Eskişehir ve Altınordu’yu izlerken

96 yılı…

Orhan Şerit yönetimindeki Kocaelispor PAF takımı…

Orhan Ak…

Özden Öngün…

Cihan Haspolatlı…

Engin Öztonga…

Ekrem Çınar…

Nuri Çolak…

Türkiye şampiyonu oldular…

Sefa Sirmen başkana diyorum ki:

Başkanım taşıma suyla değirmen dönmez…

Bu çocukları A takıma çıkaralım…

2 yıl nadasa yatalım…

Yola devam elim…

Yabancı transferiyle bu iş gitmez…

Sirmen yanıt veriyor:

Hakan oğlum, seçimler var…

Vatandaş benden transfer istiyor…

Ne yapabilirim ?..

Haklıydı da, o oy alamazsa, Kocaelispor da olamazdı…

Şartlar böyleydi…

O zamanki yazılarım da bu yazdıklarım da arşivde duruyor…

1.Türkiye Kupası geldi…

2.Kupa geldi…

Sonra borçlar yüzünden Kocaelispor amatöre kadar düştü…

Benim o zamanki öngörülerim 30 yıl sonraya aitti…

O zaman için geçerliliği olamazdı…

Olamazdı da…

Önceki dün Eskişehirspor’un Giresun karşısında rezil rüsva oluşunu…

Altınordu’nun ise yenilmesine rağmen Keçiörengücü’ne sahayı dar eden 20’lik gençleriyle ileriye bakışını görebildim…

3 yıl sonra Keçiörengücü olmayacak ama Altınordu pırıl pırıl parlayacak...

Kocaelispor’da öyle olabilindi…

Olmadı…

’Halk’ istemedi…

Bırakın o yıllardaki gençlerimizi…

Geçen yılki gençlerimiz bile tek tek dağıtıldı…

Kerem Yıldırımları hatırlayanınız var mı?..

Yazık çok yazık…

Devrim çocuklarını yemeye devam ediyor…