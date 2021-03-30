Kocaeli Deprem Raporu-12’de 4 ilçemize dikkat çekildi!

Kocaeli, deprem bölgesinde…

17 Ağustos 1999’daki Gölcük depremini unutmak mümkün değil.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi Niyazi Temizkan, önceki gün gazetemize bir mail gönderdi. Mailde, depremle ilgili önemli bilgiler verdi. Temizkan, “Deprem Danışma Kurulumuz, ‘içinden diri fay geçe’ kentlerimizden başlamak üzere, bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme” kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Kocaeli Raporu-12” hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır ”dedi…

MADDİ KAYIP YAŞANDI

Temizkan’ın deprem değerlendirmesini birlikte okuyayım; 2020 yılı içinde, Elazığ-Sivrice, Malatya-Doğanyol ve Pütürge, Van-Başkale, Bingöl-Yedisu, Manisa-Akhisar ile en son İzmir’de meydana gelen depremlerde; 168 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 3000’e yakın vatandaşımız yaralanmış, 80.000’e yakın konut, işyeri vb. bağımsız bina bölümü yıkılmış veya hasar görmüş, 20 milyar Türk lirasına yakın maddi kayıp oluşmuştur. Odamız, depremler gibi kendi uzmanlık alanında yer alan konulara ilişkin görüşlerini hazırladığı çok sayıdaki rapor, görüş yazısı ve basın açıklamaları yolu ile kamuoyu paylaşmıştır.

“İÇİNDEN DİRİ FAY GEÇEN”

Yine deprem zararlarının topluma ve yöneticilere doğru bir şekilde aktarılması amacıyla; Odamız Deprem Danışma Kurulunun yaptığı toplantı ve değerlendirmeler sonucunda; “ülkemiz deprem gerçeğinin topluma ve ilgililere doğru anlatılması, kentlerimiz için birer tehlike kaynağı olan fayların konumu ile hangi yerleşim birimlerini doğrudan etkilediğini de dikkate alarak, “içinden diri fay geçen” kentlerimizden başlamak üzere bilgilendirme raporları hazırlayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme” kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Kocaeli Raporu-12” hazırlanarak ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmıştır.

DİRİ DEPREM FAY HATLARI

Söz konusu rapordan da görüleceği üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İzmit, Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçeleri diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır. Hem tarihsel, hem de 1900’lü yılların başından bu yana yapılan aletsel ölçümlere dayalı dönemde meydana gelen ve sonuncusu 17 Ağustos 1999 Marmara-Gölcük’de ki Mw:7.5 büyüklüğündeki depremde, resmi raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma, 505 kişi sakat kalmıştır. Yine 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar görmüştür. Ancak gerçek rakamların bunun çok üstünde olduğu da bilinmektedir.

FAY ÜZERİNE OTURAN KENTLERİMİZ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası kamusal sorumluluğunun gereği olarak, halkı ve yöneticileri uyarmaya, bu konuda alınması gereken tedbir ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir. Hazırlanan raporlardan onikincisi, açıklamamız ekinde kamuoyu ile de paylaşılmaktadır. Bu kapsamda “fay üzerine oturan kentlerimiz” dizisi kapsamında hazırlanacak raporlar önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.”

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Jeoloji Mühendisleri Odası, deprem konusunda çok duyarlı.

Kenti yönetenler ve Türkiye’yi yönetenler deprem raporlarını dikkate almalı.

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Dünya Kurşun Kalem Günü!

Dün… Dünya Kurşun Kalem Günü’ydü… Tarihi 5 bin yıl önceye dayanan kurşun kalem, yüzyıllar boyunca yazarların, mimarların, sanatçıların, bilim insanlarının ve öğrencilerinin yaratma süreçlerine eşlik etti. Farklı kalem türleri, tüketicilerin beğenisine ve kullanımına sunulsa da kurşun kalem popülerliğini hiç yitirmedi.

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Yeme-içme ve perakende sektöründe istihdam beklentisi

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında yeme-içme ve perakende sektörleri geldi. Alınan önlemler kapsamında AVM’ler, restoran ve kafeler uzun süre kapalı kaldı. Adaylarla işvereni bir araya getiren uygulama 24 Saatte İş’in gerçekleştirdiği ankete göre, restoran ve kafelere gitmeyi özledik. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 69’u kafe ve restoranların açık kalması gerektiğini söyledi. Katılımcılar bu sektörlerdeki istihdamı yeterli bulmadıklarını belirtirken “Yeme-içme ve perakende sektöründeki istihdam artmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 77’si evet yanıtını verdi.

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444 bin oyundan 8 bini Türk yapımı

Mobil uygulama veri analizi şirketi 42matters tarafından gerçekleştirilen 2021 Türkiye Mobil Oyun İstatistikleri araştırmasına göre, Google Play'de yer alan 444 bin 258 oyunun 8 bin 383’ü Türk yayıncılara ait. Mobil oyunların puan ortalaması 3,78 iken Türk yayıncıların oyunlarının ortalama puanı 3,94… Bu da gösteriyor ki, Türkiye teknolojiye biraz daha önem vermeli.

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CEZAEVLERİNE kütüphane açılacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında ‘Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap okuyan kişilere olumlu puan verildiğini belirterek, vatandaşlara kitap bağış kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu. Bakan Gül, Silivri, Sincan, Maltepe, İzmir, Elazığ, Diyarbakır, Tarsus, Diyarbakır, Kocaeli, Hatay, Afyonkarahisar ve Van Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurulacağını ifade etti. Aslında iyi bir proje… Bu projenin şimdiye kadar başlatılmaması da ilginç. Ama, kütüphanede ideoloji kitapları olmamalı.