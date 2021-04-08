Kocaeli’nin bir temiz kızı, şaha kaldıracak İzmit’imizi

31 Mart 2019’da yapılan İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP’nin adayı olan Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 15 yıllık AKP’nin saltanatına son vererek, belediye başkanı seçildi…

Hürriyet, seçildiği günden beri birçok projeye imza attı.

Pandemi döneminin de en aktif belediye başkanları arasında yer alıyor.

Sağlık çalışanlarına büyük önem veriyor.

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İzmit’te yaşayan sağlık çalışanları Cengizhan Göksu ve Özgür Özçınar, Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek ile birlikte İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti.

Sağlık çalışanları Göksu ve Özçınar, Başkan Hürriyet için hazırladıkları özel besteyi, Hürriyet’e hediye etti.

Besteyi dinleyen Hürriyet, duygulandırdı. Başkan Hürriyet, sağlık çalışanlarına bu ince davranışlardan dolayı teşekkür etti.

İŞTE O ŞARKINI SÖZLERİ

Kocaeli’nin bir temiz kızı,

Kollarıyla saracak gör hepimizi,

Adaleti ile dürüstlüğü ile,

Şaha kaldıracak İzmit’imizi

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İnsana hizmet, yaşlıya hürmet,

Ver oyunu yaşasın bu Cumhuriyet,

Güler yüzüyle, tatlı diliyle,

Canlara can, Fatma Kaplan Hürriyet

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Köylüden yana bir güzel yürek,

İşçi ablasıdır, hayatı emek,

Cesareti ile özverisi ile,

İzmit’e artık bir Hürriyet gerek

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İnsan hizmet, yaşlıya hürmet,

Ver oyunu yaşasın bu Cumhuriyet

Güler yüzüyle, tatlı diliyle,

Canlara can, Fatma Kaplan Hürriyet

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Başkan Yasin Özlü

TRT Haber’e çıktı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkarılan termal sıcak suyun bulunduğu alana yapılacak Günübirlik Termal Tesisi ile ilgili TRT Haber Kocaeli Temsilcisi Halit Yılmaz’a röportaj verdi. Özlü, ilçede çıkarılan termal suyun adeta hazine değerinde olduğunu söyledi. Özlü halkı… Termal su, her yerde bulunmaz. Başiskele belediyesi, bu hazineye iyi değerlendirmeli.

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BBP Kocaeli’den

gazetemize ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığının bugün 15.00’te Kongre Merkezi’nde kongresi var… Kongreye BBP lideri Mustafa Destici de geliyor. Kongre sonrasında il binasının açılışı da yapılacak. BBP İl Başkanı Remzi Kaya ve İl Teşkilat Başkanı Metehan Küpçü, önceki gün ziyaretime geldiler. Bana kongre davetiyesi verdiler. Ben de kendilerine kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Mart’ta kedi ve köpek

ürünlerinin satışı arttı

Türkiye’nin yeni nesil online süpermarketi istegelsin Mart ayı datalarını paylaştı. Pandemiyle birlikte artan un, maya, sirke gibi ürünlerin satışı 2021'de yüzde 35 civarı azalırken, kedi ve köpek ürünlerinin satışında ise yüzde 300 ile yüzde 800 arasında bir artış gözlendi. Bu senenin en çok satılan ürünleri sırasıyla, havuç, maydanoz ve su oldu. Hafta sonu verilen siparişler ise geçen seneye oranla yüzde 15’lik bir artış gösterdi. Kedi, köpek ürün satışı artığına göre, insanların bu hayvanlara olan sevgisi arttı. Hayvan sevgisi olan insan, merhametlidir…

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İçkiden alınan ÖTV, 7

bakanlığın bütçesini aştı

Geçen yıl alkollü içkilerden 16.5 milyar lira, sigara ve tütün mamullerinden ise 61.5 milyar lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapıldı. Alkollü içkilerden 2020'de tahsil edilen ÖTV, aralarında İçişleri, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın da bulunduğu 7 ayrı bakanlığın bütçelerinden fazla oldu. Sonuçlar çok çarpıcı… Sonuçları iyi irdelemeli.

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İşçiye zam için

sendikalar birleşti

Türk-İş, 650 bin kamu işçisinin zammının görüşüleceği toplu sözleşme öncesi Hak-İş’le ortak hareket etme kararı aldı. Sendikaların birlik içinde olması önemli. Asgari ücrette de Türk-İş, hak-İş ve DİSK bir araya gelmişti. Sendikaların güç birliği yapmaları, her zaman işçinin lehinedir.

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Pandemi yüzünden

ev işçileri işsiz kaldı

Geçimlerini evlere gündelik temizliğe giderek, yaşlı, hasta ve çocuk bakarak sağlamaya çalışan yaklaşık 1 milyon ev işçisi kadından tamamına yakınının pandemi yüzünden işsiz kaldığı bildirildi. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Başkanı Gülhan Benli, normal dönemde ayda ortalama 2 bin 500 lira kazanan ev işçilerinin salgın gerekçesiyle evlere alınmayarak açlığa terk edildiğini, bu zor dönemde sosyal devleti de yanlarında göremediklerini söyledi. Diğer sektörler gibi, ev işçileri de çok mağdur.

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2020’de 53 bin

çiftçi tarlayı terk etti

Pandemi nedeniyle yüz binlerce esnaf kapısına kilit vurmak zorunda kalırken, asıl büyük darbeyi çiftçilerin yediği ortaya çıktı. Pandeminin hayatın her alanını etkilediği 2020 yılında çiftçi sayısı yüzde 8.94 oranında azaldı. 53 binden fazla çiftçi işi bırakmak zorunda kaldı. Yani tarımdan çekildi. Bir ülkede tarım yok olursa, o ülkenin geleceği iyi olmaz. Bu yüzden, tarıma her daim büyük destek verilmeli.

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Şanlı’dan aşı çağrısı

Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, önceki gün aşılama ile ilgili açıklamada, “Sendika olarak Kasım 2020’den itibaren aşı konusunda sürekli çağrı yapıyoruz. Çünkü görülmüştür ki aşılama programı tamamlanmadan, tedbirlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün olamayacaktır” dedi. Şanlı’ya katılıyorum. Bu illeti, ancak aşılama bitirecek.