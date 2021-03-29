Kesilen cezalara itiraz edenler BİN PİŞMAN

İYİ Parti Kartepe İlçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Caner, önceki gün gazetemize bir mail attı…

Caner, kesilen cezalarla ilgili önemli bilgiler verdi. Av. Caner, son dönemde oluşan olağanüstü durumlar neticesinde kanunlar yerine kararnameler ile düzenlenen ve vatandaşa kesilen idari para cezalarının itiraz merciinin yerel mahkemeler olarak belirlenmesi üzerine oluşan mağduriyetler ile ilgili bilgi verdi.

Birlikte okuyalım;

TRAFİK CEZALARI

“Artık toplumumuzda geniş bir kesim tarafından bilindiği üzere, kamu görevlileri tarafından vatandaş aleyhine uygulanan idari para cezalarına yapılan itirazın inceleneceği mercii, cezanın uygulandığı yerde bulunan Sulh Ceza Hakimlikleri’dir.

Uygulanan cezalar çeşitli sebeplerden uygulanmakla birlikte kamuoyu nezdinde bilinen en yaygın örnekleri trafik cezaları ve pandemi döneminin hayatımıza getirmiş olduğu maske, sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı ihlalleri cezalarıdır.

YASAL DÜZENLEME

Öncelikle belirtmek gerekir ki ister idari ister adli olsun, herhangi bir fiilin cezai yaptırıma bağlanması ancak kanun yolu ile olabilir.

Bu nedenle son bir yıldaki bir takım yaptırımlar istisna olmak üzere, ülkemizde bir vatandaşa cezai işlem uygulanması için, yasal düzenleme gerekmektedir.

Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeni ile, ülkemizde, bu hastalık için alınacak tedbirler ve bu tebirlere uymamanın müeyyidesi, kanun ile değil, kararnameler ile belirlenmektedir.

İDARİ PARA CEZASI

Hangi tür olursa olsun, idari para cezalarına itiraz için görevli merci Sulh Ceza Hakimlikleri’dir.

Adliyeler bünyesinde bulunan itirazları inceleme yetkili bu hakimliklerin itirazların incelenmesinde bir takım mağduriyetlere sebebiyet verdiğini görmekteyiz.

SOSYAL MESAFE İHLALLERİ

Özellikle maske ve sosyal mesafe ihlalleri konusunda, kolluk görevlilerimizin oldukça iyiniyetli ve sabırlı bir yaklaşım tavrı sergilediklerini açıkça görüyoruz. Ancak yine de zaman zaman bu hususun suistimal edildiği de bir gerçek.

İDARİ YAPTIRIMLAR

Üzülerek söylemek gerekir ki, idari yaptırımlara karşı vatandaşın itiraz ettiği mercii maalesef detaylı bir inceleme yapamamaktadır.

Sulh Ceza Hakimliklerinin aynı zamanda çok önemli adli görevleri bulunduğundan, idari yaptırım itirazları detaylı incelenmemekte bu durumda vatandaşın mağdur olmasına sebep olmaktadır.

İtirazı incelemeye yetkili mercii maalesef ciddi bir iş yükü altındadır, ancak bu durum vatandaşın mağdur edilmesine sebebiyet verecek bir husus değildir.

VATANDAŞIN BAŞVURUSU

Kaldı ki, kendisine hukuk aykırı bir ceza yazıldığını düşünen vatandaşın iptal başvurusu detaylı incelenmeden ret kararı verildiğinden, iptal işlemi için yapılan yargılama giderleri ve aleyhe başvurulan kurumun vekilinin olması durumunda avukatlık ücreti de vatandaşın üzerinden bırakılmaktadır.

Örneğin 280 TL’lik trafik cezasına itiraz eden bireyin itirazı reddedildiğinde, neredeyse ceza miktarı kadar avukatlık ücreti ve ek olarak yargılama gideri ödeme durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.

DETAYLI İNCELEME YAPILMASI

Söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi için, itirazları incelemek adına ihtisaslaşmış özel yargı birimlerinin kurulması ve detaylı inceleme yapılması toplumsal bir zorunluluk olmuştur. Toplumun son yıllardaki en büyük mağduriyetlerinden birisi olan bu hususun bir an önce , düzenleyici bir işlem ile hukuka uygun hale getirilmesini dileriz.”

UYARILAR DİKKATE ALINMALI

İYİ Parti Kartepe İlçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Ozan Caner’in açıklamalarını yukarıda okudunuz.

Pandemi süreci devam ediyor.

Bu uyarı ve önerileri dikkate almalıyız.

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Pandemide e-imza

kullanımı arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 710 bini, mobil imza sayısı ise 687 bini aştı. Aralık 2020 sonu itibariyle 5 milyon 397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu. Pandemi, alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor.

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Gençler, yeme

içmeyi seviyor

2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmeye yönelik ilk hafta yapılan değerlendirmelerde, toplumun yarısı (%50) bu kararı desteklerken, üçte birinden fazlası (%37) yanlış bulduğunu ifade etmişti. Gençlerin yeme-içme mekanlarına gitme eğilimi ise daha yüksek. 18-25 yaş grubunda her 3 gençten birisi (%32) ilk hafta yeme-içme mekanlarına gitmiş. Adı üstünde gençlik… Gençlik, her zaman enerjik olmaktır.

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Genç işsizler kripto

kazanç peşine düştü

İşsizliğin özellikle de genç işsizliğinin rekor seviyeye geldiği Türkiye’de kripto patlaması yaşanıyor. Türkiye’deki borsalar üzerinde kripto para yatırımı yapanların sayısı 5 milyonu buldu. Anlaşılan bu kripto para olayı, birçok ailenin evine incir ağacı dikecek.