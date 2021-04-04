Azerbaycan'dan teşekkür için gelen heyetin ziyaretleri

Azerbaycan 44 gün süren savaş sonucunda işgal altındaki topraklarını müthiş bir zafer kazanarak geri almaları tarihe altın harflerle yazıldı. Ermeniler unutamayacakları büyük bir tokat yediler. Türkiye Azerbaycan'a tam desteğini dünyaya ilan etti. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinde yıllardır hep ön saftadır. Bunu herkes çok iyi bilmektedir. Nitekim savaş boyunca Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evimize milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarının gruplar halinde destek ziyaretleri yoğun bir şekilde devam etti. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yoğun destek ziyaretlerini Azerbaycan'a ileterek bilgilendiriyorduk. Bunun üzerine kalabalık bir heyetle teşekkür ziyaretine gelecekdiler. Bizim ricamız üzerine heyet sayısını iki kişi ile sınırlandırdık. Büyük Millet Gazetesinin başyazarı ve uluslararası kuruluşun genel başkanı Samir Adıgözelli ve Dış İlişkiler Müdürü Şahin Hesenov 31 Mart günü geldiler. Yoğun ziyaretlerimiz başladı. İlk ziyaret Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Derneğimizi ziyaret ettik. Dernek Başkanımız Eren Kazgan gerekli bilgileri vererek 2018 yılında açılan Şehitler Anıtını ziyaret ettik.

1) İLK ZİYARET KÖRFEZ BELEDİYEMİZE

Körfez Belediye Başkanımız Şener Söyüt ve ekibini ziyaret ederek samimi sohbet ve bilgi alışverişinden sonra ben ve misafir heyetimiz destekleri için teşekkür ederek fotoğraflar çekilerek uğurlandık. Yakın ilgi ve alakalarına ayrıca desteklerine çok teşekkür ediyoruz.

2) ĶÜLTÜR EVİNDE 31 MART ANMA TÖRENİ

31 Mart 1918 yılında Ermeniler ve Ruslar Azerbaycan'da binlerce insanı katlederek soykırım yaptılar. Azerbaycan'ı topyekün yok olmaktan Türkiye'nin kendisinin savaşta olmasına rağmen Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Orduları 1300 civarında şehit vererek Azerbaycan'ı topyekün Katliamdan kurtarıldı. Günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Konuşmacılara Federasyonumuzun teşekkür belgeleri verildi.

3) KARABAĞ GAZİLERİNİ ZİYARET

Akşam Romatem’da tedavileri devam eden sekiz Gazimizi dördüncü defa da gelen heyetimiz ile birlikte geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi. Kendilerine acil şifalar diliyorum.

4) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ ZİYARET

1 Nisan günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr Tahir Büyükakın’ı Gebze'deki makamında ziyaret ettik. Azerin'e kardeşlik konseri verdirilmesi, Büyükşehir encümenin destek kararını açıklaması ve Kocaeli'nin her tarafının iki kardeş ülke bayrakları ile donatılması için teşekkür edilerek samimi bir sohbet ortamı ve desteklerine teşekkür edilerek günün anısına fotoğraf çekilerek uğurlandık.

5) GEBZE BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET

Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz' ü ziyareti iade etmek üzere makamında görüşerek teşekkür ettik. İlişkilerimiz üzerine sohbetimizden sonra tekrar teşekkür ederek vedalaştık.

6) BAŞKAN VEKİLİMİZ YAŞAR ÇAKMAK BEYİ ZİYARET

Gebze' de makamında ziyaret ettiğimiz her zaman Büyükşehir Belediyesi adına etkinliklerimizde desteklerini esirgemeyen Yaşar Çakmak başkanımızı ziyaret ederek teşekkür ettik.

7) KARDEŞLİK VE DOSTLUK HATIRA ORMANI

Büyükşehir Belediyemizin hepimizi memnun eden fidan dikimi yıllar geçse bile dostluğumuz ve kardeşliğimiz gibi büyüyecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

8) İZMİT BELEDİYE BAŞKANIMIZI ZİYARET

İzmit Belediye Başkanımızın ziyaret ve desteklerine teşekkür ederek iadeyi ziyarette bulunduk. Samimi bir sohbetimiz oldu. İki ülke arasında ilişkilerimizi artırmak için yapacağınız her çalışmada destek vereceklerini ifade ettiler. 44 gün süren savaşta kahraman şehit General Polad Haşimov adına park vereceklerini ve heykelini dikeceklerini dile getirmeleri heyetimizde büyük memnuniyet yarattı. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hemen müjdeli haber Azerbaycan medyasında yayınlandı. Kocaeli'mize tekrar teşekkür ediyoruz