Balıkçılar adına Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.

Doğruya doğru, yanlışa yanlış.

Yapılan iyi şeyleri överiz, hataları ve yanlışları eleştiririz.

Gazetemizin 46 yıldır değişmeyen çizgisi budur.

Gelelim konumuza…

Yazılarımız üzerine İzmit Balık Han’ın sorunlarını çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.

İzmit Balık Han’ın durumu neydi, ben neler yazmıştım?

İzmit’in “ucube balık pazarı”nı en son 1 Kasım 2020’de köşeme almıştım.

Aynen şöyle demiştim:

“Nasıl başardılar bilmiyorum.

İzmit’te öyle bir balık pazarı yaptılar ki, kelimenin tam anlamıyla ucube!

Çirkinlik, işlevsizlik ve vizyonsuzluk abidesi!

Her yağmurda, balıkçılar “perişanlığı” oynuyor.

Önceki gün telefonla aradıklarında, öfkelerinden ağlamak üzerelerdi.

“Tanzer abi, biraz önce yağmur bastırdı, sırılsıklam ıslandık. Halimizi bir görseniz” diye dertlerini özetlediler.

“Tamam” dedim, “sorunu tekrar dile getireceğim…”

Böyle balık pazarı olur mu?

Önce isminden başlayayım.

Balıkhan…

Yani balık satılan han.

Tamam, bina da “han”a benziyor, ama “han” değil.

Sadece kapısı “han” görünümünde…

Rezalet bir proje!

“Han” dediğin, yüksek taş bir binadır.

Ortası üstü kapalı avlu şeklindedir.

Avlunun etrafında sıra sıra dükkânlar vardır.

Vatandaş gelir, huzur içinde alışverişini yapar.

Balıkçılar da huzur içinde hizmet verir.

“Han”, böyle bir yapıdır.

Yüksek bir kapı yapıp, üstüne “BALIKHAN” yazmakla o yapı “han” olur mu?

Gelelim projenin işlevsel yönüne…

Bu proje yapılırken “ihtiyaçlar” hiç göz önüne alınmamış.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki balık pazarları hiç incelenmemiş.

Yan yana sopa gibi 9 dükkân sıralanmış, 7’si balıkçı, 2’si manav, al sana “balıkhan”!

Dükkânların arka tarafından (deniz tarafından) toplu ürün girişi yapılıyor, ön tarafta satılıyor.

Sıra dükkânların ortasına, üstünde “BALIKHAN” yazan kapı konmuş, park yerine arabasını bırakan müşteriler ön tarafa bu kapıdan geçiyor.

O kapının işlevi sadece bu kadar.

Balıkçı dükkânlarının önündeki tretuvar dar tutulmuş.

Bir anda beş altı müşteri gelse, insanlar birbirine çarpmaya başlar.

Sonra, dükkânlar “abartılı yüksek” yapılmış.

Ne anlamı varsa?

Yağmur biraz fazla sepkenli yağsa, dükkânların içi su dolar.

Doluyor da zaten…

Bunlar, proje yapılırken hiç düşünülmemiş.

Bunca yıl beklendi, yapıla yapıla sonunda yapılana bakın!

İzmit balık pazarı, sükseli adıyla “balıkhan”, 2018 yılı ekim ayında hizmete girdi.

Yani balıkçılar burada üçüncü balık mevsimini geçiriyorlar.

İlk açıldığında eksikliklerini, sorunlarını dile getirmişlerdi.

Özellikle sepkenli yağmur yağdığında çektikleri sıkıntıyı…

Dükkânların içini su bastığını…

Müşterilere hizmet veremediklerini…

Böyle sıkıntılı bir dönemde balık pazarına gelenlerin, bir daha uğramadıklarını…

Balık pazarına ben de defalarca gittim.

Hem alışveriş yaptım, hem de yurt içinde ve yurt dışında pek çok balık pazarı görmüş biri olarak inceledim BALIKHAN’ı.

Tam bir rezalet!

Hayal kırıklığı!

Bunca yıl beklendi, ortaya böylesine işlevsiz, böylesine basit bir proje mi çıkacaktı?

Bu balık pazarını buraya yapanların ve de yaptıranların vizyonu bu kadar mı?

Ne harcandıysa bilmiyorum, boşuna harcanmış.

Bu proje yapılırken neden üç-beş “balık pişirme yeri” düşünülmedi?

Bu bir ihtiyaç!

İnsanlar gider, balığını seçer, pişirtir, yanında bir balık çorbası ve bir salata, ohh mis gibi hesaplı bir yemek.

Pek çok balık pazarı bu konsepte.

Sordum, hemen yan tarafta “balık lokantaları” bulunduğundan gereksiz görülmüş.

Tamam da, o balık lokantaları içkili, bu nedenle fiyatlar herkesin gidemeyeceği kadar yüksek.

Şimdi bu saatten sonra bu proje nasıl revize edilir, projenin sağına soluna “balık pişirme yerleri” nasıl eklenir, bilemiyorum.

Ama şart!

Ve bütün dükkânların ön cephesine “yağmur ve güneş siperliği” yapılmalı.

Yeni balık pazarının şehirle irtibatı kopuk

İzmit’te bundan önceki balık pazarları hep şehir içindeydi.

Hatırladıklarımı söyleyeyim…

*Köfteci Fettah’ın bulunduğu caddedeki balık pazarı.

*Belediye İşhanı’nın bulunduğu yerdeki balık pazarı.

*Belsa Plaza’nın bulunduğu yerdeki balık pazarı.

*Eski İzmit Belediyesi binasının arkasındaki balık pazarı.

*Balık pazarının tekrar Belsa’nın bulunduğu yere taşınması.

*D-100 kenarında Halkevi’nin yanındaki balık pazarı.

Balık pazarı, 1992 yılından beri Halkevi yanındaydı…

Doğru dürüst, İzmit’e yakışır bir balık pazarı yapılması için tam 26 yıl beklendi…

Büyükşehir Belediyesi, yaptıra yaptıra böylesine işlevsiz, basit, ucube bir balık pazarı yaptırdı.

Hem de şehirden kopuk, sahilde bir yerde…

Şimdi yapılacak tek bir şey var.

Şehirle sahili, tam balık pazarının bulunduğu noktada köprüyle buluşturmak!

Hani yukarıdaki Çocuk Parkı’ndan aşağıya inen yol var ya…

Alemdar Caddesi’nden D-100’e inen yol…

Bu yol, yaya ve araç trafiğine uygun bir köprüyle sahile bağlanırsa, sorun kalmaz.

Bu köprü, aynı zamanda sahildeki otoparka araçlarını bırakan vatandaşlara da diğer iki üstgeçitten iyi hizmet verir.

Balık pazarı, bir kent için çok önemli.

İzmit, ne yazık ki böyle “ucube” bir balık pazarıyla anılacak.

Tahir Büyükakın, balıkhanı mutlaka görmeli.

Görüp görmediğini bilmiyorum.

Görmediyse diyorum…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendi döneminden önce yaptırılan bu “ucube”yi mutlaka görmeli.

Görünce, inceleyince, balıkçı esnafıyla konuşunca, bana hak verecektir.

Yazıktır, günahtır…

Bir kentin balık pazarı böyle olmaz!

Bir kentin balıkçılarına bu kadar eziyet edilmez.

Bana söylediler, balıkçılar değişik tarihlerde üç defa aralarında imza toplayıp sorunlarını dile getirmişler.

Ne yazık ki, Büyükşehir, dilekçelere cevap dahi vermemiş.

Yetkililer, sorunu duymazlıktan, görmezlikten gelmiş…

Ne olacak yani, balıkçıların çileleri sittin sene böyle mi devam edecek?

Gidin balık pazarına bir bakın, gecekondu görünümünde.

Yağmurlu havalarda tezgâhlarını korumak için çadır görünümünde şemsiye açıyorlar.

Ne yapsınlar, yağmurdan korunmanın çaresini böyle bulmuşlar.

Başkan Tahir Büyükakın bu soruna mutlaka el atmalı, balıkçı esnafını mutlaka bu eziyetten kurtarmalı.”

Sorun giderildi, Tahir Büyükakın teşekkürü hak etti

Benim bu yazım üzerine, Başkan Tahir Büyükakın ilgililere “Balıkçıların sorununu giderin” diye talimat vermiş.

İdari ve teknik ekip “Balık Han”a gidip balıkçıları dinlemiş, binanın eksiklerini tespit etmiş ve çalışmalar başlamış.

Geçenlerde Balıkçı Kemal aradı, “Abi senden ve Tahir başkandan Allah razı olsun, sen yazdın, belediye gereğini yaptı, sorunumuz giderildi” dedi.

Fotoğraf çekmiş attı, daha sonra muhabir arkadaşlar da son halini fotoğrafladılar, Büyükşehir Belediyesi “Balık Han”ı nihayet eli yüzü düzgün hale getirmiş.

Balıkçılar; yazın aşırı güneşin, kışın da kar ve yağmurun olumsuzluklarından kurtulmuşlar.

Balıkçılar adına Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum.