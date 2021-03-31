Kocaeli Tıp Dergisi’nin Covid özel sayısı yayınladı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 10 yıldır aralıksız yayımlanan Kocaeli Tıp Dergisi, yeni sayısını Covid 19 konusuna ayırdı.

4 ayda bir yayımlanan örnek dergi yayımladığı son sayısıyla tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19’a karşı bilim dünyasına önemli katkılar sunmayı amaçlıyor.

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Türkiye’nin çeşitli illerinden, birbirinden değerli akademisyeneler tarafından gönderilen koronavirüs ve etkileriyle ilgili tam 400 makaleyi değerlendiren kurul, titiz incelemeleri sonucunda 13 araştırma ve 2 derlemeyi kabul ederek yayımladı.

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Yayımlanan Covid 19 özel sayısı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından geçtiğimiz haftalarda hastane konferans salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, Dergi Editörü Doç. Dr. Erkan Şengül, Yayım Kurulu üyeleri Doç. Dr. Mehmet Kalender ,Op. Dr. Bayram Şahin ve dergi sekreteri Kerim Keleş katılım sağladı.

BİLİMSEL BİR DERGİ

Derginin imtiyaz sahibi olan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, Kocaeli Tıp Dergisinin uzun yıllardır düzenli olarak akademik çalışmalara yer verdiğini ve yayın kurulunda birbirinden değerli akademisyenleri barındırdığına dikkat çekti “Türkiye’nin en iyi bilimsel dergilerinden biri.

“İYİ BİR EKİBİMİZ VAR”

Dergi Türkiye'deki tüm akademik kurumları birbirine ve küresel araştırma ağlarına bağlayan, TÜBİTAK’a bağlı Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından tarandı.

İyi bir ekibimiz var ve editörlerimiz gerek yurtiçi gerek yurtdışından gelen birçok yayını titizlikle değerlendiriyor. Editörlerimizce kabul edilen ve hakemlerimiz tarafından değerlendirilen makaleler uygun görülmeleri halinde baskıya verilerek yayımlanıyor. Dergimize şuanda internet aracılığıyla ulaşım mevcut ve ilgililer https://kocaelimj.org/Iletisim adresinden makalelere kolaylıkla ulaşabilirler.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kocaeli Tıp Dergisi özel sayısını tamamen Covid-19 konusuna ayırdık. Bu ayki özel sayımızda 13 araştırma ve 2 derleme olmak üzere toplam15 bilimsel makale ile Covid-19’u tüm detaylarıyla ele aldık. Dergimizin yayımlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.

ÖRNEK VE KÖKLÜ DERGİ

Kocaeli Tıp Dergisi Editörü Doç. Dr. Erkan Şengül; Yayınlanan Covid-19 özel sayısı nedeniyle mutlu ve gururluyuz. Başta hastane yönetimimiz olmak üzere yayın kurulu, bilim kurulu ve yazarlarımıza dergiye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 10 yıldır 500’den fazla makalenin yayınlandığı Kocaeli Tıp Dergisi ülkemizin örnek ve köklü dergilerinden biri olmuş durumda”

SORUMLULUK BİLİNCİ

Editör Yardımcısı Op. Dr. Bayram Şahin derginin doçentlikte öneme sahip “yerli yayın” koşulunu karşıladığı için pek çok araştırmacı tarafından tercih edildiğini söyledi. Editör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kalender ise “Hedefimiz 10 yılın vermiş olduğu tecrübe ve sorumluluk bilinciyle, uluslararası arenada kabul edilebilmek. Bilimsel içeriği yüksek olan tüm bilimsel çalışmaları dergimize bekliyoruz” diye konuştu.

Heyet, başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada Covid-19 pandemisi nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarına da Allah’tan rahmet diledi.

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Bugünkü yazımı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 10 yıldır aralıksız yayımlanan Kocaeli Tıp Dergisi’ne ayırdım…

Hastanede birçok başhekim değişti…

Anlaşılan her gelen başhekim, bu derginin devamını sağladı.

Dergiyi çıkaranları ve emeği geçenleri kutluyoruz.

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Türkiye’nin en çok ev aranan semtleri

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En çok kiralık ev aranılan semtler ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde Emek ilk sırada yer aldı. Emek’i yine Ankara’nın Çankaya ilçesinde Bahçelievler takip etti. Sıralamada İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Caferağa, Ankara’nın Çankaya ilçesinde Yukarı Bahçelievler ve İstanbul’un Bahçelievler ilçesinin merkezi öne çıktı.