Kısıtlamalar yeniden…

Ülke olarak 30 Mart itibariyle Covid-19 salgın sürecinin yeni bir aşamasına girdik. Yavaş yavaş “normalleşmeyi” beklerken, hızla artan vaka sayıları nedeniyle yeniden kısıtlamalara dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye’nin yeni risk haritasını ve getirilen kısıtlamaları açıkladı. Vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunu ve pek çok ilin yüksek riskli illeri ifade eden kırmızı renge dönüştüğünü tahmin ediyorduk zaten.

Haritada Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege Bölgesi’ndeki bazı şehirler dışında hemen bütün şehirlerin yüksek riskli şehirler haline geldiği görülüyor. Yeni risk haritası bizi şaşırtmadı ama elbette çok üzdü. Çünkü ülke olarak artık salgınla baş edebilir noktaya gelmiş olmamız gerekiyor. Çünkü süreç uzadıkça salgının verdiği zararlar da artıyor.

Bildiğiniz gibi Kocaeli’de bir süredir cumartesi günleri sokağa çıkılabiliyordu. Açıklanan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden getirildi. Kırmızı renkli illerde Cuma akşamı saat 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulanmaya başlandı. Tüm şehirlerde akşam 21.00’den sabah 05.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Yine tüm şehirlerde lokanta ve kafe gibi işletmeler yüzde 50 kapasite ile ve diğer tedbirlere uymak koşuluyla faaliyet gösterebilecekler.

Ramazan ayı ile birlikte bireysel olarak tedbirlere uyulmayabileceği endişesi söz konusuydu ve Ramazan ayı için ekstra önlemler alınacağı tahmin ediliyordu. Nitekim açıklanan kararlar bu tahminleri doğrular nitelikte oldu. 13 Nisan-12 Mayıs tarihleri boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Restoran ve kafe gibi işyerleri de hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak. Bu kararlarla birlikte restoran ve kafeler yalnızca bir buçuk ay kadar açık kalabilecek gibi görünüyor. Bu sürede esnafların ekonomik olarak ne kadar rahatlayabildiğini bilemiyoruz tabii.

Aslında hem ekonomik koşullar hem de bireylerin psikolojisi açısından, güvenli şekilde bir an önce “yeni normalleşme”ye çok ihtiyacımız vardı. Kısıtlamaların başlamasının üzerinden bir yıl geçti. Hepimiz bu yeni düzende yaşamaya çalışmanın getirdiği sıkıntılarla boğuşuyoruz. Hemen her alanda ciddi zorluklar yaşanıyor ama kısıtlamalar sanırım en çok hizmet sektörünü vuruyor. Özellikle restoran ve kafe işletmecileri ekonomik anlamda çökmüş durumda. Bireyler olarak bizler, yapılan uyarılar doğrultusunda önlemlerimizi almaya çalışırken bütün bu uyarıları hiçe sayan görüntülerle karşılaşmak da ayrıca üzüntü veriyor. Bu kısıtlama sürecinde doğru adımların atılmasını ve istisnasız herkesin tedbirlere uymasını diliyorum.

KOİDER’de İkinci Dönem; Başkan Nilgün Yılmaz’ı Kutluyorum

Geçtiğimiz hafta kadınlar adına güzel şeyler de oldu. Bunlardan biri de Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (KOİDER) ikinci olağan kongresiydi. KOİDER’in mevcut yönetim kurulu başkanı Nilgün Yılmaz, ikinci kez başkan seçildi. Daha önce derneğin faaliyetleri hakkında bir yazı yazmış ve Kocaeli’deki girişimci kadınları, özellikle de genç girişimcileri desteklemek adına yaptıkları çalışmalardan söz etmiştim. Dernek henüz çok genç olmasına rağmen Nilgün Yılmaz ve ekibi sadece ilimizde değil, ülke çapında ses getirecek çalışmalara imza atmak hedefindeler. Nilgün Hanım’la farklı illerdeki kadın girişimciler ve sivil toplum örgütleri ile yapmak istedikleri işbirlikleri hakkında kısa bir sohbetimiz olmuştu. Yeni dönemde bu güzel hedeflere ulaşmalarını umuyorum. KOİDER Yönetim Kurulu ve tüm üyelerine başarılar dilerim.