Doğalgaz ile mücadelemi sonlandırıyorum

Yıllardır verdiğim mücadeleyi bu yıl artırarak sürdürmeye karar vermiştim. Doğalgaz faturasını düşürebilmek için elimden geleni yapıyordum ve bu arada eş dost tavsiyelerini de kulağıma küpe yapıyordum.

Doğalgaz faturalarımı görenler, benin kutuplarda yaşadığımı düşünür oldular, hâlbuki körfez de yaşıyorum.

Doğalgaz faturasına karşı verdiğim mücadeleyi sizlerle paylaşmak istedim. Böylelikle sizlere hem içimi dökmüş olacağım, hem de benim durumuma düşenleri uyarmış olacağım.

2016 ya da 2017 yılında doğalgaz faturasının çok geldiği dönemde, kendisine “iklimlendirme uzmanı” diyen bir arkadaşımın tavsiyesi ile kombimi değiştirdim. “Senin ev büyük, mevcut kombinin pompası yeterli olmuyor ve kombi sürekli çalışır durumda kalıyor. Bu da enerji sarfiyatını artırıyor” demişti.

Ne kadar mantıklı bir cümle değil mi? Bunu kime deseler ikna ederler bence.

Bende ikna olmuştum. Hemencecik kombimi yenisiyle değiştirdim.

Kış kapıya dayandı. Bismillah dedik ve kombimizi açtık.

Gelen fatura ile gözlerim fal taşı gibi açıldı.

Neyse, bir süre sonra başka bir arkadaşımız, “Yahu oda termostatı taktır, bak ne kadar düşecek faturan. Gelir bana dua edeceksin” dedi.

Bu samimi söylemden sonra 4-5 yıl önce 3 bin TL’ye aldığım kombiye, 350 TL’lik bir oda termostatı aldım.

Üstelik internet üzerinden evde yokken bile evin ısısını ayarlayabiliyor, hatta kombiyi açıp kapatabiliyordun.

Çok eğlenceliydi, ta ki İlk fatura gelene kadar!

Daha önce 400 TL bandında olan faturam, 500 TL’leri zorlamaya başladı.

Daha sonra klasik olarak bazı odaları kapatmam söylendi. “Ne kaybederim” dedim ve kapattım.

590 TL geldi…

Ama yılmadım. Bir dost sohbetinde başka bir arkadaşım, “Ya benim eniştem banyodaki havlupanı kapatmış, fatura acayip düşmüş” dedi.

Çok saçma bir fikir dedim ama denedim. Banyodaki havlupanı kapattım…

580 TL geldi.

Dedim “Aha, doğru yoldasın Bülent”

Ama sonradan fark ettim ki 10 TL kar ettiğimi sandığım ay, şubat ayı imiş.

Durumu babama anlattım, sağ olsun güzel bir akıl verdi. Dedi ki, “Bak oğul senin evin tesisatı eski. Üstelik kalorifer boruları yarım parmak. Onları değiştirmen gerekiyor.”

Hmmmm, al bir mantıklı cümle daha!

Araştırdık ettik, 1997 yılında bizim evin tesisatını yapan ustayı çağırdık ve böyle böyle dedik. “Doğru, zemini kırıp boruları değiştiririz. Böylece borular tüm eve eşit dağılır” dedi.

Ustanın söyledikleri, “Bu evin tesisatını kim böyle yapmış ya, ayıptır ayıp” diyene kadar inandırıcıydı.

Neyse, kendi yaptığı tesisatı yıllar sonra beğenmeyen usta ve ekibi tüm evin odalarını kazıdı. Yeni borular anlatıldığı gibi döşendi. Boruların üzerine şap atıldı. Parkeler değişti, o değişmişken banyo dolabı, o değişmişken mutfak kalebodurları, o, şu, bu derken 20 bin TL daha harcadım.

Çekilen eziyet de cabası. Merakla beklediğim haber, 6 Nisan da elime ulaştı.

Doğalgaz faturam son yılların en büyük atılımını yaparak, elime tutuşturuldu.

Tam 739 TL!

Önce Nisan 1 şakası sandım, sonra çabuk toparladım, çünkü fatura 6 Nisan’da gelmişti.

Ama oldun, faturayı öderken vezneye 740 TL verdiğimde geriye 1 TL alacağımı bilmekte güzel bir şey.

Ben uzun yıllardır verdiğim mücadeleden vazgeçiyorum. Bundan sonra faturaya boynum kıldan incedir. En azından evdeki bulgurun kıymetini bilirim…

Üniversite kenti Körfez…

Eğitime verdiği önemle tanıdığımız Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci yıl değerlendirme toplantısını Körfez Nazende Restaurantta gerçekleştirdi. Basının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Söğüt, 2’inci yılda hayata geçen ve hayata geçecek projeleri anlattı.

Bana göre projeler arasında en çok ilgi çeken, eğitim alanında yapılanlardı. Pandemi nedeniyle eğitim kesintili ilerliyor olsa da, Körfez’de eğitim adına yapılan projeler, Covid düzeninin ortadan kalkmasıyla kendini gösterecek.

Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için eski bir okulu yenileyerek önemli bir ihtiyacı karşılayan Körfez Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hayata soktuğu ve ihale aşamasına getirdiği projelerle, kentin eğitim ilçesi olmaya aday.

Hazırlık sınıflarını Körfez’e getiren, 4 Yıllık Lojistik ve Ulaştırma MYO’yu Körfeze getiren, bunlarla beraber, birçok iki yıllık MYO’yu Körfez’e getiren Söğüt, şimdi de Hukuk Fakültesine talip oldu.

Şener Söğüt, Hereke’de yapılacak olan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu için planladığı projeyi ihale aşamasına getirdi.

Sanayi kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yapılacak bu yeni eğitim merkezine Diler Demir Çelik Fabrikası ve Nuh Çimento ciddi bir destek veriyor. Diler Demir Çelik, binanın 5 milyon değerindeki demirinin tamamını veriyor. Nuh Çimento ise, beton, ytong ve nakit destekte bulunuyor.

Alınan ciddi desteklerle yapılacak binanın temeli ise muhtemelen önümüzdeki ay atılacak.

Böylelikle, Körfez tam bir eğitim merkezi haline gelecek.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle müşterek olarak hayata geçirilecek olan bin metrekarelik kütüphaneyle, ilçe yeni şeklini belirlemiş olacak.

Türksat Kablo Hizmetleri vatandaşı mağdur ediyor

Yeni dünya düzeninde evlerde internet artık bir ihtiyaç haline geldi. Covid-19’un hayatımıza girmesiyle evler okul ve iş yerlerine dönüştü.

Çocuklar internet üzerinden eğitim görürken, büyüklerin de iş yerleri evlerine taşındı. Bu yüzden internet bir lüks değil, bir ihtiyaç haline döndü.

Ancak bu ihtiyaç internet sağlayıcı firmalar tarafından zaman zaman karşılanamıyor. Gelen şikayette bu yönde. Körfez Yarımca Mimarsinan Mahallesinde bulunan Ankara Apartmanı sakinleri, günlerdir eziyet çektiklerini söylüyor. Türksat Kablo Hizmetleri tarafından internet hizmeti alan binada 3 gündür internet bulunmuyor.

Bu durum bina içerisindeki öğrencileri ve evden çalışan aileleri sıkıntıya sokmuş. Tütksat Kablo Hizmetlerini arayarak arıza kaydı bırakan bina sakinlerine ise hep aynı cevap veriliyormuş, “Kaydınız oluşturuldu. Yarın ekiplerimiz gelecek” ancak ne gelen varmış ne giden. Pandemi döneminde çocuklar ya derse giremiyor ya da interneti olan başka mekanlara gitmek için evden çıkıyorlarmış. Bu dururumdan şikâyetçi olan vatandaşlar, Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapmayı düşünüyor.

Böyle bir dönemde müşterisine hizmet veremeyen Türksad bakalım kendisini nasıl savunacak…

Evde olması gereken çocuklar, derse girebilmek için böyle bir dönemde sokağa çıkmak durumunda kalıyor. Bence bu önemli bir vebal.