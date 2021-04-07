Bankaların; “emlakçı”, “galerici” ve “fabrikatör” olmasına az kaldı

Banka kredileri bugünlerde yüzdürülüyor, ama nereye kadar?

Her şeyin bir sonu var.

Gelirlerin artmadığı bir dönemde, alınan bunca kredinin geri ödenmesi mümkün mü?

Uzun sürmez, yakında binlerce firma, fabrika, konut, işyeri ve otomobil bankalara geçecek.

Bankalar, “emlakçı”, “galerici” ve “fabrikatör” olacak.

Yüzdürülen kredileri bir tarafa bırakın, daha şimdiden sorunlu kredi tutarı 510 milyar lirayı buldu.

Bankaların internet sitelerine girin bakın, satış ilanlarından geçilmiyor.

16 bankada toplam 5 bin 499 satış ilanı gözüküyor.

En fazla ilan da kamu bankalarında.

Üç kamu bankasında toplam 3 bin 82 gayrimenkul satış ihale ilanı yer alıyor.

Üç katılım bankasındaki satış ilanı sayısı, 544.

1873 gayrimenkul ise 10 mevduat bankasının satış listesinde.

Deutsche Welle Türkçe’nin elde edip aktardığı veriler şöyle:

*Ziraat Bankası-1926.

*Halkbank-1001

*Garanti BBVA-613

*Denizbank-462

*Türkiye Finans-399

*İş Bankası-211

*Yapı Kredi-190

*Vakıfbank-155

*Türkiye Ekonomi Bankası-143

*Akbank-141

*Albaraka Türk-132

*Fibabank-48

*QNB Finansbank-31

*İNG Bank-26

*Kuveyt Türk-13

*HSBC Türkiye-8

Bankaların elindeki gayrimenkul sayısı böyle.

Bu verilere bakılırsa, en büyük emlakçı 1926 gayrimenkulle Ziraat Bankası.

Tabii bu rakamlar, bugünün rakamları.

Kredilerin yüzdürülmesinin sonuna gelinsin, her birini en az ikiyle çarpın.

Bu veriler, ülkemizde yıllardır yaşanan ekonomik krizin ağır bilançosunu gösteriyor.

Vicdan nedir?

CUMHURİYET’ten Erdal Atabek, bu sorunun cevabını bakın nasıl sıralıyor:

Vicdan, insanın doğruluk pusulası olan iç sesidir.

Vicdan, insanı yaptıklarıyla, yapmadıklarıyla yargılayan iç yargıcıdır.

Vicdan, suçluyu huzursuz eden, doğruya huzur veren, insanı adalete çağıran sestir.

Vicdan, tek başına kalan insanın da toplumların da en büyük gücüdür.

Vicdan, doğruluğun gücüdür.

Vicdan yoksulluğu, insanın da toplumun da en büyük kaybıdır.

Her şeyiniz olabilir; gücünüz, yetkiniz, paranız, silahınız olabilir ama vicdanınız yoksa siz bir hiçsiniz.

Vicdan yoksunluğu, her türlü gücü kendi içinde eritir, güçsüz kılar.

Vicdan, en büyük güçtür.

Hizmetlerini “ihalesiz” yürüten belediye

Bu belediye, bizim belediyelerden biri değil.

Tunceli Belediyesi…

Biliyorsunuz, Tunceli Belediye Başkanı Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu…

Komünist başkan, iki yıl önce göreve seçilir seçilmez belediye bütçesinde tasarruf sağlamak amacıyla “ihale sistemi”ni kaldırmış.

Kentteki tüm hizmetleri belediye personeli ve halkın desteğiyle yapmaya başlamış.

Yol, park, altyapı, aklınıza ne gelirse.

Maçoğlu, bu yöntemle maliyetleri üçte bir oranına indirdiğini söylüyor.

“Böylece kısıtlı bütçemizle daha çok iş yapıyoruz, her projeden sonra hesabını da halkımıza şeffaf bir şekilde veriyoruz” diyor.

Tunceli’de olup bitenleri bir gazete haberinden öğrendim, sizlerle paylaşmak istedim.