Hakemsiz maç!..

Her spor karşılaşmasının kuralları vardır.

Bir de bu kurallara uygun olarak oyunu yönetecek hakem.

Örneğin Futbol karşılaşması.

Uluslar arası kurallara göre oynanır.

Sahada bir orta hakem, iki yan hakem ve bir de saha dışında dördüncü hakem yer alır.

Son kararı verecek olan Orta Hakemdir.

Hakem, hem kurallara uygun bir karşılaşma olması hem de iki takım arasında tartışma, çatışma olmadan karşılaşmanın tamamlanmasından sorumludur. Sporcular arasında centilmenlik kurallarına aykırı bir durum olursa, sarı kart göstererek uyarır ya da aynı sporcu yine kural hatası yapar ya da karşı takımın oyuncusuna ters bir hareket yaparsa kırmızı kartı gösterir ve oyundan çıkarır.

Son yıllarda “hakem hatalarını önlemek” ya da en aza indirmek için bir de VAR uygulaması çıktı.

Saha dışında özel bir odada yer alan “hakem ve teknik elamanlar” birçok ekrandan ve farklı açılardan kayıt yapan kameralar ile maçı izler ve hakemin istediği pozisyonu yansıtarak doğru karar vermesine yardımcı olurlar.

Orta hakem verdiği karara itiraz olması ya da bizzat kendisinin emin olamaması halinde VAR’a başvurur ve gerekirse kararını değiştirir.

Artık o karara itiraz yapılamaz.

Şimdi, bir an düşünelim;

Bir futbol karşılaşması yapılıyor ve karşı takımın kaptanı aynı zamanda “Orta Hakem” olarak görev yapıyor! Dilediği gibi karar veriyor, sürekli karşı takımın oyuncularını azarlıyor, VAR’ı YOK’u da tanımıyor!

Böyle bir karşılaşmanın “kurallara uygun, adil ve centilmence” olduğu söylenebilir mi? Böyle bir maçta “barış ve kardeşlik” olabilir mi?

Ya siyasette hakemlik nedir?

DEMOKRATİK bir HUKUK DEVLETİ’nde siyaset alanındaki mücadelede Orta Hakem Devlet Başkanı’dır.

Devlet Başkanı’nın da bir siyasi görüşü, inancı mutlaka vardır. Ama o kişi, bütün bir ULUSUN sorumluluğunu taşır.

ADALETLİ olmaya mecburdur.

ANAYASA’ya, YASALARA uygun karar vermekle yükümlüdür.

Ülkede BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMA’nın sigortasıdır.

Bir siyasi kişinin ya da partinin ne olup olmadığına Devlet Başkanı değil, YARGI karar verir.

Devlet Başkanı, bütün bir ulusa, vatandaşlarına “ÖRNEK” olması gereken kişidir.

İşte bu nedenlerle siyasi bir partinin genel başkanı da olmamalıdır!

Bir siyasi parti liderinin diğer parti ya da partilerin liderlerini eleştirme hakkı elbette vardır. Ancak, Devlet Başkanı’nın “siyasi parti lideri” kimliğine yönelik eleştirileri “Devlet Başkanı’na hakaret” suçlamasıyla nitelendirilmesi “Demokrasi ve Hukuk Devleti” kurallarına aykırıdır!

Siyasetçiler, HALKIN OYLARI ile “HALKA HİZMET” için yönetim görevini üstlenirler. Asıl olan VATANDAŞ, vekil ettiği siyasetçileri eleştirme hakkına da sahiptirler.

Orta hakem tarafsız ve adil olmalıdır!

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Halksız demokrasi “demokrasi” değildir!

Kanımca, ülkemizde demokrasimizin en büyük sorunu “halksız demokrasi” düzenidir!

Siyasi partiler “LİDER PARTİLERİ” haline gelmişlerdir!

Vatandaşın “vekil” ettiğini sandığı kişileri vatandaş değil, parti liderleri ve yakın çevresindeki bir küçük grup belirliyor!

Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyesi olanlar, vatandaşa karşı değil, kendilerine o ikbali sağlayan liderlerin her kararlarına uymak zorunda olduklarını düşünüyorlar!

Lider ya da kadrosuyla çatışanlar bir daha seçilemiyorlar!

Bu nedenle, yasaları çıkarırken de, liderlerin “TORBA” içine doldurdukları yasa taslaklarına tartışmasız el kaldırıp indiriyorlar!

Bu düzenin adı “DEMOKRASİ” olamaz!

Bu düzende geniş halk kitlelerinin çıkarlarından yana yasa ve uygulamalar beklemek hayaldir!