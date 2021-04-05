İşgüzarlık 

İstanbul Sözleşmesi’nin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kararnmame ile yürürlükten kaldırılması,Möntrö Boğazlar Sözleşmesinin kararname ile kaldırılıp kaldırılamayacağına ilişkin yetki tartışması ile görevde bulunan bir amiralin tekke kıyafeti ile görünmesine dair tartışmalar emekli amirallerin gece yarısı bildirisi ortaya çıktı.

Emperyalizm; bizim gibi demokrasisi gelişmekte olan ülkelerde siyaseten etkileyemediği sistemi askeri darbeler ile etkileyerek sonuç alıyor. Çok partili sisteme geçiş ile birlikte yaşanan askeri darbelerin temeline inildiğinde hemen hepsinin emperyalizmin etkisi ile yapıldığını ve milli olmadığını ortık kolayca görüyoruz.

Nasıl ki askeri darbelerin sıklığı ile az gelişmişlik arasında doğrudan bir ilişki varsa,aynı şekilde darbelerin demokrasi kültürü ve siyasal kurumsallaşma düzeyiyle de doğrudan ilişkisi vardır.Yani demokratik kültürün toplumsal tabanda kurumsallaşarak, yeterli ağırlığa sahip olmadığı yönetimlerde orduların darbe yapmaları daha kolay oluyor.

Örneğin 1950’den bugüne darbelerin coğrafi ve oransal dağılımına bakıldığında Afrika %42.8) , Latin Amerika %29.7), Orta Asya % 5.3), Ortadoğu/Arap Yarımadası %8.9) ve Avrupa %3.4) nın takip ettiğini görüyoruz.Son 50 yıl içinde demomkrasısını geliştiren Avrupa’da herhangi bir darbe girişimi yaşanmazken,Türkiyede önemli darbseler ve darbe girişimleri yaşanmıştır.

Ayasoyfya Camii imamının fikirlerini söyleyebildiği bir ülkede emekli askerler neden fikirlerini söylemesinler.Emekli askerlerin ülke yönetimine dair vatandaş sıfatıyla da olsa fikir beyan etmeleri düşünce ve ifade özgürlüğünün bir tezahürü. Ama darbelerden bu kadar çok çekmiş bir ülke olan Türkiye’de bu tür ifadelerin hangi zaman ve zeminde söyleneceği ve sonuçlarının da ne olacağı hususu tam bir siyasal ustalık gerektiriyor.Bu tür siyasal ustalığı da askerler değil ancak siyasetçiler gösterebilir.

Türkiye’de FETO darbe girişiminin önlenmesinden sonra artık siyasel sistemin askeri darbelere izin vermesi mümkün gözükmüyor.Sistemimizdeki siyasi otoriterleşmeye karşın demokratik yöntemlerle kurulan siyasal partiler aslında demokrasinin gelişimine ciddi katkılar sağlamaya başladılar.

Türkiye artık varolan sistemin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşümü,yani demokrasinin daha da geliştirilmesini tartışırken emekli askerlerin gece yarısı böyle bir bildiriyi zaman ve zemin hatası yaparak yayınlamaları esasında demokrasinin geliştilirmesine bir katkı sağlamıyor.

Bu tartışmalar esasında çok ciddi ekonomik ve demokratik kriz yaşayan ülkemizde iktidara göndem değiştirme olanağı taşır.Askerlerin askeri konularda siyasetçilerin de siyasal konularda işlev görmesi ,demokratik gelişimin bir ölçüsüdür.Pandeminin de etkisi ile yurttaşlarımız bu kadar ağır bir ekonomik kriz yaşarken,işsizlik ve intiharlar giderek artarken bu tartışmalara zemin hazırlamak esasında tam bir işgüzarlık ve abeşle iştigaldır. Bırakalın siyaset kendi kulvarında görevini yapsın ve ne olacaksa ona milletimiz karar versin.