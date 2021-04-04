Kılıçdaroğlu ve Akşener, Fatma Hanım’a kötülük yapıyor

Tarih, 13 Ağustos 2020.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in daveti üzerine, açılış ve hizmet araçlarının alım töreni için İzmit’te bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının bir bölümünde aynen şunları söyledi:

"Güzel hizmetleriniz var. Kocaeli, İzmit gibi yerlerde çok güzel şeyler yapılabilir. Büyük bir boşluk var. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Bundan en ufak şüphem yok.”

Daha sonra kürsüye Meral Akşener çıktı ve şu konuşmayı yaptı:

“İzmitli kızların bir hayali vardı, o da Leyla Atakan olmak. Seçildikten sonra herkesin ablası olmuş bir belediye başkanından bahsediyorum. Fatma Başkan, Leyla Abla’nın bizler üzerinde bıraktığı o rol model olma ve bize cesaret verme mirasını umarım sürdürürsünüz. İzmitli sizi sevdi, umarım bu hizmetlerinizle dilerim İzmit’in şehri eminliğinden Kocaeli’nin belediye başkanlığına gidersiniz. Fatma Başkan’ın tercih edilmesi kendisinin ferasetidir.”

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Tarih, 20 Ocak 2021.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehrimize geldi, İzmit Belediyesi’ni ziyaret etti, konuşmasında Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’ten söz ederken, gülümseyerek “Büyükşehir Belediye Başkanımız, pardon İzmit Belediye Başkanımız” diyerek, “Fatma Kaplan Hürriyet’i önümüzdeki seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterme” niyetini bir kez daha ortaya koydu.

Ve Kılıçdaroğlu’nun önceki günkü sözleri

Tarih, 3 Nisan 2021.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümünde, “partisinin kadın belediye başkanları” ile video konferans yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu özeleştiri yaptı, “Kadınlar yerel yönetimlerde arzu ettiğimiz kadar rol üstlenemediler” dedi ve sözü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na getirerek şunları söyledi: “Bir kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Sayısının artmasını isteriz. Fatma Kaplan Hürriyet’in de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında hazırlanmasını arzu ederiz…”

Kılıçdaroğlu’nun da, Akşener’in de yaptığı, büyük hata!

İlk bakışta, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçimlerden 3-3.5 yıl önce “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesinin konuşulması”, hoş görünebilir.

“Bakın gördünüz mü, CHP ve İyi Parti anlaştılar Fatma Kaplan Hürriyet’i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapacaklar” denebilir.

Ama bence, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Meral Akşener’in de yaptığı büyük hata.

Özellikle Kılıçdaroğlu, Fatma Kaplan Hürriyet’in adını üçüncü kez “büyükşehir belediye başkan adaylığı” ile anmakla, partisine de Fatma Hanım’a da zarar veriyor.

Hatta bu tutumuyla kendi kendisiyle de çelişiyor.

Neden çelişiyor?

Kılıçdaroğlu, sık sık “Milletvekili adaylarını da belediye başkanı adaylarını da halk belirlemelidir” demiyor muydu?

Eee, şimdi, daha seçimlere üç yıl varken, Kemal Bey halka ve parti teşkilatına sormadan adayını “Fatma Kaplan Hürriyet” diye ilan ediverdi.

Halkın eğilimini ve parti teşkilatlarının görüşünü hiçe saydı.

Dahası var.

Fatma Kaplan Hürriyet, şimdiden hedef tahtasında

Bu erken adaylık açıklaması, Fatma Kaplan Hürriyet yönünden de, CHP ve İyi Parti yönünden de iyi olmadı.

Bunu seziyorum ve görüyorum.

Fatma Hanım, daha şimdiden hedef tahtasına konuldu.

Başta kendi partisi CHP’nin hedef tahtasında…

Pek dallanıp budaklanmasa da İyi Parti’nin de hedef tahtasında…

Doğal olarak AKP’nin, MHP’nin ve diğer partilerin de hedef tahtasında…

“AKP be MHP’yi anladık da, CHP ve İyi Parti’nin neden hedef tahtasında olsun?” sorusu akla gelebilir.

Bence birinci sırada CHP’lilerin, ikinci sırada İyi Partililerin hedef tahtasında.

Çünkü biliyorum, her iki partide de kafalarından “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını” geçirenler var.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in şimdiden Fatma Kaplan Hürriyet ismini açıklaması, her iki partiyi de “bloke” etmiş durumda.

Siyasette “adaylık yarışı” vardır, partililer bir yerlere aday olabilmek için çalışırlar, koştururlar.

Sen onlara, “Boşuna çalışmayın, koşturmayın, bizim adayımız belli” dersen, herkes kös kös köşesinde oturur.

Ben CHP ve İyi Parti’de bu kırılganlığı görüyorum.

Bırakın herkes yarışsın, seçim zamanı gelir, ölçersiniz biçersiniz en doğru kararı verirsiniz.

Ama seçimlere daha üç yıl varken, üç yıl içinde “köprülerin altından hangi suların akacağı” bilinmezken, aday belirlemenin anlamı yok.

İzliyorum, adayı erken açıklama hatası, her iki partide de seçim heyecanını kaybettirdi.

Sonra CHP içinde bugün olup bitenlere bakın, pek çoğu bu “adaylık erken açıklanması” kaynaklı.

Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığının erken açıklanması, AKP ve MHP’liler için de fırsat oldu.

Fatma Hanım’ı şimdiden yıpratmak için ellerine geçen bir fırsat…

Her fırsatta “Vur abalıya” gidiyorlar.

Fatma Hanım, bu durumdan memnun mu?

Bazı çevreler, Fatma Hanım’ın, “erken adaylık açıklamasından memnun olduğunu” düşünebilirler.

“Ohh, ohh adaylığını şimdiden garantiledi” diyebilirler…

Ama ben Fatma Hanım’ın bu durumdan, yaratılan “erken adaylık iklimi”nden memnun olduğunu sanmıyorum.

Nasıl memnun olsun?

Bütün oklar, kendine çevrilmiş durumda.

CHP’nin okları…

AKP’nin okları…

MHP’nin okları…

Bu şartlarda nasıl huzur içinde görev yapsın?

Nasıl kafasındaki projeleri uygulasın?

Bir tarafta “belediye meclisinde azınlıkta olmanın” verdiği sıkıntılar, diğer tarafta üç yıl sonra yaşanacak “adaylık hesaplaşması”nın öne çekilmesinin yarattığı baskılar.

Bence, bu erken adaylık açıklaması, Fatma Hanım’ı bunaltmış durumda.

Bu yanlıştan ne yapıp edip biran önce dönülmeli.

Fatma Hanım’a huzur içinde çalışma olanağı sağlanmalı.

Seçimlere daha üç yıl var.

Kim öle kim kala…

Fatma Hanım; üç yıl sonra İzmit Belediye Başkanlığı’na mı devam eder, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mı aday gösterilir veya yarım bıraktığı milletvekilliğine mi döner, kendisinin ve partisinin vereceği bir karardır.

Ama bugünden adaylığının açıklanması, Fatma Hanım’a da CHP’ye de, İyi Parti’ye de zarar veriyor.

Benim gördüğüm bu!