karşı koyamıyor. Tasarrufların üçte biri yastık altında... İnternette erkekler, kadınlardan daha fazla dolandırılıyor. Tüketicilerin ürün seçiminde etkilendiği mecraların başında televizyon programları geliyor. Gerçekten de ilginç sonuçlar.

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Ozan Özgenç’e emanet

Gazetemizin Yazı İşleri Müdürlüğü’nde yardımcılığımı yapanlar, önemli mevkilere geliyorlar. Mehmet Özmen, önce Demokrat Kocaeli’nin yazı işleri müdürü oldu, oradan da Bizim Yaka Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğine terfi etti. Ozan Özgenç, İzmit Belediyesi Basın Yayın birimine transfer oldu. Geçtiğimiz hafta da Basın-Yayın Müdürü oldu. Birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarımın önemli görevlere gelmesi, beni mutlu ediyor.