Dijital para ve riskleri

Her gecen gün finans piyasası sanallaşmasını artırıyor. Teknoloji geliştikçe para “pul” olmaya başlıyor. “Canlı Para” tabiri yok oluyor. Yerini ise görmediğimiz, hissetmediğimiz paralar alıyor. Üstelik bu paralar tanımadığımız, güven sorunu yaşadığımız ellerde…

Kripto para dünyası yeni tip koronavirüs salgınıyla daha ileri bir noktaya taşındı. Piyasalarda belki de uzun yıllar alacak olan değişim, salgının etkisiyle yaklaşık bir yıl içinde gerçekleşti.

İsviçre Merkez Bankası “blockchain” isimli elektronik parayı piyasaya sürdü. Bahama Merkez Bankası da aynı uygulamayı geçtiğimiz yıl başlattı. Çin’in Merkez Bankası’nın finansal piyasalara süreceği dijital para birimi ise hazırlık aşamasında. Tün dünya ile iş yapan Çin’in, dijital para hazırlığında olması, tüm dünyayı etkileyecektir.

Şuan benim bildiğim 74 adet sanal para birimi bulunmakta. İlk 10 da, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Tether, Cardano, Polkadot, Ripple, Uniswap, THETA ve Litecoin var. Bu para birimleri 74’e kadar gidiyor. En bildik ve en çok kar ettirenin Bitcoin olduğu söyleniyor.

Aldığınız para size verilen şifreyle kullanılabiliyor. Şifreyi kaybettiğiniz an paranızı da kaybetmiş oluyorsunuz.

Dijital paranın yükseliş hızı böyle devam ederse, bundan 30 yıl sonra kağıt para tarih kitaplarına geçecek.

“Eskiden insanlar, üzerinde simgeler, resimler ve rakamlar olan kağıtlarla alışveriş yapıyorlardı” diye okumaya başlarız…

Bu kaçınılmaz bir son…

Özellikle gençler sanal para satın alarak, alım güçlerini ikiye üçe katlamaya çalışıyor. Sanal para sayesinde sermayesini artıran insanları görüyoruz ve duyuyoruz. “Kaybettim” diyenine rastlamadık. Peki, herkes kazanırken kim kaybediyor. Bu işte bir gariplik var.

Bence sanal para riskli bir kazanım. En azından günümüz teknolojisine göre… Yazılım sıkıntılar, güvenlik açıkları ve dolandırıcılığa elverişlilik…

Bütün bu riskleri göz önünde bulunduranlar, paralarını klasik yöntemde, döviz ve altın da tutuyor. Riski sevenler ise dijital parayla şimdilik küçük servetler oluşturuyor.

Ben yine de finans piyasasında en güvenli limanın klasik sistem olduğunu düşünüyorum. Belki biraz da borsa…

Müteahhitler Bilirliğinin seçimi bugün

Kocaeli Müteahhitler Birliği olağan kongresini yapıyor. KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yarın gerçekleştirilecek olan 3. olağan genel kurulda Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, aday olmayacak. 2018 yılının Mart ayında göreve gelen Mamik, yönetimde bulunan Oğuzhan Keleş’e görevi bırakacak. Keleş, olağan genel kurulda tek aday olacak.

Otogar derneğinin kongresi yarın

İzmit Otogar Derneği olağan genel kurulunu nisan başında gerçekleştirecek. Derneği 32 yıldır başkanlığını yürüten Halil Baylam, bu dönem yeniden güven tazelemek için üyelerin karşısına çıkacak. 39 üyesi bulunan derneğin kongresi, bugün saat 14.30’da, otogarda bulunan dernek merkezide yapılacak.

KYÖD’de kongre süreci

KYÖD olağan kongresini yaklaşık 1 yıl gecikmeli gerçekleştiriyor. Pandemi nedeniyle ertelenen kongrenin tarihi 1 Nisan olarak belirlendi. 1 Nisan günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise kongre 29 Mayıs tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. 3 yıldır başkanlık görevinin yürüten KYÖD Başkanı Av. Didem Turan, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği ile ilgili yeni başkan adayı ise henüz net değil.

Cumartesi yasaklarının geleceği belliydi

Vaka sayılarının artmasıyla yeni tedbirlerin alınacağı belliydi. Önceki gün bakanla kurulu yeni tedbirleri belirledi. Tedbirler beklentinin altında gerçekleşti. Sıkı bir kapanma beklenirken, sadece, 3 hafta önce uygulamadan kaldırılan cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı yeniden hayata geçti. Böylece hafta sonları sokağa çıkma yasağı yeniden başlamış oldu. Sayıların her gecen gün artması, yüksek riskli illerin sayılarının artması her kesimin korkulu rüyası oldu. Esnaf, yüreği ağzında alınacak yeni bir kararı bekliyor.

Eğer iş yeri kapama kararı alınırsa, birçok esnaf iflasla karşı karşıya gelecek. Bir diğer konuda okulların durumu. Yeni tip korona virüsün çocuklar üzerinde çok etkili olduğunu öne süren bilim adamları, her an okulların da kapatılmasını önerebilir. Tedbirsiz ve korkusuzca karşıladığımız korona virüsün etkilerini büyük bir korkuyla bekler duruma geldik.