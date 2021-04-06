Kandırıldığımı aldatıldığımı yeni anladım! 

Ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım, eşim, dostum, çevrem; bunların hepsinden şikayetçiyim!

Hiç birisi beni günümüzün geçerli koşullarına göre hayata hazırlamamışlar, aksine geleceğimi karartmışlar.

Gelecekte hangi yollardan geçerek mevki makam, mal mülk sahibi olunacağını anlatmamışlar.

Yalancılık, Fetbazlık, sahtecilik, dolandırıcılık, hırsızlık, aç gözlülük, üç kağıtçılık … gibi geçerli özelliklerin bugünler için mutlaka olması gerektiğini benden sakladıkları için, yolunu ve yöntemlerini de göstermemişler.

Türk olmakla Dünya’da eşi benzeri olmayan bir övüncümün olduğuna, aklımın ve yüreğimin vatan millet sevgisi ile dolu, yurduma ve milletime sadık bir birey olmazsam insan olamayacağıma inandırmışlar…

Vatanın birliği, bütünlüğü, varlığı ve devamı, kutsal değerleri, ecdadımızdan kalan değerler… bunlardan vaz geçilebileceği, fedakarlık edilebileceği, sahip çıkmayıp verilebileceği… Bu konuların sözünü bile etmemişler…

Din inancına gelince ; İNDİRİLMİŞ İSLAM DİNİNE göre eğitip yetiştirmişler; UYDURULMUŞ DİN’in de olabileceğini, ona göre işime geldiği gibi, istediğim şekilde davranıp dini inançları yozlaştırıp kötüye kullanabileceğimi göstermemişler…

Haram dan korkup el uzatmamayı, helal den şaşmamayı aklımıza ve vicdanıma işlemişler…

Terbiyesizliğin prim yapacağını, terbiyeli olmanın bir şeye yaramayacağını benden gizlemişler.

Namuslu olmanın hiçbir yararı, getirisi olmayacağını, namuslu olmaktan ayrılmadıkça karşıma birçok sıkıntının çıkacağını, çıkar anlamında eksikliler yaratacağını belletmemişler…

Terbiyesiz olabildiğim ölçüde kazanımlara ulaşabileceğimin, terbiyeli olmamın bana çok şeyler kaybettireceğinin sözünü bile etmemişler.

Bu Milletin nasıl aptal yerine konulabileceğini hiç göstermemişler.

Sözün kısası, bu günlerin geçerli adamı olabilmek için lazım olan ne varsa benden esirgemiş, yanlış yol gösterip, bana yanlış bilgi vermişler, beni yanlış yetiştirmişler.

Haksızlık da etmek istemem. İki nedenle beni eksik yetiştirmiş de olabilirler. Mesela; öyle şeyleri bilmiyor olabilirler ya da onların zamanında böyle şeyler yoktu; gelecekte lazım olacağını da öngörmemiş olabilirler…

Sonuçta bu yaşıma gelince anladım ki ; ( Yaşımı söylemem) fena halde kandırılmışım, aldatılmışım…