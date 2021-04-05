Tarihi Tekel Duvarını 2004-2019 yılları arasında neden yıkmadınız?

Tarih 21 Temmuz 1993…

İzmit Tekel binası yanıyor dendi…

Zaten ahşaptı, içinde tütünler olduğu söylendi…

Çıkan yangında, tarihi bina kül oldu…

O günlerde dönemin İzmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in Belsa-Plaza’nın önünü açmak için yangını çıkarttığı iddia edildi…

Bu iddia çok konuşuldu…

Ama ispatlanamadı…

1993 yıldan beri binadan sadece tarihi bir duvar kalmıştı…

O duvar, yıllardır orada…

Bölgeye değişik bir atmosfer katıyordu…

2019’DE CHP’Lİ BELEDİYE İŞ BAŞINDA

31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde CHP’den Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazandı…

2004 yılından beri AKP’nin elinde olan İzmit Belediyesi’ni CHP kazandı…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, o duvarı kültür ve sanata kazandırmak için proje hazırladı.

Projelerini kamuoyuna ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile paylaştı.

Büyükşehir’den destek göremedi…

DUVAR, TEHLİKE ARZ EDİYORMUŞ!

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İzmit Sabri Yalım Parkı’nda bulunan tekel duvarını, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi.

Tarihi Tekel Duvarı, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceki gün dozerlerle yerle bir edildi…

HER DUVAR, HER TARİHİ ESER YIKILIRSA…

Tarihi tekel duvarının tehlike arz ettiğini düşünmüyorum…

Her tarihi bine, her tarihi duvar tehlike arz ediyor diye yıkılacaksa, Türkiye’de tarihi eser kalmaz…

İzmit Belediyesi, duvarın yıkılmasını istemedi…

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, duvarın yıkılması yönünde rapor hazırladı…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sessiz kalarak, bir nevi duvarın yıkılmasını onayladı.

AKP DÖNEMİNDE DUVAR NEDEN YIKILMADI?

AKP, 2004 yılında İzmit Belediye Başkanlığını kazandı…

Kazanırken, o duvar oradaydı…

2004 ile 2019 yılları arasında AKP’li belediye başkanları görevdeydi…

Bu zaman zarfında neden duvar yıkılmadı da, 2019’da CHP belediye başkanlığını kazanınca, duvar hemen yıkıldı…

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bu soruya cevap vermeli…

2004-2019 yıllara arasında duvar tehlike arz etmiyordu da, CHP seçimi kazanınca, 2019’dan sonra mı duvar tehlike arz etmeye başladı…

Bu işin içinde siyaset kokuyor…

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Serap Baykurt 11.kez başkan

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Körfez Şubesi’nin önceki gün olağan genel kurulu yapıldı. Adı dernek ile özdeşleyen mevcut başkan Serap Baykurt, yeniden başkan seçildi. Baykurt’a başarılar diliyoruz.

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Kart Bakiye Aktarım Noktası yeni yerinde

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası, dünden itibaren Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan “Seyahat Kartları Merkez Ofisi” yanında hizmet vermeye devam edecek. Bilginiz olsun.

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Otogar’ın 36 yıllık başkanı!

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği denince açla Halil Baylam gelir… Derneğin önceki gün kongresi yapıldı… Baylam, yeniden başkan seçildi… Tam 36 yıldır derneğin başkanlığını yapan Baylam’ı kutluyoruz.