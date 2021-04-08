Tam bir kabus haftası…

Halit Yoldaş hocamızı kaybetmişiz, acısını yaşarken, Kocaelispor’daki hırsızların yılmaz bekçisi olmuş Nesip Özoğul hocamızın vefatını öğrenmişiz…

Darbe üstüne darbe…

Futbolla bir nebze hayata dönelim istiyoruz ama yok…

Çarşamba günü Kocaelispor içeride Erzincan’a yeniliyor…

Dün Gölcükspor, ‘Çekirge bir sıçrar iki sıçrar’ misali 37 yıllık profesyonelliğine adeta veda ediyor…

Belediye Derince Play-Off’tan uzaklaşıyor…

Darıca’nın Allah’tan maç ı yoktu…

Onlar da oynayıp, yenilse, 4-4’lük bir kâbus yaşayacaktık…



HHH



Belediye Derince maçını izleme olanağı buldum…

Fatsa maçı nerdeeee, bu maç nerdeeeee…

Futboldan bîhaber Edirne bile elini kolunu sallaya sallaya 5 gol pozisyonu buluyorsa, bu işte bir gariplik var demektir…

Ben eski Derincespor’da da, yeni Belediye Derincespor (Demirspor)’da da bu kadar mahkûm oynayan futbolcuları ilk kez görüyorum…

Bu ne hal ?..

Arkadaş sırtındaki forma Derince forması…

Derdin nedir ?..

Bu nasıl farklılık ?..

Sıkıntınızı söyleyin…

İşinize saygı gösterin…

Edirne açık seçik bir profesyonellik ders verdi hepinize…

Hem de o son derece amatör görüntüsüne rağmen…

26 gol atıp, 30 gol yemiş bir takıma yenildiniz…

Tebrikler…

Kemer ile oynayacaksınız ve rakip size yenilirse büyük oranda veda edecek lige…

Gölcükspor ise Yalova’ya gidecek ve artık bu işin şakası yok…

Düşmüş Yalova’ya puan kaybedilidği anda profesyonellik rüyası biter…