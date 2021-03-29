Seka Meslek (Çırak) Okulu

Seka İzmit Tesisleri 121.864 m2 alan üzerinde önce kağıt fabrikası ve hamur üretimi şeklinde kurulmuş ve 1936 yılında çalışmaya başlamıştı.

Daha sonra selüloz birimi, kazan ve türbin daireleri, mekanik atölyeler gibi ilave tesisler yapılmıştı.

Seka mekanik atölyesi izin verilse uçak yapacak kadar kaliteli elemanlarla dolmuştu. İzmit tesislerinin getirileri, Giresun–Aksu, Zonguldak-Çaycuma, Muğla-Dalaman, Afyon, Balıkesir, Akdeniz kağıt ve Kastamonu tesisleri açıldı.

Böylece İzmit Seka’nın gelirleri ile bir çok kağıt tesisinin de kurulmasını, istihdam sağlanarak işsizliğin ve ayrıca milli üretim ile döviz kaybının da önlenmesini sağlıyordu.

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Seka’da üretimle birlikte eğitime ve kurslara da çok önem verilmişti.

Eğitim müdürlüğü kurulmuştu. Eğitim çalışmaları geliştirilerek işletmeye eğitimli teknik eleman kazandırılması için 4 Eylül 1944 tarihinde Seka Çırak okulu açılmıştı.

Aynı mantıkla Gölcük- tersanede, Adapazarı- vagon fabrikasında, demiryollarında, hatta PTT de bile böyle meslek okulları açılmıştı. Amaç tesislere kalifiye eleman yetiştirerek üretimi arttırmak ve dışa bağımlılığı azaltmaktı.

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Başlangıçta ilkokul mezunlarını alan Seka Çırak Okulu yanılmıyorsam 1973 yılında ortaokul mezunlarını alarak Seka Meslek Okulu adını aldı.

Derslere genellikle Seka’da çalışan mühendis ve işletmeciler gelir ve onlar tecrübelerini de öğrencilere aktarırlardı.

Okul bu şekilde üç yıl çok ciddi mesleki ve sosyal alanda eğitim veriyordu.

Ayrıca öğrenciler işletmeye tatbikat derslerine götürülür, derste öğrenilenlerin fiilen uygulamaları da görülürdü.

Ben de 1974 yılında bu okula girerek 1977 yılında mezun olmuştum.

Kısa yoldan hayata atılmak isteyen, fakir aile çocukları, yada üniversite eğitimi yapamayacağı anlaşılan çocuklar bu şekilde üretime katılır, iyi bir eğitimle işletmeye ciddi katkı sağlarlardı.

Bu okula imkansızlıklar nedeniyle gelen bir çok öğrenci benim gibi ayrıca gece orta okullarına, liselerine gider.

Bu şekilde isterlerse üniversiteyi de bitirirlerdi.

Bu şekilde akademik eğitimini tamamlayarak Seka’da mühendislik yapan, yada Seka’dan ayrılarak hayata açılan bir çok çocuk, genç var.

1980 darbesi sonrası yaşanan özeleştirme furyası ile birlikte milletin malı olan bu tür işletmeler haraç-mezat satıldı.

Seka ve diğer bu tür meslek okullarının tamamı kapatıldı.

Üretim ekonomisi tüketim ekonomisine dönüştürüldü.

Seka çalışanları belediyelere aktarıldı. Onlar orada hala çok başarılı işler yapıyorlar.

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Seka meslek /çırak okulu mu ?

Okulu şimdi çırak/meslek okulu mezunları derneği temsil ediyor.

Artık okul mezunları üretim değil, dernekte anıların paylaşarak sadece nostalji ile yetinmek durumunda.

Üretimi mi ?

Tüketim daha kolay ya.

Bu anlayışla da memleket halen ciddi bir ekonomik kriz ile boğuşuyor.

Bu tür örnekler varken Dünya’yı yeniden keşfetmeye gerek var mı?