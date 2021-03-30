İyi oldu, Türkiye’nin “Beyin Haftası”na çok ihtiyacı vardı

Ben bu haftayı çok tuttum.

“Beyin Haftası”ndan söz ediyorum.

67 ülkede kutlanıyordu, artık bu kutlama zincirine biz de dahil olduk.

13-19 Mart tarihleri, artık ülkemizde de “Beyin Haftası”…

Türkiye’de bu haftayı kutlama etkinliklerini kısa adı KİGEM olan “Kişisel Gelişim Merkezi” organize ediyor.

KİGEM, bu yıl “beyni doğru kullanma bilincini yaygınlaştırmak” için bir kitapçık bastırmış.

KİGEM’in kurucusu Mümin Sekman tarafından hazırlanan “Beynine İyi Bak!” adlı kitapçık, Taksim Meydanı’nda ücretsiz olarak dağıtılmış.

Keşke olanak yaratılsaydı da, bu kitap tüm Türkiye’de dağıtılabilseydi.

Kitapçıkta, “beynin doğru kullanımı” konusunda ipuçları var.

Basit ipuçları…

Ben okudum, sizlerle paylaşıyorum, lütfen siz de okuyun.

Hatta kesip saklayın, ara sıra çıkarıp göz atın.

Aslında bu ülkede yaşayan herkesin, bu bilgilere ihtiyacı var.

Baksanıza halimize!

Demek, beynimizi doğru kullanamıyoruz.

Demek, kişisel sorumluluklarımızı yerine getiremiyoruz.

Demek, seçimlerimizi doğru yapamıyoruz.

Sonuçta toplumda sıkıntılar artıyor artıyor, kaosa dönüşüyor.

Beynimizi nasıl doğru kullanabiliriz?

Kitapçıkta bu konuda 20 öneri var.

Birlikte okuyalım:

1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir. Önemli kararlarınızı alırken kapalı alandaysanız, “volta atmayı” deneyebilirsiniz.

2 – Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz?

3- Yabancı bir dil öğrenme beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip, kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.

4- Zihinsel jimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın. Yatkınsanız, meditasyon, yoga gibi zihni dinginleştiren teknikler üzerinde çalışın.

5 – Rutin olarak tekrar ettiğiniz davranışlardan vazgeçin. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne televizyon kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.

6 – Entelektüel zevklerinizi geliştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş antolojisinden birkaç cümle okuyun. Beyninizi kaliteli cümlelerle besleyin!

7 – Her gün güzel bir resme veya fotoğrafa bakmaya çalışın. Estetik algınız, gördüğünüz estetik şeyler kadar gelişir.

8 – Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klâsik müziğin zekâya 7 puan ekleyebildiği iddia edilmektedir.

9 – Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir. Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.

10 – Bir konu hakkında düşünürken, nasıl düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek üzerine düşünmek, beyin ve düşünce kapasitesini artırır.

11 – İyi bir uyku kaliteli bir beyin için şarttır. Çok uyuyorum diye üzülmeyin. Einstein’in günlük 10 saatten fazla uyuduğu biliniyor. 24 saati geçen uykusuzluk beyinde sarhoşluğa benzer bir etki yapar.

12 – Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2’sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25’ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.

13 – Farklı düşünme tarzları beyninizi geliştirir. Çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı düşünen insanlarla konuşun.

14 – Kullanılmayan organ körelir. Sürekli televizyon seyrederek beyninizi “düşük viteste çalıştırmayın.

15 – Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir. Beyin odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanır mıyım?” diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.

16 – Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz, beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.

17 – Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi arasındaki bilgiyi işleyebilir. Yeni bir bilgi gelince, bu bilgilerden birini atar. Buna “sihirli sayı” kuralı denir. Bu kural aşılıp aşırı bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz “servis dışı” olur. Hayatınızın en büyük kararlarını alırken “kafadan ” değil, tıpkı beş haneli iki rakam grubunu çarparken yaptığınız gibi, bir kâğıt üzerine yazarak ne yapacağınızı hesaplayın.

18 – Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Fiziksel zindelik, zihinsel zindelik getirir. Uzun süre hareketsiz kalmak, zihni de hareketsizleştirir. Spor yapmaya, fazla kilolarınızdan kurtulmaya özen gösterin. Yeterince su için. Çünkü insan beyninin yüzde 78’i su ile kaplıdır. 19 – Ders çalışırken ilk öğrenilenler, son öğrenilenler, sık tekrarlananlar ve ilginç bulunanlar en çok akılda kalanlardır. Dersleri kısa aralar vererek çalışmak akıllıca bir harekettir.

20 – Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha fazla düşünün. Unutmayın, beynimizi daha iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz! “Aklınızı “başınıza” toplayın ve kullanın!

“Ben yaptım oldu” dönemi başlıyor

19 yıllık AKP iktidarında, devletin dinamitlenmeyen kuralı ve kurumu kalmadı.

Hepsi bir bir havaya uçuruldu.

Şimdi sıra uluslararası anlaşmalarda.

“ İstanbul Sözleşmesi”, gümm!

Daha bunun etkisi kaybolmadan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi”nden söz etmeye başladı.

“Sözleşmeleri feshetme yetkisi cumhurbaşkanındır. Buna Montrö Sözleşmesi de dahildir” dedi.

Şentop, bu sözleri “söz gelimi, laf olsun diye” söylemiş olamaz.

Planlayarak, bilinçli olarak söylediği muhakkak!

Ortalığı ısıtıyorlar…

Alıştırıyorlar…

Yaratacağı şokun etkisini şimdiden kırmak istiyorlar…

Hazırlıklı olun, bundan sonra Türkiye’de “ben yaptım oldu” dönemi başlıyor.

“Olmaz, mümkün değil” dediğiniz her şeyi yaşamaya kendinizi hazırlayın.