Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TYP mağdurlarının sorununu çözmeli!

Sevgili okurlar…

Eskiden iş aslanın ağzındaydı, şimdi de midesine indi…

2002 yılından beri iktidarda olan AKP, bir türlü işsizliğe çözüm bulamadı…

Geçici istihdamlarla işsizliğe pansuman olmaya çalışıyor…

AKP iktidarı, birkaç yıl önce İŞ-KUR üzerinden yeni bir istihdam projesi geliştirmişti… Projenin adı; Toplum Yararına Programlar (TYP)…

Yazımın asıl konusuna geçmeden önce size bu program hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

-Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

-Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

-Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

-Noter kurası yöntemi,

-Liste yöntemi,

-Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘’başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği’’ yönünde düzenleme yapılmıştır. 2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘’ADNKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP’ye katılamayacağı’’ yönünde düzenlemeler getirilmiştir.

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda güvenlik görevlisi.

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. Bir kişi, 3 kez programdan yararlanabilir.

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

EN FAZLA 3 DÖNEM ÇALIŞABİLİYORLAR

Yukarıda size İŞ-KUR’un Toplum Yararına Programları (TYP) hakkında bilgi vermeye çalıştım…

Gelelim asıl konumuza…

Bu projede zaman zaman aksaklıklar yaşansa da, birçok kişiye ekmek kapısı oldu…

TYP’e katılanlar, en fazla üç dönem, yani 720 gün çalışabiliyor…

TYP programına alınacak elamanlar için TORPİL SAVAŞLARININ döndüğü de biliniyor…

Aldığım bilgilere TYP programı dahilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kocaeli’nin bir resmi okulunda güvenlikte ve temizlik hizmetlerinde 3 yılını dolduranlar, şu sıralar sıkıntılı…

DURUMU ŞÖYLE ÖZETLEMEK LAZIM;

Pandemi nedeniyle insanlar zor durumda. İnsanlar evlerine ekmek götürebilmek için büyük bir mücadele içinde. TYP dahilinde okullarda görevli güvenlik ve temizlik görevlileri, 2020-2021 eğitim döneminde işe alındı. Bu kişiler görevlerine devam ediyor. Kocaeli’nin birçok okulunda 3.yılını dolduranlara önceki gün birer yazı itmiş. Yazıda, kimilerinin Nisan sonunda, kimilerinin Mayıs başında sözleşme süresinin biteceği kendilerine tebliğ edilmiş. Tabii tebligatı alanlar büyük bir şok yaşamış.

DÖNEM SONU NEDEN BEKLENMİYOR?

2020-2021 eğitim dönemi için işe alınmışlar, ama daha dönem bitmeden sözleşme süreniz bitiyor deniyor. Tamam da NEDEN 2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ SONU beklenmiyor?

Sözleşmeniz nisan sonu veya mayıs başı bitiyor de ne demek oluyor?

Yeni eğitim dönemi ile birlikte işe girdiler, dönem sonuna kadar çalışmaya devam etsinler.

İnsanları neden mağdur ediyorsunuz, sözleşmesi biten elemanların yerine Mayıs ve Haziran ayları yani iki ay için yeni eleman almaya değer mi?

BU İNSANLAR, COVID FİLYASYON

EKİBİNDE DE GÖREV ALDILAR

Ayrıca edindiğim bilgiye göre okulların kapalı olduğu dönemde bu kişiler FİLYASYON ekibinde de görevlendirilmiş. Bu insanlar, buna da itiraz etmemiş. Aslanlar gibi FİLYASYON ekibinde yer almışlar.

Bu insanlar bu kadar fedakarlık yaparken, bu programın başındakiler neden bu insanları İKİ AY DAHA İDARE etmiyor…

Bir de aldığım bilgilere göre bu programa 3 kez dahil olan birisi, bir daha dahil olamıyormuş. Bu nasıl bir kural anlamak mümkün değil. Böyle kural mı olur? Bu kural resmen insan haklarına aykırı…

İŞ-KUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, bu insanları iki ay için neden mağdur ediyor. Bu insanların sözleşmesinin Nisan sonu veya Mayıs başında bitmesine de bir anlam veremiyorum. 2020-2021 Eğitim dönemi için alınmışlarsa, dönem sonu beklenmelidir.

VALİ SEDDAR YAVUZ DEVREYE GİRMELİ

Kocaeli’nin en büyük mülki idare amiri Vali Seddar Yavuz’a sesleniyorum…

Siz bu kenti yönetiyorsunuz, bu duruma bir el atın.

Bu durumdaki yüzlerce kişiye sahip çıkın…

Bırakın da DÖNEM SONUNA KADAR ÇALIŞSINLAR, evlerine ekmek götürsünler. Pandemi döneminde hep insanların yanında, esnafların yanında olduğunuzu söylüyorsunuz, bu insanların da yanında olun… Yanında olun ki, bu insanlar iki ay daha evlerine EKMEK götürsünler.

Xxxxxxxxxx

Kılıçdaroğlu, Hürriyet’in

Büyükşehir adaylığında kararlı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümünde partinin kadın belediye başkanları ile video konferans yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de toplantıya katıldı… Kılıçdaroğlu, toplantıda, “Fatma Kaplan Hürriyet’in de Kocaeli Büyükşehir Başkanlığına hazırlanmasınız isteriz” dedi… Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay İzmit’i ziyaretin de bunları söylemişti. Bakalım 2024 yılında yapılacak seçimlerde CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hürriyet mi olacak?

Xxxxxxxxxxxx

TDP’nin Kocaeli

il binası belli oldu

Türkiye Değişim Partisi Kocaeli İl Başkanlığı binasının yeri belli oldu. İl binası, Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ali İhsan Çakmak Sokak No:8 adresi üzerinde bulunuyor. Diğer partilerin il binası İzmit ilçe merkezinde bulunurken, Volkan Karayel’in il binası için neden Yahya Kaptan Mahallesi’ni tercih ettiği merak konusu oldu.

Xxxxxxxxxxxx

MHP ile DİSK

arasında afiş savaşı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş’in MHP Kocaeli İl Binası’na “ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” afişini asmasının ardından MHP Kocaeli İl Teşkilatı da, aynı binaya Bahçeli’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili açıklamasının bulunduğu afişi binaya astı. Birleşik Metal İş Sendikası, üzerinde “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” afişi astı. MHP de Devlet Bahçeli’nin “İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir” afişini astı. Bu İstanbul sözleşmesi, uzun süre gündemdeki yerini koruyacak.