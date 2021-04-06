Kandıralı Sevim Deren iyilik peşinde koşuyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, şimdiye kadar birçok projeye imza attı…

İlçe halkını İstanbul, Bursa olmak üzere birçok tarihi yere götürdü…

İlçe halkını ve çocukları Ankara’ya Anıtkabir’e götürdü…

İlçedeki çocukları İzmit’e getirerek lunaparkta eğlendirdi.

Okullara Atatürk duvarı, Atatürk köşesi yaptı…

**

Kandıra’nın iyilik meleği eczacı Sevim Deren, önceki gün yapılan kongrede başkan seçildi. Deren, tam 23 yıldır derneğin başkanlığını başarıyla yapıyor. Kendisini kutluyoruz.

**

Deren, şimdi de İyilik Peşinde Koşuyor…

Nasıl mı? Anlatayım…

Öncelikle size İyilik Peşinde Koş Platformundan bahsetmek istiyorum…

İyilik Peşinde Koş Platformu, Adım Adım’ın desteklediği Sivil Toplum Kuruluşlarının Projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu web platformudur. Adım Adım’ın 8 yıl boyunca koşan 7,000 koşucu ve 66,000 bağışçı sayesinde biriktirdiği tecrübeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Dünyada sadece yardımseverlik koşusu için yapılmış ilk dijital kaynak yaratma platformudur.

Bu web platformu sayesinde yardımseverlik koşusu yapmak isteyen gönüllü koşucuların hayatını kolaylaştırır.

Nasıl mı?

● Yardımseverlik Koşusunun ne olup ne olmadığı hakkında bilgi alabilirler.

● Projeler arasından kendilerini heyecanlandıran ve destek vermek için adına koşmak istedikleri projeyi bulabilirler.

● Kampanyalarını yaratabilirler.

● Anlık olarak kampanyaları adına direk olarak dernek/vakıflara yapılan bağışların miktarını ve sayısını takip edebilirler.

● Daha önceki yıllarda Adım Adım bünyesinde gerçekleştirdikleri yardımseverlik koşuları hakkında bilgi alabilirler. (Kim onu desteklemek için ne zaman, ne kadar bağış yapmış?)

● Bu sayede önceki yardımseverlik koşularındaki bağışçıları ile tekrar iletişme geçebilirler.

● Yardımseverlik koşusu yapabilmek için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgi alabilirler.

● Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakfın yöneticisinden, anında teşekkür mektubu alırlar.

● Kendilerine bağış yapan bağışçıları, bağış yaptıkları dernek/vakıftan otomatik olarak sertifikalarını alırlar.

Adım Adım olarak bugüne kadar yardımseverlik koşusu yapan binlerce kişinin analizini yaptığımızda ilk koşusunda başarılı bir sonuç alan, keyif alan yardımseverlik koşucularının bir daha Yardımseverlik koşusu yapma ihtimalleri, keyif almayanlara göre 2.5 kat daha fazladır.

Adım Adım ile yardımseverlik koşusu yapanlar %80 daha fazla bağışçıya ulaşırlar.

Bu platform ile bu keyfin daha da çok arttıracağımızı ve dernek/vakıfları daha da güçlendireceğimizi umut ediyoruz. Bu platformun yapılmasına destek olan Ana Sponsorumuz New Balance’a, Eker’e, Wings For Life’a ve projeyi yürüten Salesforce Türkiye Cloudteam ve Yuvarla ekiplerine teşekkür ederiz.

Haydi sen de bize katıl, iyilik peşinde koşan adımlarımız daha da güçlensin.

Adım Adım

**

Yukarıda size İyilik Peşinde Koş Platformu’nu tanıttım…

ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren de koşuya kayıt yaptırdı…

Sevim Hanım sosyal medya hesabından şunları yazdı, “Adımlarıma farklı bir anlam kazandırmak, sorunun değil, çözümün bir parçası olmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak adına çocuklarımıza tablet temini için ÇYDD adına Sanal yarış Maratonu’na katılıyorum.”

**

Koşunun şartı, dinlenmeden 5 kilometreyi yürümek…

Yürüyünce, bağışçılar size bağış yapıyor…

Siz de gidip o bağışlanan paralarla tablet alıyor ve ihtiyacı olan öğrencilere veriyorsunuz…

**

Deren, Kerpe’de kendisine 5 kilometrelik bir güzergah belirledi…

İyilik Peşinde Koş tişörtünü giyip, yürüyüşe başladı.

Oğlu da yürüyüşü videoya aldı, kayıt altına aldı.

Yürüyüşü sosyal hesabından paylaşan Sevim Hanım’a bağış yağdı.

Siz de Sevim Hanım’a bağış yapmak istiyorsanız, https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC70468 linkinden bağış yapabilirsiniz. Unutmayın ki, yaptığınız bağışlarla ihtiyacı olan öğrencilere tablet alınacak.

Bağış yapan kişilere ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel tarafından tebrik mesajı iletiliyor.

**

Sevim Hanım, yürüyüşü tamamladığı için çok mutlu.

Kocaeli’de bu kampanyaya katılan tek kişi.

Yüreğinde iyilik sevgisi olan Sevim Hanım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.