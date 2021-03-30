Bilim insanları çok net olarak; “Virüsü en etkin önleyebilmenin yolu güçlü bağışıklık” diyorlar.

Güçlü bağışıklık nasıl sağlanır?

“Sağlıklı ve dengeli bir beslenme” ile…

“Karın doyurmak” başka bir şey, “sağlıklı ve dengeli beslenmek” daha farklı bir şeydir.

Ucuz ekmek için kuyruğa giren insanların, fırınlara geç vakit gidip bir önceki günden kalma “bayat ekmek” almaya çalıştığı, kıt kanaat geçinen, işsizliğin pençesine düşmüş, eşinden çocuklarından utanan, yuvası dağılan, bunalıma giren insanların git gide arttığı bir ülkede yaşıyoruz.

Bu ülkede “YOKSULLUK” daha çok sayıda insanın ve ailenin sorunu haline geliyor.

Bu koşullardaki bir ülkede, “virüse karşı güçlü bağışıklık” reçetesi yazıyoruz!

Peki, “güçlü bağışıklık” nasıl oluyor?

Önce, “yeterli bir ekonomik güç” gerekiyor!

Bu konuyu işlememe neden olan bir okurumun e-mail iletisinden biraz alıntı yapmak istiyorum.

Okurum ve arkadaşım olan kişi diyor ki;

“Bildiğin gibi karı koca emekliyiz. Evimiz, bir de 10 yaşında aracımız var. Çocuklarımız iyi birer meslek sahibi oldular, yuvalarını kurdular. İkisi de yurtdışında yaşıyor. İkimizin aylık geliri ile mütevazı bir yaşam sürdürüyoruz. Giyim kuşam, mal mülk edinme derdimiz de yok. Maddi olanağımızla “sağlıklı ve dengeli beslenmeye” çalışıyoruz. Bu güne kadar koronavirüs belasına yakalanmadıysak, öncelikle beslenmemize borçluyuz. Ayrıca, doktor tavsiyesi ile bağışıklık güçlendirici vitaminler alıyoruz. Örneğin, her gün düzenli olarak Kefir tüketiyoruz. Ancak, bağışıklığımızı güçlendirmek için aldığımız ek vitaminlerin bize aylık maliyeti yaklaşık 350-400 TL. Düşünüyorum da, Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun.”

İşte, hayatın acı gerçeği!

Parası olan sağlıklı ve dengeli beslenen, ek vitamin desteği alabilenler “GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK” ile virüse karşı yenilmiyor.

Yenik düşenler, işsiz, gelirsiz, dar gelirli, yoksul insanlar.

Elbette, virüse karşı “maske, mesafe hijyen” önlemi almak önemli.

Elbette, taşımalı sistemle “lebaleb” kongreler ve “lebaleb” protokol cenaze törenleri ile bu temel kuralları çiğneyen ve virüsün yayılmasına neden olanların günahları da var!

Bunalan vatandaşların her fırsatta cadde ve sokakları doldurmalarının da virüsün yayılmasında büyük etkisi var.

Ancak, asıl sorun insanlarımızın İŞSİZLİK ve YOKSULLUK sarmalı nedeniyle yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenememeleri en büyük sorun.

Anayasası’nda “SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİ” olduğu belirtilen bir ülkede, kimi ayrıcalıklı şirketlerin kira ve vergi borçları silinirken, asıl maddi ve manevi desteği alması gereken geniş halk kitlelerinin yoksulluğa sürüklenmesine seyirci kalmak hak mıdır, adalet midir?

Sizler;

sağlıklı ve dengeli beslenebiliyor, her ay yüzlerce lira harcayıp bağışıklınızı güçlendirecek vitamin destekleri alabiliyor musunuz?

Farkında mısınız?

Virüs öldürmüyor! “Güçsüz bağışıklık ve YOKSULLUK” öldürüyor!