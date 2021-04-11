K o v i d -19 değerleri ve dengeleri alt üst etti

Değerli okurlarımız, insanın üzerine aldığı sorumlulukları gereği bazı riskleri almaktan kaçamıyor. Basından izlediğiniz gibi Azerbaycan'dan Kocaeli'nin verdiği destekleri için Azerbaycan'dan teşekkür etmek için gelen heyet konuklarımız vardı.

Önceden belirlenmiş yerlerin ziyaretleri vardı. Her birine Azerbaycan'dan getirdikleri hediyeleri veriyorlardı.

Büyükşehir Belediyemiz,

İzmit Belediyemiz,

Körfez Belediyemiz,

Gebze Belediyemiz ziyaret edildi.

31 Mart günü içinde Haydar Aliyev Kültür Evimizde her yıl geleneksel olarak andığımız 31 Mart Dünya Azerbaycanlılarının Soykırım Günü için konuşmacılarımız vardı. Ziyaret ve etkinlikleri tamamlayarak konuklarımızı 4 Nisan günü yolcu ettik. Görünürde hiçbir problem yoktu. İzmit Devlet Hastanesine gidip Kovid testi yaptırmak istedim. Doktor beyin muhtemelen test pozitif görünüyor demişti. Bir belirti olmadığı için inandırıcı bulmamıştım. Ama sonuç çıkınca tabi ki benim için şaşırtıcı oldu.

Bizimle beraber olanlardan önce giden heyete ulaştım. Maalesef onların da pozitifmiş.

Sorumluluğumuz gereği beraber olduğumuz birçok insanın durumunu yakinen takip etmek ve bilgilendirmek durumunda kaldık.

Elbette ki bir yerde eksiğimiz, noksanımız ve ihmalimiz oldu. Yoksa tesadüf eseri ortaya çıkan bir durum yok. Olaylardan ders almamız gerektiğine inanıyorum.

KOVİD - 19 kadın erkek, genç yaşlı, büyük küçük, zengin fakir ayrımı yapmadan ağına düşürdüğü hedefini yerle bir ediyor.

Piyasalar altüst oldu. Normal kazanç yapamayanlar tek tek işyerlerini kapatıyorlar. Git gide sayılar o kadar arttı ki bir anda piyasada olumsuzluklar zincirleme çoğaldı. Tabi vatandaşın kaybının tamamını devletin karşılaması mümkün olmaz büyüklüğünde oldu.

İnsanlar borçlarını ödeyemez oldular. Alacaklarını tahsil edemez oldular. İcra daireleri full çalışan kurum oldu. Ülke insanının yüzde yetmiş borç batağında.

Moraller bozuk, piyasalar altüst olmuş ufukta kesin bir umut görünmüyor. Piyasalar döviz-faiz kıskacında bir değişiklik bir yıl umutlarını otomatikman ertesi yıla erteliyor.

Bu pandemi ortamı emperyalist sistemin genelde zengin daha zengin oldu. Bunun dışında herkes genellikle fakirleştiler.

ORTALIK TOZ DUMAN

İç sıkıntılarımızın arttığı bir dönemde başta siyasi söylemlerin yapıcı yaratıcı bir üslup içinde olması gerekirken kavgacı ve çatışmacı bir yol izlemesi de olumsuzlukları artıran moral değerlerimizi azaltan bir görüntü veriyor. Geçmiş yıllarda ki siyasi nezaket ve davranışları arar ve özler olduk.

Benim yanımdaysan doğru karşı taraftaysan yanlışın içindesin. İnsanları boğmamaya tek taraflı yanlışa kurban etmemeye çalışmalıyız.

Türkiyemizin önünde çözülmesi gereken çok problemimiz var. Buna odaklanmalıyız. Uzaydan birileri gelip bunları çözmeyecek. Geminin içindekiler olarak biz çözeceğiz biz.

Bu güzel ülkede ve bu kısa ömürlerimizde ortak akılla hizmet ederek alınacak yolun en sağlam yol olacağını düşünüyorum. Ortak akıl ve ortak mücadele duygusu ile iyi haftalar diliyorum.