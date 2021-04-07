Türkiye’de gelir eşitsizliği var mı?

Pandemi süreci bütün hızıyla devam ediyor… Bir yandan pandemi… Bir yandan ekonomik kriz… Bir yandan işsizlik… Bir yandan da gelir eşitsizliği… Özlem Ermiş Beyhan (Sözcü gazetesi), önceki gün güzel bir haber yayınladı… Vatandaşları eşitsizlik sorunları ile en çok boğuşan ülkelerden birinin Türkiye olduğu öğrenildi… Türkiye’de, her 4 kişiden 3’ü eşitsizliği en önemli sorun olarak görüyor… Beyhan’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım; Türkiye'de yaşayanların en önemli derdi; gelir eşitsizliği, eğitimde eşitsizlik ve kadın erkek eşitsizliği. Dünyada bu eşitsizlikleri Türkler kadar sırtlanan çok ülke bulunmuyor. Ipsos'un 28 ülkeyi kapsayan ve 26 Mart tarihinde açıklanan global araştırması, Türkiye'de gelir eşitsizliğinin en önemli sorunlardan biri olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 75 olduğunu ortaya koydu.

ORTALAMANIN ÜSTÜ

Bu oran dünya ortalaması olan yüzde 60'ın çok üzerinde. Her 4 kişiden 3'ü için gelir eşitsizliğinin en önemli dertlerden biri olduğu Türkiye, vatandaşları gelir eşitsizliğini en önemli sorun olarak gören ülkeler sıralamasında Rusya, Güney Kore ve Macaristan'ın ardından 4'üncü sırada yer alıyor.

KAYGI YARATIYOR

Türkiye'de gelir eşitsizliği pandemi ile giderek gelir uçurumu haline gelmiş durumda. UNDP verilerine göre 119 ülke arasında nüfusun en zengin %1'lik kesiminin ülkede toplam gelirin en büyük oranına sahip olduğu 7'nci ülke Türkiye. Türkiye'de %1'lik en zengin kesim, toplam gelirin %23.4'üne sahip. Ipsos araştırmasında gelir eşitsizliğinin vatandaşlar açısından en önemli endişelerden biri olmasının nedeninin ya Belçika gibi eşitsizliğin çok düşük ya da Türkiye ve Brezilya gibi çok yüksek olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

KADIN-ERKEK EŞİTSIZLİĞİ

Türkiye, kadın erkek eşitsizliğinin en önemli sorun olduğunu düşünenler sıralamasında Meksika'nın ardından yüzde 42 ile ikinci sırada yer alıyor. Ipsos araştırmasında, “Dünya Ekonomik Forumu Global Cinsiyet Eşitliği İndeksi'nde Türkiye en sonlarda (130) yer alsa da araştırmanın sonuçları, vatandaşların ülkedeki cinsiyet eşitsizliğini çok önemli bir sorun olarak gördüğünü ortaya koyuyor” denildi.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN ACI KARELER

Nagihan Demir (https://paratic.com/gelir-esitsizligini-gosteren-aci-kareler/), gelir eşitsizliği ile ilgili bazı tespitlerde bulundu… Bazı fotoğraflar paylaştı… Nagihan Demir’in değerlendirmesini birlikte okuyalım; Günümüzde maalesef herkesin gelir düzeyi aynı değil ve zenginlik ile fakirlik arasında dağlar kadar fark var. Bu galerimde sizlere gelir adaletsizliğinin acı yüzlerini göstereceğim. Parasızlığın gözü kör olsun diyerek her geçen gün isyan ediyor bazı insanlar. Ancak kimiler hallerinden fazlasıyla hoşnutlar. Bazılarının ise zaten parasızlık gibi hiç sorunları olmuyor. Şimdi sizlere parasızlığın eşitsizliği olan acı yüzlerini sıraladım.

SADECE SUSMAK YETERLİ OLUYOR

Dünya üzerinde çoğu kişi eşit şartlar altında yaşamıyor. Kimileri gününü gün ederken, bolluk için de yaşarken, istediklerini kafalarına göre yaparken, maalesef bazı insanlar için durum öyle olmuyor. Bu nedenle ortaya farklı pozlar çıkıyor. Aşağıdaki listede gelir eşitsizliğinin acı yüzlerinin fotoğraflarını sıraladım. Gerçekten bazen sadece susmak yeterli oluyor. Bu kareleri gördüğünüz zaman sizlerde anlayacaksınız. Fakir olmak suç değil elbette, aynı şekilde zengin olmakta suç değil. Ama fakirliğinize isyan etmeyin. Yıllardır fakiriz diye çalışıp çabalamayacağımız anlamına gelmiyor bu durum. Aksi halde fakirlikten kurtulmak için daha çok çalışıp çabalamanız gerekiyor. O yüzden hiçbir zaman fakirliğinize ya da parasızlığınıza isyan etmeyin. Çalışın, çabalayın elbette bir gün sizlerde feraha ereceksinizdir.

Keşke bütün çocuklar eşit olsa.

Kimileri restoranlar da yemek yer, kimileri yemek arar…

Giyecek ayakkabı bulamaz kimisi, bazıları en lüksünü tercih eder.

Fakir çocuklar eğlenceli oyuncaklar yaparlar kendilerine, zengin çocukların lüks oyuncakları vardır.

Çalışmaktan yorgun düşmüş bir işçi, diğeri ise keyfi için masaj yaptırıyor.

Yoksulluk ile zenginlik arasındaki işte o büyük fark…

Alışveriş çılgınlığı yaşayanlar, üzerine giyecek kıyafeti zor bulanlar.

Ekmeğinin peşinde olanlar

Ayağımızı yerden kesse diyenler, Lamborghiniden başkasına binmem diyenler.

Dar bir alanda yaşamak…

Sokakta hayata tutunmak.

Gelir adaletsizliğinin bir acı yüzü daha!

Lüks mağazalardan alışveriş yapanlar, pazardan daha uygununu bulurum diyerek alışveriş yapanlar.

Lüks mekanlar da yemek yemek, kaldırımın bir köşesinde atıştırmak.

Bu kare her şeyi anlatıyor zaten…

Farklı alanlarda yaşamak. Birisi rahat, diğeri daha zorlu…