İsmail Yıldırım’ı milletvekili yaparlar mı?

Kocaeli AKP’de “milletvekilliği” hesapları yapılmaya başlandı. Yapılan araştırmalara göre AKP Kocaeli’de 13 kişinin isimleri deklare etilmiş gibi görünüyor.

Mevcut milletvekillerinden 5’nin yerini koruyacağı, bunlara ilave olacak adaylar arasına il başkanı Mehmet Ellibeş’i ilave ettikten sonraki isimler arasında ise çoğunluğu ilçe belediye başkanlarının ismi serpiliyor.

Son günlerde KaramürseL’de pek sık görülen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile arası açık olduğu söylenen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ında milletvekili ayları arasında isminin olduğu iddiası var.

Büyükakın’la Karamürsel’e gelişinde birçok kez buluşamayan İsmail Yıldırım’ın Büyükşehir Başkanı ile arasında ne gibi buz dağının oluştuğu bilinmezken, bu konuda ne Yıldırım ne de Tahir Büyükakın herhangi bir açıklama yapmadılar.

Ancak. Karamürsel AKP teşkilatından da bu konuda sorulan sorulara cevap verilmezken, Yıldırımla-Büyükakın arasında bir soğukluğun olduğu ima ediliyor.

Karamürsel’deki DALÇIK inşaatını hızlandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın sık sık Karamürsel’i ziyaretinin bu soğukluğa neden olduğu iddiası da var.

İsmail Yıldırım’ın adı her ne kadar AKP tarafından milletvekilliği adaylığı için dillendirilse bile Kocaeli’nde diğer AKP adaylarının isimlerini geçerek listede seçilecek sırayı alacağına ihtimal verilmiyor.

Yıldırım’ın Milletvekili olabilmesi için AKP’nin Kocaeli’nde tüm milletvekilliğini kazanması gerekiyor.

Ayrıca, AKP Yıldırımı tabiî ki listede gösterir veya yer verirse…

Kim şerefli-Kim şerefsiz ?

Kırkpınar Başpehlivanlarından Saffet Kayalı şimdilerde doğduğu köyde muhtarlık görevini yapıyor.

Karaesi Belediyesine bağlı köy muhtarları ile Karesi Belediyesi bir toplantı düzenlemiş.

Toplantıya Karasi Belediye Başkan Yardımcılarından Muhitti Diker başkanlık yapmakta.

Toplantı sırasında bir muhtarla başkan yardımcısı arasında münakaşa başlar, İbirler Köyü muhtarı olan Türkiye başpehlivanlarından Saffet Kayalı münakaşayı soğutmak için araya girer,konuşmalara müdahale emek ister.

Karesi Belediye Başkanı Muhittin Diker hiddetlenir ve Saffet Kayalı’ya “ Şerefsiz! sen yerine otur ”der. Karşılıklı atışmalar basına akseder. Yağlı güreş camiasından özellikle eski başpehlivanlar Muhittin Diker’i sosyal medya üzerinden protesto ederler.

Bu konuda protesto etmesi gereken Güreş Federasyonundan, Yağlı Güreş düzenleyen Belediyeler Birliğinden, Spor Bakanlığından TIK ses çıkmaz.

Protestocu sporcular, Kırkpınar Başpehlivanları Altınkemerli Başpehlivanlar,Saffet Kayalı gibi bir KIRKPINAR Başpehlivanı Saffet Kayalı’yı şerefsizlikle itham eden başkan yardımcısı Muhittin Diker’in Saffet Kayalıdan daha şerefli veya ŞEREFSİZ olduğunu bilmek istiyorlar!

Hadi bakalım,

KARAESİ Belediyesi, pehlivanların İSTİFASINI istedikleri Başkan Yardımcınız Muhittin Diker’in,”şerefsiz” dediği Kırkpınar Başpehlivanı Saffet Kayalı’dan daha çok şerefli olduğunu açıklayın ve bu istifa naralarını önleyin!