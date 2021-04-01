Play-Off’a beşinci girersek yandık ki ne yandık !

1.Lig’e yükselebilmek için Play-Off oynayacağız, bu kesin...

Tarzan Manisa FK, dünkü Hekimoğlu Trabzon deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle zaten 1.Lig’e çıktı…

Onu artık kurcalamaya gerek yok…

Bu ligin finallerinden biriydi dünkü maç…

Trabzon’daki ilk maçın ilk yarısını izleme fırsatı buldum…

Bu maç Kocaelispor maçından bir saat önce başladığı için avanajı değerlendirdim…

Hem de, hayli ürktüğüm Maraş maçı öncesinde stresimi attım…

Ortaya çıkan acı bir gerçek var…

Manisa da Hekimoğlu da 1.Lig ayarında takım olmuş…

Manisa 1.Lig’e çıktı…

Biz Trabzon ile Play-Off oynayacağız…

İnşallah yarı finalde karşılaşmayız…

Çünkü işimiz çok zor olacak…

Benden söylemesi…

***

Bu maçı izledikten sonra bu kez Kahramanmaraş-Kocaelispor maçına odaklandım…

Amed yenilgisinden sonra kendine gelir diye beklediğim takım, maalesef ilk yarı sahada adeta yoktu…

Seyircisiz ev sahibi Maraş bile bastırıp, bize sahayı dar etti…

Doğru dürüst atak geliştiremedik…

Hele hele maçın daha ilk dakikalarında ‘alın da atın’ diye verdiğimiz hatalı geri pasta Bayram kalesinde yine devleşti, yüreğimiz ağzımıza geldi…

Sanki bu iki kademeli atak, bizi sindirdi…

İçimize döndük…

Maraş ise cesaretlendi…

Devre arası transferlerinin de ‘Cicim ayları’ bitti artık…

Takır takır oynamaları lazım…

Böyle olmuyor…

Böyle de gitmez zaten…

İlk yarının son anlarında ise bu kez kaleci Bayram bizzat kendisi hata yapınca, az daha golü de kırmızı kartı da yiyorduk…

Burada zemin azizliği de vardı elbette…

***

Neyse ki ikinci yarı biraz daha toparlanmış bir görüntü çizdik…

Yine isteksizlik vardı…

Bir durgunluk ve yorgunluk da vardı…

Ama Batuhan ile gelen erken gol hareketlenmemizi sağladı…

Ve yine korku dolu anlar başladı, ancak bizim de ataklarımız vardı artık…

Gol yemeyi beklemedik, gol atmaya çabaladık…

Nitekim Dilaver mükemmel bir frikik golüyle içimizi rahatlattı, Maraş’ı n fişini çekti…

Kalan uzatma dakikalarında ise gol yemedik, sahadan 2 golle 3 altın puanı kaptık…

Zira diğer maçta Hekimoğlu ile Manisa 1-1 berabere kalınca, kazancımız 5 puan oldu…

Şimdi, lige fırtına gibi başlayıp, son haftalarda acı bir fren koyan, dün de sahasında yenilen Play-Off adayı 24Erzincan ile çarşamba günü İzmit’te bir hesap kapatma maçı oynayacağız…

Bakalım aklar karalar bu maçta belli olacak…

Şu bir gerçek ki…

Ligi 5.sırada bitirirsek, rakibimiz büyük ihtimalle Hekimoğlu Trabzon olacak…

Dün izlediğim Hekimoğlu ise hiç de şakası olmayan bir takım…

Neyse biz önce şu Erzincan maçı bir atlatalım hele, sonrasına bakarız…

Hekimoğlu Trabzon’u Mustafa Reşit Akçay’dan daha iyi tanıyan bir başka hoca yoktur zaten !!!