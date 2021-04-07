Siyasette yaş haddi neden yok?

İnsan yaşam süreci içinde bedensel ve ruhsal olarak yıpranır.

Elbette istisnaları vardır; çocukluğundan itibaren “sağlıklı ve dengeli beslenen”, üretken bir eğitim-öğretim süreci yaşayabilen, sporu yaşam biçimi yapan insanların “beden ve bilinç sağlığı” ileri yaşlarda bile sürer.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre; 65 yaşını dolduran bir kişi “yaş haddinden” emekli olur.

65 yaşını dolduran bir Savcı, Hakim, Kamu görevlisi emekli edilir.

Öte yandan; 65 yaşını geçmiş iseniz, başta tapu devir işlemleri olmak üzere her türlü NOTER işlemlerinizde “Hukuki Ehliyet Raporu” yani diğer tanımıyla “Akıl Sağlığı Raporu” almanız gerekiyor!

Üstelik bu rapor olumlu da olsa, yalnızca bir gün için geçerli!

Ertesi gün yeni bir işlem yapacaksanız, yine bir hastane ya da sağlık ocağından, “uzman doktor” imzalı rapor almanız şart!

Şimdi, tüm vatandaşları bağlayan Anayasamızın “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. Maddesine bir bakalım;

“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin KANUN ÖNÜNDE EŞİTTİR.”

Peki, bu anayasal hüküm siyasette de geçerli mi?

Ne yazık ki hayır!

Siyasi iktidarın kararı ile pandemi sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlar evlerine hapsedilirken, ruhsal bunalıma sürüklenirken, hareketsizlikten bedensel sorunlar yaşarken, siyaset sahnemizde 65 yaş üstü kişiler yer alıyor, hatta birden çok görevden ballı kaymaklı maaşlar da alıyorlar!

Siyasetçilere Anayasa’nın 10. Maddesi neden uygulanmaz?

Onların “akıl sağlığı raporları” var mı?

Kimi siyasetçiler, öylesine sözler ediyor, öylesine abuk sabuk önerilerde bulunuyorlar ki, vatandaş olarak akıl sağlıklarından şüphe ediyoruz!

Kuşkusuz, yaşı 65’in üstünde öylesine değerli, deneyimli, birikimli insanlarımız var ki, özellikle siyaset alanında onlardan “DANIŞMAN” olarak yararlanmalıyız.

Örneğin, dış politikada uzun yıllar dışişlerinde görev almış, uluslar arası ilişkiler uzmanı akademisyenler, ileri yaşlarda da “akıl, mantık sağlığı” ve deneyimleriyle siyasetçilere ışık olabilirler.

Onları “Monşerler” diye aşağılamanın hiçbir anlamı yoktur!

Aktif siyasette, iyi bir eğitim sürecinden geçmiş genç kadrolar yer almalı ama “yaş almış, beyinsel sağlığı yerinde, deneyimli” insanlardan da yararlanmalıdırlar.

Ne yazık ki, ülkemizde siyaset sahnesinin aktörlerinin büyük çoğunluğu “siyasi ihtirası aklını aşmış” kişilerden oluşuyor! Onlar, kendi akılları, ihtirasları ve kendi beyinlerinde şekillenmiş “davaları” adına, ülkeye ve topluma zarar verecek uygulamalar yapıyorlar.

Yaşı ilerlemiş, üretme ve katkıda bulunma yeteneğini yitirmiş, sık sık abuk sabuk iletileriyle “yapay gündemler” üreten siyaset eskilerinden bıktık usandık artık!

Son söz;

Siyasette de 65 yaş üstüne emekli olma koşulu getirilmeli, tüm ulus için yaşamsal önemi olan bu alanda da Anayasa 10. Maddesi uygulanmalıdır…