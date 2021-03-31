Maraş’ta 3 gollük galibiyet bekliyoruz

Ne yapalım ki…

Siz alıştırdınız…

Bugün de Maraş deplasmanında 3 gollük bir galibiyet bekliyoruz…

Aşağısı kurtarmaz…

Zor mu zor ama biz de Kocaelispor’uz…

Haydi bakalım…

Ancak böyle affederiz Amed yenilginizi…

Play-Off’u da kimse garanti görmesin…

Bu ligde herkes…

Her an…

Her şeyi yapabilir…

Öyle teşvikler dönüyordur ki şimdi…

Yeni yönetimi yenilgiyle karşıladınız…

Bari bu hafta yüzlerini güldürün…

‘Merhaba’ deyin…

Derince Fatsa’da bileğinin hakkıyla…

Dün ekran başında Belediye Derince’yi bir kez daha izleme fırsatı buldum…

Fatsa deplasmanında sahaya çıkan ekibimiz, Play-Off aşkıyla yanıp tutuşuyor, ama üsttekiler de sürekli kazanıyor…

Bunun için de tek bir maçta bile kayba tahammülü yok…

Dün de gerekeni yaptı ve biri penaltıdan olmak üzere Fatsa’yı 20 yendi…

Oyuna girdikten sadece 9 dakika sonra golü atan Tayfur’u ise özellikle kutluyorum…

Maçı bitiren adam oldu…

Kendini hemen adapte etti ve golünü attı…

Profesyonellik bu işte…

Derince devamı gelsin bakalım…

Sensiz Play-Off olmaz…

Gölcükspor'un kaybı büyük değil…

3.lig’deki dünküm esaide Gölcmüspor haftayı bay geçti…

3.lig 3.Gup7taki tekmszielcimiz için telike canları zalıyor…

Ama dünkü maçlar szonrasında alttakiler bir puan yaklaştı. Ütsttekiler de 1 puan uzaklaştı…

Yani üç puan kazanan yok…

Hepsi berabere kaldı…

Bu bir umut ışığı oldu…

Gölcükspor, haftaya perşembe günü Elazığ Karakoçan’ı evinde öyle ya da böyle mutlaka yenmek zorundadır…

Lamı cimi yok…

Kimse 35 yıllık profesyonel kulübü amatöre düşürdüler damgası yemek istemez sanırım…

Vebali büyük…

Her maç final…

Haydi bakalım sizi de görelim…