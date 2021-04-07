Derler ya, ‘Can’ çıkar huy çıkmaz diye…

Bizim Kocaelispor da öyle…

Bir türlü seri yapamıyoruz…

İçeride kaybetmeyi ‘Huy’ haline getirdik…

Alıştık…

Alıştırıldık…

Maçlar seyircili oynansa, şimdiye dek takımda kıyamet kopmuştu…

Kötü oynamadık, ama rakip hayli iyi ve özellikle de istekliydi…

Pazar günü Hekimoğlu Trabzon deplasmanında, Mustafa Reşit Akçay’ın eski takımıyla boy ölçüşeceğiz…

Bizim Trabzonspor açısından duygusal hoca bu maçta istirahatlı, kulübede olamayacak…

Bence bu maç için avantaj…

Çünkü biz bu maçı ka-za-na-cağız…

Yazın bir kenara…

Haydi bu yenilgiyi de sinemize çektik…

Can çıktı, bari huy da çıksın artık…

3.Lig yüzümüzü güldürsün…

Bugün de 3.Lig takımlarımız sıra alıyor…

Belediye Derincespor, zorlu maçta Edirne takımını ağırlayacak ve Sarı Kırmızılı rakip çok ters bir takım görünümü veriyor…

Gölcükspor ise 35 yıllık profesyonel hayatını kesintiye uğratmamak için tarihi bir maça çıkacak…

Elazığ Karakoçan ile oynuyorlar…

Bu maçta kesin galibiyet bekliyorum…

Tabii Derince de yenecek inanıyorum…

Haydi gün bizim günümüz olsun…

Dün zehir oldu, bugün gülelim bari…

Yazdığım en acı haberlerden biri daha…

Daha önce anemin babamın vefat haberlerini yazmış birisiyim…

Ahmet Akay’ın vefat haberini yazmış biriyim…

Şimdi de en dostlarımdan, çok eski arkadaşım güzel insan Halit Yoldaş hocamın vefatını yazmak bana düştü…

İlimiz ve ülkemizin karate ustalarından, bir çok şampiyon karatecinin yetişmesinde önemli bir rol oynayan İzmitli spor insanı Halit Yoldaş hocamız, İzmit’i sembol isimlerindendi ve İzmitli olmakla gurur duyardı…

Dün biz maça hazırlanırken, son yolculuğuna uğurlandı. 1958 doğumlu Yolda hocamı pandemiye rağmen spor camiası yalnız bırakmadı.

Gerçek bir Yoldaş’tı o…

Karateyi bana o öğretti…

Çok üzgünüm…