Muhtar Kadir Kızıl’dan, yardımcı personel desteğiyle ilgili yorum…

İzmit Belediyesi’nin, İzmitli muhtarlara yardımcı personel vereceğini duyurmasının ardından bu projeye ilk olumlu tepki muhtarlar derneğinden geldi.

İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti; “İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit muhtarlarına destek amacı ile yardımcı personel verilmesi, İzmit muhtarları tarafından sevinçle karşılandı. Hiçbir muhtarımızı ayırt etmeksizin tek tek aranarak talepleri alındı. Amaç muhtarlarımızın pandemi süreci boyunca fedakarca sahada çalıştıkları için bir nebze olsun bizlere, çalışmalarımız sırasında kapalı olan muhtarlıklarımızın açık olması, vatandaşların istek ve taleplerini geri çevirmemek için bu desteği verdiğinden dolayı teşekkür ederiz. Buradaki amaç muhtarın MÜHÜRÜNÜ almak değil, ona yardımcı olmaktır. Keza kanunlara göre hiçbir muhtar kanuni izine çıkmadığı sürece bırakın azasına vermeyi, ailesinden bile kimseye mühürünü veremez. Bu büyük bir SUÇTUR. Eğer böyle davranan muhtarlarımız varsa kanunları çiğnemektedir. Buradaki amaç, muhtarımızın yerinde olamadığı zamanlarda gelen vatandaşların istek ve taleplerini ilgili birimlere sistem üzerinden ulaştırmak ve en hızlı şekilde yardımcı olmak, muhtarlarımızın işlerini daha da kolaylaştırmak amacı ile hayata geçirilmiştir. Her ne kadar bazı muhtarlarımız bunu siyasi bir algı olarak düşünse de ilçemizde %90 muhtarımız bu uygulamayı kabul etmiştir. Önümüzdeki süreçte gelen talep doğrultusunda hizmete girecektir. Bu örnek uygulamanın bütün KOCAELİ ilçelerinde de hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Bizim için MUHTARLIK ek iş değil TEK iştir.”

Baraj fullendi,

içiniz rahat olsun

Birkaç ay öncesine kadar mevsim normallerinin çok altında olan Yuvacık Barajındaki düşük su seviyesi, bizi hayli korkutmuştu.

Barajdaki seviye o kadar düşmüştü ki, Sapanca gölünden su çekmeye başlamıştık. O dönem imdadımıza yetişen Sapanca su terfi hattı, kentin susuzluğunu gidermişti.

Sabanca Gölünün de bir sınırı vardı ve biz o sınıra da yaklaşmıştık.

Kabusu andıran bir su endişemiz vardı.

Günümüzün en önemli elementi olan su, hayatı kaliteli yaşamak için, çok önemli. Değeri paha biçilmez olan su, her ülkenin önceliğine oturmuş durumda. Kent olarak bizim de en önemsediğimiz konulardan biri de “SU.”

Bu yüzden, kuraklık dönemini yakından takip ettik. Yüzde 10 seviyelerinin altına indiğimiz o günlerden yüzde 92 seviyelerine çıktığımız bu günlere geldik. Derin bir “OH” çektik.

Yuvacık Barajı neredeyse fullendi. Hadi yine iyiyiz…

Kahvecilerin Tahir Başkan’dan bir isteği var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikinci pandemi paketinde, kapalı olan esnafa üç ay süreyle bin lira değerinde ayni yardımda bulunmuştu. Bu destekten faydalananlar, Büyükşehir’e minnettar kaldı. Ancak önümüz ramazan. Kahvehane esnafı gün içinde Ramazan Ayı nedeniyle kapalı kalacak, iftar sonrası da zaten sokağa çıkma yasağı uygulanacağından, tanınan serbestlik, kahveci esnafının işine yaramayacak. Kocaeli Kahveciler Odası Başkamı Erdoğan Göçer, bu durum göz önünde bulundurularak, en azından iki ay daha, kahveci esnafına 41 Kart İaşe desteğinin sürmesini istiyor. Üyeleri adına bu desteği talep eden Göçer, en sıkıntılı meslek grubunun kahveciler olduğunun da altını çiziyor.