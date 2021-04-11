Fatura, “Bilim Kurulu”na çıkacak gibi

Tam adı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu.

26 kişiden oluşuyor bu kurul.

Hepsi de anlı şanlı, konusunda “yetkin” olduğunu bildiğimiz kişiler.

Ama gelgelelim, koronavirüsle mücadelede işler yolunda gitmiyor.

Vaka sayısı, ağır hasta sayısı ve ölüm sayısı; aradan bir yıl geçmesine rağmen sürekli artıyor.

Demek ki, alınan kararlar etkisiz, önlemler yetersiz.

Peki, bu başarısızlığın sorumlusu kim?

“Bilim Kurulu” mu?

“Hükümet” mi?

Pandemiyle tamamen “Bilim Kurulu”nun önerileri doğrultusunda mücadele ediliyorsa, “prof”lar sınıfta kaldı demektir.

Yok, eğer “Bilim Kurulu” tarafından alınan kararlar uygulanmıyor da ülkeyi yönetenler kendi kafalarına göre takılıyorsa, akla ister istemez şu soru geliyor:

“İyi de, o zaman Bilim Kurulu’nun varlığının sebebi ne?”

Hükümet madem çok biliyor, bildiğini uygulasın.

Her şeyde olduğu gibi bu işte de bir gariplik var.

Ve bence, iktidar bugüne kadar hiçbir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmediğine göre, bu başarısızlığın faturasını da Bilim Kurulu’na keser.

İşte devlet bu!

Önce haberi vereyim:

“Doğum gününü kutlamak üzere bir aile toplantısı organize eden Norveç Başbakanı Erna Solberg’e pandemi düzenlemelerini ihlal etmekten para cezası verildi.

Norveç Emniyet Müdürü Ole Saeverud, Başbakana verilen cezanın 20 bin Norveç Kronu (2 bin 352 Dolar) tutarında olduğunu açıkladı.

Norveç devlet televizyonu NRK’nın başbakanın 60’ıncı yaş günü dolayısıyla düzenlediği kutlamayı haberleştirmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı. Solberg’in 13 yakınıyla düzenlediği partiyle, en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilen düzenlemeye uymadığı belirtilmişti.

Başbakana verilen cezanın yerine olduğunu savunan Emniyet Müdürü Saeverud, "Yasalar herkes için aynı olsa da yasaların önünde herkesin eşit olmadığını" vurguladı. Ülkenin lideri olan Solberg’in kısıtlamalar konusunda göz önünde bulunduğunu söyleyen Saeverud, "Halkın sosyal kısıtlamalarla ilgili kurallara olan güvenini muhafaza etmek adına ceza verilmesi doğruydu" diye konuştu.

İki dönemdir Başbakanlık koltuğunda oturan Stolberg, yaptığının hata olduğunu teslim etmiş ve defalarca özür dilemişti. TV2 News’e konuşan Başbakan, bir kez daha özür dileyerek, kendisine verilen cezayı kabul ettiğini ve ödeyeceğini söyledi.”

“Deutsche Welle Türkçe”nin bu haberini okuyunca, “İşte devlet bu” diye geçirdim içimden.

Bir emniyet müdürünün, kurallara uymayan başbakana ceza kesebildiği yönetim sistemidir devlet.

Çünkü kural koyanlar, koydukları kurallara önce kendileri uymak zorundalar.

Uymuyorlarsa, kesilen cezaya ses çıkaramazlar ve halktan özür dilemek zorunda kalırlar.

Bizde bir emniyet müdürünün, bırakın başbakan veya cumhurbaşkanına; bir milletvekiline, bir bakana, bir valiye ceza kesmeye kalkmasını düşünebiliyor musunuz?

Kıyamet kopar!

Derhal görevden el çektirilir, dahası “makama hakaretten” soruşturma başlatılır, hapse tıkılır.

İşte bu nedenle, Türkiye “hukuk devleti” değil.

İşte bu nedenle iki yakamız bir araya gelmiyor.

Acı birincilikler

SÖZCÜ manşet atmış:

“Rekor üstüne rekor”

Tabii “rekor” dediği, “olumsuzluklar rekoru” veya “tersine rekor”…

Yani “acı birincilikler”…

Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırdığımızda hep tersine birinciyiz.

Örneğin faizde.

Faiz oranları…

*Türkiye’de 19

*Romanya’da 1.25

*Çekya’da 0.25

*Almanya’da 0

*Avusturya’da 0

Atıl işgücü dahil işsizlik oranları…

*Türkiye’de 29.1

*İspanya’da 16.1

*Litvanya’da 16.1

*Yunanistan’da 15.8

*İtalya’da 10.2

Enflasyon oranı…

*Türkiye 16.1

*Polonya 3.2

*Romanya 3.2

*Macaristan 3.1

*Çekya 2.1

Ve Covid-19’da günlük vaka sayısı…

*Türkiye 55 bin

*Ukrayna 15 bin

*Almanya 15 bin

*Polonya 15 bin

*İtalya 14 bin

Gördüğünüz gibi, notumuz hep kırık.

Hep “tersten” zirvedeyiz.

18 bin dolarlık iftar “sevap” mı, “günah” mı?

18 bin dolar…

Yaklaşık 147-148 bin lira…

Birleşik Arap Emirlikleri’nde özel bir havacılık şirketi, yarın başlayacak ramazan ayı için “gökyüzünde iftar” hizmeti hazırlamış.

Müşteriler, lüks araçla kapısına kadar götürülecekleri uçakla Dubai üzerinde iftar yapacakmış.

İki kişilik bu hizmetin bedeli de 18 bin dolarmış.

Ne dersiniz, bu iftar “sevap” mı yazar, yoksa “günah” mı?