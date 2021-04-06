‘Aman Hakan kendine dikkat et. Bu işin şakası yok’ diyeli henüz bir hafta oldu. 40 yıllık arkadaşım, hocam, efsanelerin antrenörü, Haldun Alagaş’ın hocası Halit Yoldaş hocam bana bu sözleri söyledikten bir hafta sonra sessizce ayrıldı aramızdan…

LİNK ATMAYI UNUTTUM…

Bir karateci sertliğinden çok çok öte, son derece hassas, karıncayı bile incitmekten imtina eden Halit Yoldaş hocamı, amansız hastalığı nedeniyle kaybettik. Beni karateyle tanıştıran, Samuray Spor Kulübü’nün bugünlere gelmesinde önemli payı olan Halit hocam, 4 yıl önce şeker hastalığından ötürü 5 ay komada kalmış, düzgün sporcu yaşantısı nedeniyle hayata dönmüştü.

‘İZMİTLİ KAÇ KİŞİ KALDIK…’

Benim Tip-2 diyabet hastalığımı ilk keşfeden Halit hoca, geçen haftaki son konuşmamızda da, benden bir haberin linkini istemişti. Sonra unuttum, dün acı haberini aldım. Çok üzüldüm. Baç ve Dereboğazı çocuğu olan Halit hocam, beni her gördüğünde “Hakanım İzmit’te kaç kişi kaldık ya’ diye dertlenir ve üzülürdü. Geçen haftaki son konuşmamızda da “Aman dikkat et, bu işin şakası yok’ dedi, kendi gitti.

KİMLER KİMLER GİTTİ…

Efsane spor insanları ve gazetemiz eski muhabir ve yazarları Ahmet Akay (spor muhabiri), Tufan Noyin (hakem), Faruk Eratay (hakem), Süleyman Altuntaş (futbolcu) ile Bahri Gök, Bahtiyar Demir ve Mehmet Sertbaş (il spor müdürü), Savaş Vardoğan, Efrahim Sınmazdemir, son 1.5 yıl içerisinde ebediyete intikal etti. Sadece bir ay önce halamı kaybettim. Sporda yaprak dökümü sürüyor.