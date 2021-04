Kocaeli’deki kütüphanelerde toplam kaç kitap bulunuyor?

Kütüphane Haftası 29 Mart - 4 Nisan 2021 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sosyal arama motorundan Vikipedi'ye baktım…

Kocaeli'ndeki Kütüphaneler kısmında şu bilgiler var…

**

TÜİK’in verilerine göre Kocaeli’ndeki toplam kütüphane sayısı 591 iken bu kütüphanelerde bulunan kitap sayısı ise 537.184 olarak belirlenmiştir.

Kocaeli’nde bulunan kütüphanelerin 409’u devlete aitken 43’ü özel okullara, 139’u da özel kurslara aittir.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Kocaeli’ndeki halk kütüphanesi sayısının 12, kitap sayısının da 190.485 olduğu belirtilmiştir.

Verilere göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 155 bin 239'dur.

Halk kütüphanelerinden 1000 kişi başına yararlanma sayısı ise 87.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Halk kütüphanelerinde ödünç verilen materyal sayısı 81 bin 962'dir.

Kocaeli’ndeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunan kütüphane sayısı ise 632 olarak belirtilirken bu kütüphanelerde toplam 574 bin 585 kitap olduğu açıklanmıştır.

**

Çocukluğumuzda kütüphanelere giderdik…

Kütüphanelerde ‘sessizlik’ en önemli unsurdur…

Ama günümüzde kütüphane alışkanlığı giderek azalıyor…

İnternetin çıkması, arama motorlarında her bilgiye ulaşılması, kütüphaneleri cazip olmaktan çıkardı…

Kütüphane Haftası’nı önemsiyorum…

En azından bu haftada, kütüphaneler hatırlanmalı…

Kütüphaneleri cazip hale getirmek için, eğitimciler biraz kafa yormalı.

Xxxxxxxxxxx

Doğalgaz zammı

otomotiğe bağlandı

Doğalgaz fiyatına bu yıl dördüncü defa yüzde 1 oranında zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarına ocak, şubat ve mart aylarında da yüzde 1 zam yapılmıştı. Yani, her ay yüzde 1 zam geliyor… yılbaşından bu yana yüzde 4 zam geldi.

xxxxxxx

Sigarayı bırak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sigarayı bırakmak isteyenlere, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ilaçlar ücretsiz verilecek

Xxxxxxxxxxx

Ramazan’da ete zam yok

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, yaklaşan Ramazan ayında kırmızı ete zam yapılmayacağını, tavukta da fiyat artışı beklemediklerini bildirdi. Yahu zaten yeterince zam yaptınız. Bir de Ramazan’da zam yapılmayacak denilerek, sempatik görünmeye çalışıyorlar.

Xxxxxxxxxx

“Trafik polisleri

her gün ceza kesiyor”

Gazetemize mail gönderen bir okurumuz, trafik cezalarından şikayet etti. Şikayeti birlikte okuyalım; “Merhaba. Körfez Esentepe de ikamet ediyorum. Trafik polisleri her gün araçlarımıza ceza yazıyor. Ekip otosundan inmeden fotoğraf çekip sonra adresimize ceza gönderiyorlar. Pandemi günlerinde ekonomik olarak zor durumdayız üzerine birde bu cezalar ekleniyor, her gün. Körfez ilçe emniyet müdürü neden her gün aynı araçlara ceza yazdırıyor gerçekten bilmiyoruz, mahalleli olarak çok mağduruz. Lütfen sesimiz olun haber olarak yayınlayın. İyi çalışmalar.” Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü bu konuyu araştırırsa iyi olur. Vatandaş mağdur olduğunu söylüyor.

Xxxxxxxxxxxxxx

Faziletli gençler!

1997 -2001 tarihleri arasında faaliyet gösteren Milli Görüş temsilcisi Fazilet Partisi Gebze’nin o dönem Gençlik Komisyonu üyeleri, 20 yıl sonra bir araya gelerek eski günleri yad ettiler. Toplantının bir de sürpriz misafiri vardı. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da eski bir Milli Görüşçü olarak o günlerin özleminden bazı pasajlar paylaştı. Yaman için eski bir Milli Görüşçü dendi… Eski demek doğru değil, gömlek değiştirenlerin iktidarı devam ediyor.